En Comodoro Py ya no circulan abogados y se inauguró una sala de última generación para juicios virtuales

Los tribunales federales de Comodoro Py 2002, en Retiro, llamados hace 30 años a ser el epicentro de una ciudad judicial donde se trasladaría toda la actividad de jueces y abogados que trajinan el viejo Palacio de Justicia, hoy, después de la pandemia, aparecen casi vacíos, por un lado porque ese proyecto faraónico fue dejado de lado y por otro porque la virtualidad se impuso en el trabajo de los abogados, que ya no circulan como antes por los 9 pisos del edificio.

No obstante, hay actividad judicial. De hecho, este lunes la Cámara de Casación realizó un homenaje por los 40 años de la guerra de Malvinas, con la inauguración de una sala de audiencias totalmente digital, para realizar juicio orales y públicos.

Es otro signo de los tiempos, los juicios orales, están destinados a ser híbridos, con jueces y testigos en la sala, abogados y público de manera remota, y los acusados en los penales, siguiendo el juicio por una pantalla.

Tribunales de Comodoro Py. Fotos del edificio y la nueva sala de audiencias Gerardo Viercovich - LA NACION

En este caso la sala, que se llama Malvinas Argentinas, es la primera en todo el Poder Judicial en incorporar tecnología digital. Eso incluye cuatro pantallas de resolución 4k, de ultra alta definición, cámaras con sensores de movimiento y altavoces ambientales. Es decir que cuando un testigo hable, la cámara sola se enfocará en él. A pedido de los jueces de tribunal oral se les instaló, sobre el estrado, un monitor para cada uno de los magistrados, para que no se les escapen gestos que puedan resultar reveladores cuando declaran los testigos e imputados.

La modernidad del equipamiento contrasta con la boiserie que se mantiene del exedificio de la Dirección de Vialidad, inaugurado en la década del 50.

Acto en los tribunales de Comodoro Py

El lunes se homenajeó además a Américo Castellón, veterano de Malvinas, que es calderista en Comodoro Py 2002. Y al mismo tiempo se inauguró una muestra por Malvinas, con un detalle de la historia de la islas y los intereses españoles, ingleses y franceses sobre el archipiélago. Todo se puede ver descargando un código QR en el celular.

Hoy los tribunales de Comodoro PY 2002 aparecen descongestionados de gente y ya sin los problemas que los aquejaban en la era prepandémica. Ya no hay roedores ni cucarachas, porque el trabajo virtual en estos dos años hizo que los empleados ya no dejaran alimentos en sus cajones o en las cocinas improvisadas en los pisos. Los baños funcionan y el piso está brillante. Los propios empleados de limpieza dicen que ya no se ensucia.

Los papeles siguen desbordando los despachos. Por eso, se firmó un acuerdo con el gobierno porteño para utilizar unas aulas desocupadas de una escuela lindera e instalar allí nuevas oficinas para los tribunales y para el depósitos de causas.

Acto en los tribunales de Comodoro Py

Los contenedores que se alinean en el edificio se colocarán en la parte de atrás, para seguir albergando casos archivados.

Lo que quedó del proyecto original de ciudad judicial es el propio edificio de Comodoro Py 2002 y su vecino de avenida de los Inmigrantes 1950, donde funcionan los juzgados penal económico, algunos civiles y los correccionales. Es el viejo edificio racionalista de Ferrocarriles del Estado, que se inauguró en 1936. La obra de la Morgue Judicial, un edificio notable que se planeó junto al edificio de Comodoro Py 2002, se paralizó y hoy el solar es un playón de cemento.