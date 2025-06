En cuatro provincias claves, los libertarios imponen condiciones y son reacios a abrir sus listas a posibles aliados

Confiada en que triunfará en las elecciones legislativas de octubre, La Libertad Avanza se repliega sobre sí misma y, salvo en Buenos Aires -donde avanzan las tratativas para un acuerdo electoral con Pro-, en los distritos más importantes del interior del país se muestra más exigente, cuando no reacia, a compartir sus listas de candidatos con los exsocios de Juntos por el Cambio.

Las negociaciones en Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos están estancadas. Si bien todavía hay tiempo -la presentación de alianzas electorales vence el 7 de agosto-, en las filas de Pro y de la UCR pudieron advertir, en los primeros tanteos, gestos de intransigencia y cerrazón en sus interlocutores libertarios. Estos cuatro distritos, sin contar el territorio bonaerense, concentran el mayor volumen legislativo en juego este año: 27 bancas nacionales.

Con presencia ya consolidada en las provincias, los libertarios endurecen sus condiciones y advierten a sus potenciales aliados que prefieren competir en soledad antes que ceder a sus pretensiones. En un escenario electoral cada vez más polarizado con el kirchnerismo, la Casa Rosada apuesta a “plebiscitar” la gestión de Javier Milei para terminar de fagocitar aquellas franjas de votantes nostálgicos de Juntos por el Cambio.

Conscientes del peligro, tanto Pro como la UCR buscan acercarse al calor oficialista para intentar salvaguardar su posición en el Congreso y no desaparecer del mapa político. Pese a que supieron apoyar al Gobierno en sus momentos más críticos, ahora advierten que esa generosidad difícilmente les sea retribuida como pretenden.

Córdoba

En “La Docta” los libertarios pisan fuerte. Provincia antikirchnerista por antonomasia, la prédica del presidente Milei caló en el votante que otrora apostó por Juntos por el Cambio y reniega del peronismo. Consciente de ello, los libertarios pretenden plantar bandera en un territorio codiciado e imponer allí postulantes de pura cepa violeta a la Cámara de Diputados. Esto complica –y mucho- las posibilidades de un acuerdo electoral con el sector macrista de Pro y la UCR.

Las negociaciones están en un punto muerto. “La Libertad Avanza nos ha dicho que quiere encabezar todas las listas con candidatos propios. Quiere ‘purismo’ en las listas. Así es imposible conversar”, deslizan allegados al diputado Rodrigo De Loredo, el radical que aspira a destronar al peronismo cordobés en las elecciones a gobernador en 2027. Con ese objetivo en la mira, De Loredo se ilusiona con encabezar este año una lista de unidad con LLA, lo que le permitiría no solo renovar su banca sino también entronizarse como el candidato natural a suceder al actual gobernador Martín Llaryora.

De Loredo tiene dos problemas. Uno de ellos tiene nombre y apellido: Luis Juez. El actual senador, de excelente vínculo personal con el presidente Milei, confirmó a los suyos que tiene intención de competir (otra vez) por la gobernación de Córdoba. Tiene mandato hasta 2027, pero algunas voces temen que este año encabece la boleta de candidatos a diputados de LLA para preparar el terreno hacia 2027.

¿Será Juez el candidato elegido por la Casa Rosada? Los libertarios, que en Córdoba responden al diputado Gabriel Bornoroni –jefe del bloque de LLA- no sueltan prenda, aunque preferirían un nombre surgido de su propio seno. En la ronda de candidatos figuran Franco Moggetta –exsecretario de Transporte- e incluso el ultraderechista Agustín Laje, presidente de la Fundación Faro.

Frente a la cerrazón libertaria, los exsocios de Juntos por el Cambio no descartan hacer rancho aparte y resucitar sus viejos acuerdos electorales. Hay conversaciones, por ahora informales, en ese sentido.

“Nosotros no estamos dispuestos a perder nuestra identidad como Pro para quedar diluidos dentro de LLA”, advierten los dirigentes más leales a Macri en la provincia. Empero, el sector que se referencia en Patricia Bullrich –que encabeza la diputada Laura Rodríguez Machado- no tiene esos pruritos y se muestra dispuesta a pintarse de violeta, si es necesario, con tal de cerrar un acuerdo electoral.

Santa Fe

En la provincia del gobernador Maximiliano Pullaro las posibilidades un acuerdo electoral con LLA para con vistas a octubre suenan a entelequia.

Así lo deslizan dirigentes libertarios como del partido oficialista local, Unidos por Santa Fe, que nuclea a la UCR, Pro, socialismo y otras fuerzas locales. Compitieron por cuerda separada en las elecciones a convencionales constituyentes el pasado 13 de abril y volverán a enfrentarse en los comicios del 29 de este mes, cuando se elegirán concejos municipales, intendentes y presidentes comunales. Todo indica que en las elecciones legislativas nacionales también se ubicarán en veredas separadas.

