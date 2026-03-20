En Casa Rosada aseguran saber quién realizó la filmación a Adorni antes de tomar el vuelo privado

Mientras la Justicia busca información para dar con el autor del video que muestra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rumbo al avión privado que lo llevó a Punta del Este, el pasado feriado de carnaval, en Casa Rosada aseguran saber quién lo filmó.

Según aseguró una importante voz de Balcarce 50 a LA NACION se trata de una mujer que es “delegada sindical”, “empleada de planta” y “comunista”, según la definición que dieron para referirse a su vínculo con un sector de la izquierda local.

Aseguraron que se llama Victoria Correa, que milita en las filas de Nicolás del Caño, en el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). Trabajaría en Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) o uno de los organismos de control.

Felicitamos a los nuevos delegados electos del Aeropuerto de San Fernando, el compañero David Lezcano por Torre de control y la compañera Victoria Correa por AISCOM. ¡Bienvenidos! pic.twitter.com/EMQXZb2Tmg — ATEPSA (@ATEPSA_Nacional) September 25, 2019

Ante la consulta de este diario, allegados a Del Caño rechazaron la vinculación con Correa. Dijeron que el “señalamiento es ridículo” y no tiene ”fundamento”. Y consideraron que la reacción de la Casa Rosada apuntaría a “desviar la atención de la situación de Adorni”.

Más allá de que sostienen que Del Caño no conoce a Correa, creen que la empleada estatal no cometió ningún delito por la filmación.

El domingo, frente a la difusión de las imágenes del momento en que abordaba en el aeropuerto de San Fernando el jet privado que habría alquilado para viajar a Uruguay, Adorni había denunciado un complot interno. “Es una campaña para desestabilizar al Gobierno desde adentro”, dijo el domingo en LN+. Dijo que el video fue filmado “desde adentro” y prometió una investigación interna.

Ayer hubo un pedido de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a las empresas que operan en el Aeropuerto de San Fernando, que envíen el material fílmico que tengan del día de partida y retorno de Adorni, en febrero pasado.

Fue, según consta en el escrito, en el marco de la causa caratulada como “Adorni, Manuel sobre Malversación de caudales públicos y cohecho”, en la que el denunciante es el diputado Esteban Paulón y que es investigada por Lijo.

En el texto circulado por la fuerza a las firmas que operan en el lugar se consignó: “En cumplimiento del oficio judicial recibido en esta fuerza de seguridad en el día de la fecha, que guarda relación el expediente mencionado en el epígrafe, solicito quiera tener a bien efectuar la conducente de manera inmediata, a los fines de llevar a cabo las gestiones necesarias para resguardar todo tipo de registro fílmico obrante en el sistema de circuito cerrado del hangar e instalaciones que usted representa, correspondiente a los días 12 y 17 de febrero de 2026″.

Lijo avanza con la investigación y de acuerdo a la información que recibió respecto del pago del avión en el que voló Adorni ya sabe que: el tramo de ida aparece a nombre de la productora Imhouse, de Marcelo Grandio, el periodista que trabaja en la TV Pública, es amigo de Adorni y dijo que lo alojó en su casa de Uruguay. Y el de vuelta forma parte de un paquete de 10 viajes facturados a un tercero.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales, que dijeron que quien está registrado como comprador de los 10 vuelos no sería una figura pública. Se llama Agustín Issin Hansen y en la factura aparece con un domicilio en Uruguay. La Justicia prepara un exhorto diplomático con un pedido de información.

Desde hace casi dos semanas, Adorni quedó en el epicentro de una sucesión de polémicas y denuncias que comenzaron luego de que se conociera que su esposa, Bettina Julieta Angeletti, viajó en el avión presidencial a Nueva York. Poco después llegó la difusión del video en el que se lo ve a Adorni junto a ella y su amigo Marcelo Grandío, rumbo a Punta del Este por subirse al avión privado en el aeropuerto de San Fernando.

Tras lo que en las últimas horas surgió que Angeletti figura como la responsable de comprar una casa de descanso en un country, en noviembre de 2024 y que no figura en la declaración jurada de Adorni ante la Oficina Anticorrupción (OA).

La adquisición de la propiedad trascendió por medio de una denuncia penal la diputada Marcela Pagano.

Según documentación catastral, obtenida por LA NACION en un trámite regular ante la Dirección Provincial de Registro de la Propiedad bonaerense, Angeletti figura como única titular de la Unidad Funcional 380 de Indio Cua desde el 15 de noviembre de 2024, cuando se la compró a otro particular. El documento deja constancia de su fecha de nacimiento, su nacionalidad y de que está casada con el jefe de Gabinete.

Tal como contó este diario, aún no se sabe si la casa en el country figura en el anexo reservado con los bienes de Angeletti. Los funcionarios públicos están obligados por ley a declarar el patrimonio de sus cónyuges, pero ese archivo no se puede consultar en línea; es facultad del Ministerio de Justicia decidir si lo da a publicidad o no ante el pedido de un particular o una entidad interesada.

En cambio, sí debe entregarlo a pedido de una autoridad judicial. Esto es así desde 2013, cuando el kirchnerismo impulsó una reforma de la Ley de Ética Pública que fue muy cuestionada por restringir el acceso a datos patrimoniales de los funcionarios.