Emilio Pérsico criticó al Gobierno por los trabajadores informales: “¿Qué somos? La economía de los negros”

escuchar

El referente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, habló esta mañana y criticó al gobierno de Alberto Fernández por “no reconocer a los trabajadores de la economía popular”. En ese sentido, argumentó que hay más trabajadores en negro que registrados en el sector privado y que por eso “sigue habiendo una deuda enorme del Gobierno con la economía popular”, porque “la mitad de la economía y los trabajadores no están registrados, no sabemos qué están haciendo y debería haber una política programada para ellos”. Además, consideró que “estamos en una Argentina pre-peronista: solo tenemos el 20% de los trabajadores privados registrados”.

Consultado en una entrevista a Radio10 por el reclamo de la mayoría de los movimientos sociales, Emilio Pérsico indicó que “no hay un reconocimiento, y el primer punto para tener derechos es que te reconozcan”. Explicó que ellos mismos se pusieron el nombre de “trabajadores de la economía popular” porque el Gobierno “ni siquiera un nombre nos pone”. E ironizó al respecto: “Somos la economía en negro, la economía de los negros ¿Qué somos? porque la mayoría de los argentinos está en esa situación”.

Luego se le preguntó si estaba de acuerdo con la llegada de Victoria Tolosa Paz al Ministerio de Desarrollo Social, y cuál creía que debería ser su primera medida. “Con [Juán] Zabaleta trabajaba bien, con Tolosa vamos a trabajar bien también porque ya la conocemos, ella tiene su manera de trabajar y su impronta”, dijo y agregó:

“Todos los oficialistas comparten el cambio, y lo apoyan. El resto, los que son los actores de la oposición tendrán su opinión, pero vamos trabajar con todos los sectores”.

Sin embargo, pese a no oponerse al cambio ministerial argumentó: “Para nosotros sigue habiendo una deuda enorme del Gobierno con la economía popular, porque la mitad de la economía y los trabajadores no están registrados, no sabemos qué están haciendo y debería haber una política programada para ellos”. De esa forma opinó: “La primera medida -de Tolosa Paz- debe ser una política de registración de todos los trabajadores de la economía popular. Tenemos el registro, hicimos los deberes, con más de 4.000.000 de compañeros, pero no logramos que sea reconocido por la AFIP y sean monotributistas”.

Noticia en desarrollo.

LA NACION