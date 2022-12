Emmanuel Ferrario: “Yo soy parte del Pro y voy a trabajar para que gane un candidato de Pro”

escuchar

Emmanuel Ferrario cuenta que llegó al gobierno de la Ciudad a través de LinkendIn. Y que en 2014, Horacio Rodríguez Larreta, en ese momento jefe de gabinete porteño del gobierno de Mauricio Macri, fue quien le hizo su segunda entrevista laboral. Ocho años después, Larreta lo sumó a otra lista: la de aspirantes para competir por la ciudad en 2023.

Ferrario, de 37 años, aspira a ser “la renovación” de Pro en la Ciudad. Explica que entiende este concepto no únicamente como una cuestión generacional sino también como una visión que busque “dar un salto al futuro”. Ferrario fue quien tuvo la idea de lanzar las “Listas abiertas”, el plan de Larreta para reclutar a 34 precandidatos a legisladores y comuneros entre los vecinos.

Emmanuel Ferrario Prensa

Además de Martín Lousteau, el aspirante a jefe de gobierno porteño que impulsa la UCR, Ferrario comparte ambiciones con una larga lista de candidatos de Pro, que entró en convulsión luego del aval de Mauricio Macri y Patricia Bullrich a la postulación de Jorge Macri. En el ring electoral ya se anotaron también los ministros Soledad Acuña (Educación) y Fernán Quirós (Salud). En sintonía con Larreta, Ferrario “desdramatiza” la interna y la multiplicidad de candidatos porque existe un mecanismo para resolverlo: las PASO. De todos modos, afirma que trabajará para que el candidato ganador sea de Pro.

El actual vicepresidente de la Legislatura porteña fue la apuesta de Juntos por el Cambio en la última elección para atraer el voto joven en la Ciudad. Ferrario suele definirse como un “larretista-vidalista”, dado que llegó a ser vicejefe de gabinete durante la gestión de María Eugenia Vidal en la Provincia.

-¿Qué implica la multiplicidad de candidatos que aspiran a ser jefe de gobierno?

-Yo desdramatizo muchísimo el tema de la interna y la cantidad de candidatos. En el caso del Pro somos cuatro: Soledad Acuña, ministra de Educación que tuvo una gran bandera por la apertura de las escuelas y la transformación de la educación en la Ciudad; Fernán Quirós, el mejor ministro de Salud de nuestro país con una gestión impresionante de la pandemia; Jorge Macri, una persona con mucha experiencia; y yo, que aspiro a renovar la agenda de Pro. Además está Martín Lousteau, del radicalismo, Roberto García Moritán, de Republicanos Unidos, y está terminando de decidir Ricardo López Murphy. Me parece que está muy bueno que haya un montón de candidatos y candidatas dentro de Juntos por el Cambio que, con una visión común de seguir transformando la Ciudad, queramos dar un paso al frente y generar conversaciones con la sociedad sobre nuevas banderas. Obviamente yo soy parte de Pro y voy a trabajar para que gane un candidato de Pro.

-¿Cómo van a definirlo? Jorge Macri consideró que debería haber un candidato de unidad de Pro para “no ser funcional” a Lousteau

-Yo creo que hay un mecanismo que son las PASO y me parece que está muy bien que vayamos a ese proceso y que durante todos estos meses podamos cada uno de nosotros dar a conocer nuestras propuestas, nuestros perfiles, qué queremos aportar, qué conversación queremos dar con la sociedad. Me parece que lo más importante es que todos trabajemos para que la Ciudad tenga las mejores ofertas posibles. La verdad, lo va a definir la gente finalmente. Está el mecanismo, son las PASO. Yo insisto mucho con desdramatizar esto. En Estados Unidos los demócratas tuvieron 11 candidatos en la última elección, lo mismo paso en Francia. Me parece que está buenísimo que haya muchas personas con intereses de generar conversación con la sociedad. Creo que lo más importante es que sigamos trabajando por tener una mejor ciudad. A mí me llena de orgullo que tengamos estos cuatro candidatos, que todos tenemos un compromiso enorme por la ciudad de Buenos Aires y por seguir transformándola.