Maximiliano Pullaro tras su victoria electoral Gentileza

“Falta mucho tiempo para llegar a octubre y como se trata de elecciones nacionales cada uno de los partidos que integran Unidos por Santa Fe tendrá libertad de acción para hacer su propia estrategia. Difícilmente podamos acordar con el socialismo y estamos abiertos a negociar con los libertarios, pero por ahora está difícil”, deslizan en el radicalismo provincial.

El partido de Mauricio Macri, que no tiene demasiado peso específico en la provincia, también está dividido entre bullrichistas –dispuestos a cerrar filas con los libertarios- y macristas, renuentes a dejarse fagocitar por LLA. “No quieren acordar, exigen sumisión”, dramatizan.

Lo cierto es que la filial santafecina de LLA, que tiene como mandamás a la diputada Romina Diez –el alter ego de Karina Milei en la provincia- tiene un problema: no encuentra figuras de peso de pura sangre mileísta para encabezar las listas legislativas. Celosa de su poder en el partido, trascendió que no descarta ser nuevamente candidata en octubre pese a tener aún dos años de mandato en la Cámara baja. Una maniobra que, de prosperar, generaría no poca polémica.

Javier Milei y la diputada libertaria Romina Diez, autora del nuevo proyecto de reforma laboral

Mendoza

El gobernador Alfredo Cornejo apuesta por un acuerdo electoral con los libertarios, pero procura evitar que LLA le imponga condiciones leoninas. Su espacio, Cambia Mendoza, sostiene una alianza que reúne a un sector de Pro, el radicalismo y Libres del Sur. Sin embargo, dos factores lo empujan a negociar y, al mismo tiempo, limitan su margen de maniobra.

Entrevista a Alfredo Cornejo

Por un lado, la presión externa. Bajo el impulso del diputado Facundo Correa Llano -referente de Karina Milei en la provincia-, LLA consolida un armado que gana volumen político y territorial. A su alrededor orbitan figuras incómodas para Cornejo, como el exdirigente del Pro Omar de Marchi, que en las últimas elecciones rozó el 30% de los votos y recortó su base de apoyo.

Por el otro, la disputa interna. Luis Petri, actual ministro de Defensa de Milei, le pelea liderazgo dentro del radicalismo. Aunque en 2023 perdió la interna de Juntos por el Cambio por amplio margen, su proyección como eventual candidato libertario crece al calor de su exposición nacional.

Cerca de Cornejo relativizan las dificultades. “No es solo en Mendoza, los libertarios imponen estas condiciones en todo el país”, replican. Según explican, el plan A es cerrar un acuerdo que preserve su identidad; el plan B apunta a conservar el control territorial en los comicios locales sin ceder lugares a Petri, que reclama espacios en las listas. El calendario impone, además, un plazo: el 18 de julio el gobernador deberá definir si desdobla o no las elecciones provinciales de las nacionales.

Entre Ríos

El gobernador Rogelio Frigerio elige avanzar hacia un frente común con La Libertad Avanza (LLA), aunque cerca del gobernador aclaran que “nadie está ansioso”. En Entre Ríos mantiene vigente la versión local de Juntos por el Cambio y no está dispuesto a resignarla. “Es el frente con el que gobierna y con el que le ganó al peronismo y a los libertarios”, subrayan en su entorno. Y marcan el límite: “El único acuerdo posible es táctico, para dejar al peronismo en tercer lugar”.

A diferencia de otras provincias, los comicios en Entre Ríos serán exclusivamente nacionales: no se eligen intendentes, cargos legislativos provinciales ni concejales. Ese escenario le otorga a Frigerio un margen de maniobra más amplio. El peronismo aparece fragmentado y los libertarios carecen, por ahora, de figuras competitivas que le disputen liderazgo.

En el plano nacional, LLA tiene una presencia legislativa acotada en Entre Ríos: no cuenta con senadores propios y apenas suma un diputado, Beltrán Benedit, desplazado tras su visita a represores detenidos en el penal de Ezeiza.

El gobernador mantiene abiertos los canales de diálogo con el oficialismo nacional. Conversa con dos vértices del “triángulo de hierro” libertario: Santiago Caputo y Karina Milei. El tercero, el propio Presidente, evita involucrarse en definiciones políticas. “Hay que esperar”, repiten en Paraná, mientras siguen de cerca las negociaciones en Buenos Aires. “Las definiciones vendrán después del acuerdo bonaerense”, anticipan.

Entre Ríos renovará este año cinco bancas de diputados nacionales: tres pertenecen a Juntos por el Cambio y dos al peronismo. También se renovarán las tres bancas del Senado: una en manos de la aliada de Frigerio, Stella Maris Olalla; otra del macrista Alfredo de Angeli; y la tercera de la camporista Stefania Cora.