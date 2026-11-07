En el Gobierno esperan un mensaje breve y conciliador de Milei en el Palacio Libertad tras un pedido del Vaticano

Tras el fugaz viaje a España para participar de la Cumbre Iberoamericana, el presidente Javier Milei se dedicará a delinear el mensaje que dará este domingo junto al papa León XIV, en el Palacio Libertad.

El evento, en el que se registrará el primer discurso del Sumo Pontífice en la Argentina, será ante Milei, legisladores, el Gabinete en pleno, gobernadores, miembros de la Corte Suprema, diplomáticos y empresarios, entre otros.

En la Casa Rosada dan por hecho que Mileo dará un mensaje de tono conciliador, según fuentes consultadas por LA NACION. También, en base a un pedido del Vaticano sobre la extensión del mismo, se espera que sea “muy breve y conciso”.

Desde Roma, el pedido fue que el discurso fuera breve, en el marco de un evento que durará una hora y en el que la atención estará puesta en la palabra del Santo Padre.

Su Santidad, la Argentina lo espera con enorme alegría.



Será un gran honor recibirlo en nuestra tierra. Que su visita fortalezca la fe, renueve la esperanza y lleve un mensaje de paz a todos los argentinos.



¡Lo esperamos, Santo Padre! 🦁🦁



Cc: @Pontifex_es https://t.co/UpRwJgRuqx — Javier Milei (@JMilei) November 4, 2026

“Si uno sigue el storytelling de lo que el Presidente dijo desde que se supo que vendría el Papa ve que hay un mensaje conciliador con la Iglesia, con los valores republicanos, la fe”, apuntó un funcionario de diálogo diario con el mandatario.

“Será una bienvenida con conceptos”, resumieron la idea de lo que todo indica que se dará este domingo en el histórico edificio del Correo, el ex CCK.

En la Casa Rosada apuntaron a que más allá del mensaje de Milei, la centralidad la tendrá el Papa.

Milei y León XIV se van a ver un poco antes de la exposición en el Palacio Libertad, en el despacho del mandatario en la Casa Rosada. Esa bilateral se espera que tenga una duración aproximada de media hora.

Está previsto que comience a las 17:50 y la expectativa está puesta en lo que será el diálogo entre ambos, que todo indica que será en español, según contemplaban en Balcarce 50. Se trata de un idioma que el Santo Padre maneja a la perfección por sus años viviendo en Perú.

En la Casa Rosada no eran pocos los que consideraban muy probable que allí hablen de inteligencia artificial, un tema que los convoca a ambos, aunque desde perspectivas opuestas.

En el Gobierno descuentan que el Santo Padre hablará en sus misas de pobreza, los desamparados y de discapacidad, aunque toman distancia de que sea un mensaje para incomodar a la administración libertaria.

“Es el mensaje de la Iglesia: pobreza, minoría, desamparados”, buscaron relativizar las fuentes oficiales.

El mandatario se ha mostrado a favor de su aplicación sin regulación previa, en tanto que el Sumo Pontífice, en su Primera encíclica firmada en de mayo de este año, reflexiona sobre los riesgos éticos que conlleva la inteligencia artificial.

“Puede ser un intercambio muy interesante si se da”, afirmó un hombre de Balcarce 50.

Para las 18:30, el mandatario ya estará en el Palacio Libertad para recibirlo nuevamente al Sumo Pontífice, quien entre la bilateral y su primer discurso en el país, recibirá las llaves de la Ciudad, de mano del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

La ceremonia que encabezará el jefe de Gobierno porteño se realizará frente al monumento a Juan de Garay, según confirmaron fuentes de la organización. El lugar está ubicado sobre la avenida Leandro N. Alem, a metros de Casa Rosada, de camino al encuentro.

Será el tercer punto del día del Sumo Pontífice, que tras ser recibido por el mandatario en el Aeroparque Jorge Newbery, se dirigirá primero a la Plaza San Martín, para entregar una ofrenda floral ante el monumento a José de San Martín. Luego irá a la Casa Rosada, en la que será saludado por el Gabinete en pleno y luego mantendrá la audiencia bilateral con el mandatario y por último el encuentro del Palacio Libertad.