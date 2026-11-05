En contraposición con Milei, Mariano Rajoy propuso “regular las plataformas digitales”

Después de haber cuestionado a Javier Milei por los insultos propinados al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, el expresidente español Mariano Rajoy planteó este jueves la necesidad de “regular las plataformas digitales” a raíz del crecimiento de las empresas tecnológicas “que quieren tener poder e influencia”

En este mismo frente, Milei se ubica en el extremo opuesto. El mandatario se ha comprometido a “mantener la Inteligencia Artificial sin regular para que pueda desarrollarse libremente, sin la mano mortal de una regulación prematura y mal comprendida”. Por el contrario, pretende “ofrecer el entorno legal y fiscal más atractivo para las empresas de IA que definirán el siglo XXI”.

En el marco del 16° Foro de la consultora Abeceb, realizado en Buenos Aires, Rajoy graficó un panorama global en el que identificó cambios políticos y tecnológicos que ponen en jaque el sistema democrático en distintos países. En el primer campo señaló la guerra entre Rusia y Ucrania. “Se nos dijo que la democracia había ganado, pero al final no fue así. La Unión Soviética, hoy Rusia, volvió y recuperó influencia”, sostuvo.

En segundo lugar, apuntó a la aparición de las empresas tecnológicas. “No es que los traiga sin cuidado, pero para las empresas tecnológicas no es su razón de ser defender la democracia”, afirmó.

Foro ABECEB 2026 Ricardo Pristupluk

¿Qué deben hacer los líderes para hacer frente a estos cambios? Primero, “defender la democracia”, dado que es un sistema en el que se inscriben “valores superiores”, como los derechos humanos, las libertades individuales y la división de poderes.

Segundo, “adaptarse a las nuevas circunstancias que hay en el mundo”; entre ellas, la IA. Antes de promover la regulación de las plataformas, valoró distintos aspectos de esta “revolución digital” -como la simplificación de las tareas domésticas y la creación de nuevos empleos- y dijo que “hay que adaptarse e invertir”.

Finalmente, dijo que se deberían “regular las plataformas digitales”. “Sé que es opinable y discutible”, admitió. Planteó que “las redes afectan la calidad de la democracia, difunden mensajes y entrevistas radicales, pueden desestabilizar a un país difundiendo noticias falsas y creando movimientos extremistas [...] Los populistas, que proliferan hoy por doquier, han usado mucho todo esto”.

Y agregó, entre aplausos del auditorio: “Las redes sociales se han convertido en el paraíso de los energúmenos: parece que importa más la opinión de un energúmeno que de un Premio Nobel. Esto puede hacer mucho daño, de hecho lo hace, y por tanto hay que regular las redes para preservar los derechos de las personas, para poner límite al poder y para prohibir las actividades delictivas”.

Mariano Rajoy durante su disertación Ricardo Pristupluk

En el mismo panel, la exvicepresidenta de Colombia Martha Lucía Ramírez dijo que “hoy tenemos unos factores de impredecibilidad que son bastante difíciles de gestionar” y sostuvo que hay “muchos líderes antisistema” e “impredecibles”. También indicó que actualmente hay expectativas insatisfechas que “la mayoría de los gobiernos” no ha sabido interpretar. “Debería haber mecanismos de conversación y de escucha a la ciudadanía para que la gente pueda expresar lo que siente y sus expectativas”.

Antes de su disertación y fuera de micrófono, Rajoy conversó con Mauricio Macri, otro de los oradores del encuentro. Ambos coincidieron entre 2015 y 2018 como líderes de los gobiernos de sus respectivos países.

Mariano Rajoy y Mauricio Macri en el Foro de Abeceb Ricardo Pristupluk

Prácticamente en simultáneo, Milei tenía previsto reunirse con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular (PP), espacio al que también pertenece Rajoy. En el anterior viaje del jefe de Estado argentino, a mediados de octubre, ella había sido la única referente de derecha que lo recibió. Si bien el Presidente apuesta principalmente por Vox con vistas a las elecciones españolas del 29 de noviembre, también tiene fichas puestas en el PP: se espera que ambos espacios conformen una coalición de gobierno si logran un buen resultado en las elecciones.

“Se puede ser más fino”

Ayer, Rajoy se diferenció de los ataques de Milei a Pedro Sánchez: “Se puede ser más fino. [Podría] decir: ‘Yo no estoy de acuerdo con algunas de sus cosas, pero vamos a llevarnos bien’. La obligación en materia de política exterior es intentar llevarte bien con los demás, piensen como piensen”.

Javier Milei durante el foro económico en Madrid, en su anterior visita a España THOMAS COEX - AFP

No obstante, en la entrevista con Radio Mitre, también destacó la política económica del mandatario argentino, especialmente la baja de la inflación y el equilibrio fiscal.

Semanas atrás, en tierra española y en plena campaña electoral, Milei tildó al líder del Partido Socialista (PSOE) de “impresentable dictador” y “delincuente ladrón” y desató una polémica de escala internacional. Hoy, en un nuevo viaje a Madrid, comparó al socialismo con el fascismo frente a Sánchez, luego de haberlo saludado con un frío apretón de manos.

Javier Milei saluda a Pedro Sánchez y al rey de España Francisco Seco - AP

Luego de la visita de Milei a España en octubre, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP y favorito para ganar las elecciones, tomó distancia del Presidente: “Si usted me dice, ¿a usted le gusta cómo se expresa el señor Milei? ¿Usted se siente cómodo con su forma de expresarse, con su forma de referirse al presidente del gobierno de mi país, de España? Yo le digo: no. Yo no comparto el lenguaje ni la forma del lenguaje que utiliza el señor Milei”, afirmó Feijóo en una entrevista en la Cadena Ser.