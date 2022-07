Emilio Pérsico tomó distancia de Juan Grabois y dijo que “no es momento de discutir” el Salario Básico Universal

El líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, tomó distancia de las declaraciones de Juan Grabois, aseguró que no ve un “escenario de saqueos” y consideró que no “es el momento de discutir” el Salario Básico Universal como plantean algunos sectores. “Para calmar los mercados, necesitamos un Gobierno fuerte”, expresó.

“Hay una corrida cambiaria de sectores que están apostando fuertemente detrás de sus intereses políticos, sociales”, analizó. “Hay que colaborar lo más posible para dar fuerza al Gobierno y que pueda resolver la crisis, ante este vendaval que estamos viviendo”, sostuvo en diálogo con Radio con Vos el también secretario nacional de Economía Social.

El pedido de colaboración de Pérsico tiene lugar después de los fuertes dichos de Grabois, quien había emplazado a Alberto Fernández a crear el salario universal en el marco de una movilización. Había indicado que, en caso de que no fuera así, podría correr “sangre en la calle”. “ Prefiero hablar ahora y no cuando empiecen los saqueos ”, alertó más tarde en C5N.

Pérsico, dirigente de un movimiento social al igual que Grabois, desestimó esa visión. “ No veo un escenario de saqueos en la Argentina porque centralmente hay ayuda social y un nivel de trabajo de las organizaciones en el territorio”, argumentó. Señaló además que ese tipo de episodios no se ha dado en los últimos años, inclusive en el período de Cambiemos en el poder.

Juan Grabois aseguró que puede "correr sangre" si no se implementa el salario universal Santiago Filipuzzi

“De todas maneras, es una opinión de Juan y la respeto, porque él camina todos los barrios”, agregó. No obstante, el funcionario del Ministerio de Desarrollo Social señaló que el problema está en la situación inflacionaria y en la evolución del dólar, aunque insistió en su pedido de respaldo a la Casa Rosada.

Pérsico afirmó que no es adecuado debatir la aplicación de un salario universal en la actualidad, más allá de considerar que puede tratarse de una buena medida. “No creo que sea el momento de dar esa discusión. Tenemos una nueva ministra [de Economía] que todavía no logró tener una semana en la que se sostengan las variables económicas”.

“Es un momento para que todos los argentinos ayudemos a calmar la situación, y especialmente los que somos parte del Gobierno; entendamos que se trata de un problema político”, manifestó. Tras ello sostuvo que el Movimiento Evita trata de colaborar en esa línea y que el problema económico actual se desprende “en gran parte de la política”. Habló de una “política desordenada” que trajo un “desorden económico”.

En otro momento de la entrevista el funcionario consideró que Martín Guzmán “no eligió el mejor momento” para renunciar y sintonizó con el Presidente al atacar a sectores “especuladores” detrás de la suba de precios. “Hay que frenar a los sectores especulativos que se están llevando la plata. En este momento no estamos todos perdiendo, hay sectores que están ganando mucha plata en esta timba”, ahondó.

Antes de dar discusiones, Pérsico pidió esperar que “escampe” la alteración de los mercados, y que esencialmente “pare la corrida” que en los últimos días se expresó a través de la suba del dólar paralelo. “Después hay que reparar todos los daños que se produjeron, lo primero es, como dice el Presidente, con los últimos de la fila”, indicó.

En tanto, señaló que es “difícil pensar” en lo pactado con el Fondo Monetario Internacional ante el agravamiento de los indicadores. “ El Fondo va a tener que quedar para último momento y veremos cómo se negocia luego con variables económicas que han cambiado totalmente”, reflexionó.

Salario universal

Como publicó este medio, el salario universal costaría $825.000 millones al año, lo que equivaldría al 1,8% del Producto Bruto Interno (PBI). Según los legisladores que promueven la iniciativa, el subsidio se mediría por el monto de una canasta básica alimentaria de un adulto.

Se trata de una iniciativa de larga data y responde a un viejo reclamo que levanta la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la organización sindical que nuclea a las tres agrupaciones piqueteras alineadas con el Gobierno: el Movimiento Evita, Barrios de Pie-Somos y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).