-Jorge Macri habló de una interna previa como una herramienta posible para llegar con un solo candidato.

-Me parece que lo más importante ahora es el vínculo con los porteños y las porteñas y trabajar nuestras propuestas y darnos a conocer, falta tiempo todavía. Ahora, lo más importante es que cada uno pueda contar sus propuestas. Yo siento que la sociedad en general en Argentina está realmente muy preocupada por la pésima gestión del gobierno nacional. La falta de resultados, la inflación del 100%, un salario real que no para de caer, todos los tipos de cambio que conocemos: el parche tras parche. Nuestra preocupación, y yo creo que es la preocupación de todos los que estamos en Juntos por el Cambio, es trabajar para hacer propuestas concretas, para solucionar los problemas a los argentinos.

-¿Cómo afecta a la gestión que haya tantos integrantes en campaña?

- No estamos en campaña. Cada uno tiene sus obligaciones, su responsabilidad . Que cada uno dé a conocer sus intenciones, qué le gustaría o sus propuestas, no significa que esté descuidando su tarea. Mi responsabilidad hoy es la presidencia de la Legislatura, es eso para lo que yo trabajo, para buscar leyes que le solucionen los problemas a los porteños y las porteñas, generar los acuerdos necesarios para poder seguir haciendo los cambios que la Ciudad necesita. Me parece que finalmente se trata de eso: una discusión de ideas.

-Pero la competencia también genera tensión

-No, todos estamos focalizados en nuestro trabajo y conocemos la responsabilidad y la situación en la que están los argentinos. Lo que tenemos que hacer es dejar de hablarnos los políticos con los políticos y nosotros en Juntos por el Cambio lo tenemos clarísimo . Nuestra preocupación es trabajar por una mejor ciudad y cada uno hacer bien su trabajo y eso lo veo en todos nosotros. Una de las cosas que más me obsesionan en este momento es trabajar por despolarizar , por tratar de dejar la grieta atrás. Creo que nos hace mal, nos embrutece, no nos da la posibilidad de tener políticas públicas que se sostengan en el tiempo. Tenemos una obligación para dejar esta grieta atrás, que es muy tóxica, y que podamos trabajar por los argentinos que cuando nos eligen, nos eligen para eso, no para que estemos en los programas de televisión o en los diarios pateándonos, sino llevándoles soluciones y dándoles un marco para que puedan desarrollarse, emprender, decidir apostar a Argentina, quedarse acá. Creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, trabajar por la paz de nuestro país.

-¿Cuáles serían sus propuestas?

-Creo que los primeros ocho años de Mauricio [Macri] fueron la reconstrucción de la ciudad. Horacio fue la gran transformación de la ciudad. Yo creo que ahora estamos en un momento donde podemos dar un salto al futuro. Para mí es un honor aspirar a liderar la renovación de Pro en la ciudad de Buenos Aires. La renovación es un poco lo que yo creo que transmito con mi experiencia de vida y en el Pro. Tiene un significado mucho más grande que lo generacional: tiene que ver con agendas, con una visión de la Ciudad. Para mí, tenemos que pensar una ciudad que tenga como prioridad trabajar temas de convivencia. Tenemos que facilitar la convivencia en la Ciudad en todos los niveles. No solamente con tema tránsito, en tema mascotas, basura, diversidad. Otro tema es el acceso a oportunidades. S i bien hicimos una gran transformación, aún hoy si sos mujer, hombre, gay, trans, hetero, según en qué barrio naciste o la edad que tenés, no tenés acceso a las mismas oportunidades. El rol del Estado también. Yo creo en un Estado que empodere, facilite, te dé la confianza para que puedas planificar, emprender. Creo que obviamente eso tiene que ver mucho con el gobierno nacional, pero desde la Ciudad podemos, con las nuevas tecnologías y con la digitalización, dar un salto más. Obviamente también con las otras agendas que atraviesan a las ciudades del mundo: el cambio climático, la discusión de la vivienda.