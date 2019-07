En Hacienda festejan las críticas de Alberto Fernández a la economía

Fuente: Télam - Crédito: Candelaria Lagos

Aseguran que no impactan en la estabilidad monetaria y que lo exhiben desconcertado en la campaña

Alguno de los dos está equivocado. Mientras el kirchnerismo festeja los pronunciamientos de Alberto Fernández con sus críticas económicas al Gobierno, en el Palacio de Hacienda celebran esas mismas manifestaciones.

La demostración más acabada de la posición oficial es que el ministro Nicolás Dujovne, principal responsable de la economía macrista, resolvió no responderle públicamente al candidato presidencial del kirchnerismo luego de sus últimas afirmaciones sobre la cotización del dólar o sobre la tasa de interés de las Leliq. "Para qué va a salir si cada vez que Alberto habla lo corrigen hasta los economistas de su propio espacio y nada de lo que dijo tuvo efecto sobre los mercados, si eso es lo que buscaba", explican con singular optimismo en Hacienda, donde en nada alteran las subas del dólar de los últimos días.

Ni siquiera logran cambiar esas percepciones positivas del oficialismo las numerosas especulaciones respecto de que las críticas del candidato kirchnerista podrían calar en el sector del electorado defraudado por los malos resultados del Gobierno en materia económica. Los allegados a Fernández no dudan de haber dado en el blanco. En el Gobierno están convencidos de que los dardos se desvían cada vez más. La grieta cognitiva es absoluta.

El ala económica macrista insiste y ahonda en su percepción: "Alberto comete inconsistencias cada vez que habla de economía. Lo único que logra es que se lo vea como un candidato cada vez más desesperado, capaz de decir cualquier cosa, aunque sea desmentible o corregible fácilmente. Eso le hace perder credibilidad". En el entorno de Dujovne no se limitan a descalificar las críticas, sino que defienden la política cambiaria a ultranza, afirman que el peso no está sobrevaluado y hasta se animan a ironizar sobre algunas expresiones de Fernández. "Es verdad que hemos tenido el dólar contenido, pero en el sentido contrario del que dice él. Fue para evitar que se cayera".

También se atreven a defender la tasa de las Leliq que se paga a las entidades bancarias, aunque la afirmación de Fernández al respecto pareció ser una fórmula exitosa de marketing electoral cuando dijo: "Entre los bancos y los jubilados, yo estoy con los jubilados".

"Las Leliq han sido una herramienta muy útil y exitosa para cumplir el programa fiscal, reducir la volatilidad y bajar la inflación", defienden en Hacienda sin fisuras. Y contraatacan: "Una de las causas de las altas tasas está dada por el escenario electoral y son ellos mismos los que generan incertidumbre", afirman cerca de Dujovne.

Aunque se le ha escuchado afirmar al ministro que no se dedica "a analizar lo que dice el candidato", sus allegados admiten que desde su perspectiva "Fernández solo demuestra con sus críticas que está muy desorientado".

En el Gobierno consideran, además, que la estabilización de las variables económicas no se alterará y ahondan en su optimismo ahora apalancados en la muy probable e inminente baja de la tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos, que tendría un impacto positivo en el riesgo país y los activos argentinos. Además, confían en que se consolidarán algunos indicadores positivos, como los de actividad económica.

Al mismo tiempo, en el Gobierno descartan la posibilidad de lanzar nuevas medidas para alentar el consumo antes de las elecciones generales de octubre. No es solo otra demostración de optimismo, sino también una cuota de realismo. El fisco no cuenta con recursos para hacerlo sin poner en riesgo el plan de reducción del déficit fiscal. Ya se llegó al fondo de la olla. El plan Ahora 12, los créditos de la Anses y las rebajas para la compra de autos no tendrían imitaciones para alegrar bolsillos y atraer votos.

Hasta acá los mercados le han dado motivos al Gobierno para sostener argumentos y, sobre todo, ilusiones. Faltan apenas diez días para saber si los ciudadanos coinciden y concluir quién dio en el blanco. Si Fernández con sus críticas económicas o el macrismo con su optimismo. El resultado de las PASO puede ser crucial. Para la política y para la economía.