La diputada Marcela Pagano denunció que Manuel Adorni tiene una vivienda en un country sin declarar

La diputada Marcela Pagano, exintegrante del bloque de La Libertad Avanza (LLA), amplió su denuncia penal contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien le atribuyó la propiedad de una casa en el country Indio Cua Golf Club, en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz. Publicó, además, en sus redes sociales la foto de la vivienda que, según ella, es del funcionario de Javier Milei.

Según la presentación de Pagano, las expensas del lote 380 del Country Indio Cua empezaron a figurar a nombre de Betina Angeletti, esposa de Adorni, “lo que sugiere la existencia de un vínculo dominial o posesorio con dicho lote que no fue informado ante las autoridades competentes”.

Adorni no tiene informada una propiedad de esas características en la declaración jurada de bienes presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA), aunque todavía no entregó la actualización de 2025 (está aún en plazo para hacerlo). En su última presentación, reportó dos propiedades inmuebles: un departamento de 115 metros cuadrados en Parque Chacabuco (a medias con su esposa) y otro de 107 metros cuadrados en La Plata, su ciudad natal (donación familiar). Anota también ahorros por cerca de 50.000 dólares y deudas por alrededor de 90.000 dólares.

Milei abraza a Adorni, en un acto de esta semana Presidencia

Pagano denuncia que la casa de Exaltación de la Cruz la compró junto con Angeletti. Y que también hicieron una obra de alto valor.

Según su descripción, “es una vivienda de dos plantas”. Pagano ya había denunciado a Adorni por enriquecimiento ilícito a raíz del viaje en avión privado que hizo con su familia a Punta del Este en el feriado de carnaval y por los contratos con empresas contratistas del Estado que tuvo la consultora de coaching que fundó su esposa en 2024.

El country Indio Cua cuenta con cancha de golf, caballerizas y canchas de tenis y de fútbol.

Los valores

Pagano especuló que, según empresas inmobiliarios, “el valor promedio de venta de casas en el Country Indio Cua asciende a aproximadamente US$149.875, con valores que oscilan entre US$ 129.000 y US$249.000 dependiendo de la superficie y ubicación del lote, a lo que debe adicionarse una cuota de ingreso que, según los avisos vigentes, se sitúa en torno a los $5.000.000. Las expensas mensuales incluyen el uso de todas las instalaciones deportivas”. Para la exlibertaria eso implica una “discordancia en la declaración jurada patrimonial” de Adorni.

La diputada reclamó al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires que informe la titularidad dominial del lote 380 del country y solicitó información a la administración del emprendimiento para saber “si Manuel Adorni y/o Bettina Angeletti figuran como propietarios, copropietarios, poseedores o locatarios de algún lote y/o vivienda dentro del emprendimiento; (c) si se ha tramitado y/o aprobado algún plano de obra o permiso de construcción vinculado al lote 380 o a cualquier otro lote asociado a los nombrados; (d) la fecha de inicio y finalización de eventuales obras de construcción” en relación a la casa señalada.

Fuentes consultadas por LA NACION en Exaltación de la Cruz indicaron que han visto habitualmente a Adorni en la zona y que la familia de Angeletti es habitual del club Indio Cua. “Sabemos que vive ahí o que va en los fines de semana. Si es el dueño o no, es otra cuestión”, indicó una fuente política de la zona.

Adorni -en medio de una tormenta política desde que dos semanas atrás subió a su esposa al avión presidencial- no se refirió aún a la denuncia de Pagano. Pero esta mañana Javier Milei salió a defenderlo con un mensaje en redes sociales, en el que desmintió que fuera a pedirle la renuncia y atacó a la prensa (sin referirse a la noticia sobre la casa en Exaltación de la Cruz).

La única voz oficialista que se refirió a eso fue la diputada Lilia Lemoine, que pareció confirmar los dichos de Pagano: “Es una casa reformada... en un country de clase media. No es una mansión en la isla”.

Es una casa reformada... en un country de clase media. No es una MANSIÓN EN LA ISLA. — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) March 19, 2026

Esta última mención es un señalamiento a Pagano, que vive con su pareja -el abogado Franco Bindi- en La Isla, el lujoso barrio de Nordelta.