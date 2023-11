escuchar

Sergio Massa subrayó este domingo que Cristina Kirchner no se meterá “para nada” en un hipotético gobierno suyo. El candidato presidencial del oficialismo y ministro de Economía refuerza la idea de una “nueva etapa”, en la que la vicepresidenta aparece relegada. Sin embargo, esa sentencia massista no genera reacciones airadas del kirchnerismo duro. En función de la estrategia electoral, se acalla cualquier cortocircuito en la superficie y tampoco se dejan transcender en reserva. El objetivo de ganar las elecciones silencia, por ahora, las diferencias.

“Cristina deja la función pública. Deja de ser vicepresidenta y no va a tener cargo público. No se va a meter en nada, como no se metió este año en mi trabajo en el ministerio”, afirmó este domingo Massa, en una entrevista que brindó a LN+. La sentencia del ministro no alteró los ánimos del kirchnerismo. “No hay”, respondió, lacónica, una fuente del sector más cercano a la vicepresidenta ante la consulta de LA NACION sobre un eventual descontento por las declaraciones de Massa.

Un hombre de contacto habitual con distintas terminales de La Cámpora afirmó que “parece estar muy clara la estrategia” de campaña oficialista y que, por eso, “Cristina tampoco sale mucho” . También negó cualquier reacción de enojo por el corrimiento de la vicepresidenta que anticipó Massa.

Sergio Massa y Cristina Kirchner, el 17 de julio, al compartir una presentación de un simulador de vuelo Prensa UP

En el massismo, en tanto, alimentan la idea de que un gobierno del actual ministro de Economía implicaría una instancia distinta a la dominada por el kirchnerismo. Una fuente del Frente Renovador sostuvo que Massa sería una “nueva etapa” y que, para eso, propone un “gobierno de unidad nacional con los mejores y las mejores ideas”. Contrastaron esa propuesta con las ideas de Javier Milei, quien, aseguraron, “quiere gobernar por decreto”.

Massa también intentó un equilibrio entre el ala kirchnerista del oficialismo y los votantes moderados: evitó avalar el juicio político a la Corte Suprema que se desarrolla en la Cámara de Diputados por impulso de la dirigencia alineada con la vicepresidenta. Pero tampoco lo condenó. El titular del Palacio de Hacienda está en plena etapa de recolección de apoyos por fuera de los votantes habituales del kirchnerismo y el peronismo. Algo similar a lo que atraviesa Milei, que busca de crecer más allá del respaldo estrictamente libertario.

A este último capítulo del retraimiento kirchnerista, se suma el marcado bajo perfil que cultivan en la campaña la exmandataria y su hijo, Máximo Kirchner, y también recientes declaraciones, como las de la senadora Juliana Di Tullio, en las que se descartó que Cristina Kirchner pueda ser parte del gobierno de Massa.

Máximo Kirchner y Sergio Massa, en una recorrida de campaña por el conurbano, el 8 de octubre UP

La expresidenta no hizo campaña con Massa, salvo alguna aparición antes de la primera vuelta. Máximo Kirchner acotó sus presencias en actos proselitistas del candidato nacional. Hasta el acto en Tucumán del 9 de septiembre, había cultivado un perfil bajo al extremo; l uego, encadenó algunas pocas apariciones, como en Ensenada y Sarandí, o durante una caravana por distintos municipios encabezada por Massa y Axel Kicillof. Mientras fue titular de la Cámara de Diputados, Massa tejió una alianza política con el jefe de La Cámpora, una sociedad que no se rompió, más allá de la estrategia actual de campaña que mantiene en segundo plano a Máximo Kirchner.

La senadora Di Tullio abonó la teoría del corrimiento kirchnerista, la semana pasada. “Este es un país presidencialista, así tiene que ser. Sergio Massa va a ser el próximo presidente y es el que va a tomar las decisiones. Ustedes siempre se preguntan qué va a hacer Cristina, bueno, Cristina no va a ser parte del gobierno y el que va a gobernar va a ser Sergio Massa”, afirmó en declaraciones a Radio Perfil. La estrategia de campaña manda.