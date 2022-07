Piqueteros oficialistas y de izquierda activan 50 cortes en todo el país

Juan Grabois sale de nuevo a las calles con su principal reclamo al Gobierno: un salario básico universal de $15.000, equivalente a la canasta básica alimentaria individual, para más de siete millones de personas sin ingreso fijo. Tras sus apariciones la semana pasada, el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) encabezará hoy una jornada con más de 50 concentraciones y cortes en rutas de todo el país.

Bajo la consigna “Salario Básico Universal ya”, a partir de las 10 de la mañana comenzará la “jornada nacional de lucha” que incluirá cortes de ruta, asambleas y movilizaciones con puntos de concentración en Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Tucumán, La Rioja, Salta, Mendoza, Rio Negro, Neuquén, Mendoza y Santa Fe. En el AMBA la concentración principal será en el Puente Pueyrredón y en Puente Saavedra.

Es el mismo mensaje con el que aparecieron “adornadas” algunas bancas del bloque oficialista de la Cámara de Diputados en la última sesión después de que la vicepresidenta Cristina Kirchner avalara la iniciativa (rechazada por la vocera presidencial, Gabriela Cerruti) en su acto en Ensenada.

Juan Grabois y Eduardo Belliboni Twitter

“Estamos realizando una Jornada Nacional de lucha porque la situación no se aguanta más. Mientras los vivos de siempre aumentan los precios de los alimentos y los productos de primera necesidad, millones de personas sobreviven como pueden. Vamos a realizar cortes en todo el país para exigir respuestas a la deuda interna. Estamos reclamando Salario Básico Universal para que ninguna persona sea indigente en la Argentina”, dijo Dina Sánchez, secretaria adjunta de la UTEP.

Sin embargo, no todas los movimientos que forman parte de la organización sindical serán parte de la jornada mañana. De la convocatoria también participan la CTA Autónoma, el Frente Popular Darío Santillán, La Poderosa, Nuestramérica y el Partido Piquetero. Aunque no descartan la aparición de algunos dirigentes, no serán de la partida el Movimiento Evita, Barrios de Pie-Somos y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) quienes se movilizarán el jueves.

“Los matices son bastante claros. No es un secreto, son dos bloques”, indicó a LA NACION Sánchez. Cauteloso, el secretario gremial de la UTEP y referente del Movimiento Evita, Gildo Onorato negó una división y remarcó que no es una movilización organizada desde la UTEP donde las decisiones son “por consenso”. “No nos vamos a sumar a los cortes que están planteando. No se abordó ni en la Comisión Directiva ni en el Secretariado de la UTEP”, precisó.

Daniel Menéndez, de Barrios de Pie; Gildo Onorato, de CTEP-Movimiento Evita, y Eduardo Belliboni, del Polo Obrero Silvana Colombo - LA NACION

Tras la confluencia callejera de la semana pasada en la cual se cruzaron entre el Congreso y la Plaza de Mayo las organizaciones sociales alineadas con el Frente de Todos y las opositoras, la Unidad Piquetera no se sumará esta vez . “No es una medida que la hayamos discutido y organizado entre los dos sectores. Es una medida por el salario universal y nosotros no estamos de acuerdo con eso”, dijo a este diario Mónica Sulle (MDT-Teresa Vive).

Quien si mantiene la buena sintonía es uno de sus integrantes. En simultáneo con la jornada que impulsa Grabois, el Polo Obrero planteará sus reclamos en el Obelisco. “Sí, de alguna manera es un gesto de unidad”, reconoció a LA NACION, su líder Eduardo Belliboni quien también acompañó a al dirigente social en Constitución la semana pasada. En ese sentido, seguirán reclamando $20.000 para precarizados, monotributistas A y B, jubilados, y beneficiarios del Potenciar Trabajo. Además de un aumento del salario mínimo, vital y móvil a $100.000. “Aún sin acordar con la propuesta del Salario Social que reclaman los compañeros del MTE creemos que es un avance que se sigan sumando más compañeros a la lucha contra el ajuste del gobierno”, señalaron.