En la Cámara de Casación dan por sentada la salida de la jueza Figueroa y que el caso Hotesur se votará en agosto

escuchar

En la Cámara de Casación estiman que es “muy difícil” que la jueza de ese tribunal Ana María Figueroa obtenga el acuerdo del Senado para prorrogar su mandato mas allá del 9 de agosto, cuando cumplirá 75 años, edad tope para ejercer la magistratura. Por eso, en el tribunal dan por hecho que antes de esa fecha, en la primera semana de agosto y tras la feria judicial de invierno, se dictará una sentencia que reabrirá el caso Hotesur y los Sauces contra Cristina Kirchner, en el que interviene la magistrada.

En esa causa por lavado de dinero, la vicepresidenta y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner fueron sobreseídos sin que se realizara un juicio oral. Esa decisión es ahora revisada por la Sala I de la Cámara de Casación, integrada por la juez Figueroa y sus colegas Diego Barroetaveña y Daniel Petrone.

El fallo viene demorado desde fin del año pasado. Restaba el voto de Figueroa, que se pronunció el miércoles 28 de junio pasado. Esa misma semana, el viernes 30 de junio, el Senado empezó a activarse para realizar una sesión que le permita tratar el pliego de Figueroa para darle un nuevo acuerdo .

La Constitución prevé que los jueces deben dejar su cargo a los 75 años, pero pueden conseguir cinco años más en el ejercicio de su función si el Poder Ejecutivo solicita un nuevo acuerdo y si el Senado se los otorga. Los trámites para prorrogar el mandato de Figueroa empezaron hace un mes, la jueza compareció ante la cámara alta, no tuvo objeciones, pasó el filtro de las entrevistas personales, pero nunca se llegó a la sesión en que debía votarse el acuerdo. Estaba prevista para hoy, fue convocada pero fracasó porque Juntos por el Cambio (JxC) la bloqueó y porque los dos aliados del kirchnerismo que se iban a sentar en sus bancas no lo hicieron porque el oficialismo no cumplió las condiciones que pusieron.

Los camaristas Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa Archivo

Figueroa, designada por Cristina Kirchner en 2011, comparte las políticas judiciales del kirchnerismo, es una de las denunciantes de las presiones del macrismo sobre el Poder Judicial y suele votar en sintonía con los intereses de los funcionarios con problemas legales sobre los que debe decidir.

Los votos de los tres jueces son secretos, no se conoce su contenido, A fin del año pasado trascendió que los jueces Barroetaveña y Petrone tendrían una postura en favor de reabrir la causa Hotesur y Los Sauces y que se haga el juicio oral y público. Faltaba el voto de Figueroa, que se concretó unos días antes de que el kirchnerismo convocara a la sesión del Senado para tratar su pliego, aunque fracasó este miércoles en ese objetivo político.

Cristina junto a sus hijos Máximo y Florencia Archivo

Ahora es difícil que el Senado logre reunirse antes del 9 de agosto. En los tribunales –donde todos hablan con todos y los vasos comunicantes entre el Poder Legislativo y el Judicial abundan- afirman que es poco probable que le den acuerdo a Figueroa , teniendo en cuenta que estarán las vacaciones de invierno en el medio.

Con los tres votos, ahora los jueces deben hacer un trabajo de compaginación de la sentencia y firmarla antes de darla a conocer. Pero el juez Petrone está de licencia y luego se la tomará el juez Barroetaveña. Regresarán luego de la feria judicial y entonces se conocerá el fallo. Cerca de las PASO es probable que se amplifique su efecto político .

“Como en las novelas”

Puede, de todos modos, adelantarse si es que los tres jueces concluyeron sus votos, el secretario da fe de esa situación y colocan una firma electrónica. De hecho ayer al confirmar la condena contra la ex secretaria Romina Picolotti, los mismos tres jueces de esta Sala dijeron que firmaban de todos modos el fallo, a pesar de la licencia de Petrone. El fallo de Picolloti dice asi: “Para dejar constancia que el Dr. Daniel Antonio Petrone participó de la deliberación y emitió su voto, pero no firma la presente por encontrarse en uso de licencia”.

Pero eso no se sabe. “Esto es como las novelas donde las siguen estirando con nuevos capítulos, donde todos lloran cada vez más y no pasa nada nuevo, siempre lo mismo” , graficó un funcionario judicial de Comodoro Py en diálogo con LA NACION.

Este miércoles se reunieron algunos jueces de la Casación, informalmente, y coincidieron en que es probable que la jueza deba jubilarse, dijeron funcionarios judiciales.

Mas alla del caso Hotesur, la jueza Figueroa participó en audiencias en decenas de causas donde aún no se dictó sentencia. Entre ellas la causa del Memorandum con Irán, donde Cristina Kirhcner está también sobreseída sin ir a juicio oral; y la causa por Oil Combustibles, donde los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa fueron absueltos en un juicio oral y donde Ricardo Echegaray, ex titular de AFIP fue condenado.

Fabián de Sousa recibe a Cristina Kirchner en C5N Captura de Video

Si Figueroa no llega a votar en esas causas pueden pasar dos cosas: que Petrone y Barroetaveña estén de acuerdo en una misma posición y saquen una sentencia ellos, solo con dos votos. Pero esto ya es mirado con recelo por los defensores.

Cren que es necesario llamar a un tercer juez para que vote en casa caso. No hay antecedentes sobre qué sucederá, por ejemplo si es necesarios rehacer las audiencias. Incluso los abogados defensores pueden pedir que la Sala se integre con un tercer juez, ya que tienen derecho a tener otra opinión, aunque sea disidente, pues en caso de un fallo en su contra, les daría mas bases para intentar un recurso y llegar a la Corte.

Otras vacantes

Además del caso Hotesur, la eventual salida de Figueroa de la Cámara de Casación agrava una situación existente que son las vacantes en el tribunal. Desde el 1 de septiembre queda vacantes la vocalía de Juan Carlos Gemignani, que se tomó un año de licencia académica en España, y están vacantes las vocalías de los jueces Liliana Catucci y Eduardo Riggi, ambos jubilados.

Así las cosas quedarían cuatro vacantes, tres ya se cubrieron y restaría una donde debería ir un magistrado que no esté subrogando. Quienes no están con subrogancias hoy son los jueces Alejandro Slokar, Guillermo Yacobucci, Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Angela Ledesma. “Hay movimientos en la Casación, ese es el clima, si se jubila la jueza Figueroa cambiará la integración de las salas, hay un nuevo tablero” , dijo un juez a este medio.

Figueroa junto al vicepresidente primero Mariano Borinsky y al vice segundo

Otra consecuencia de una eventual salida de Figueroa del tribunal tiene que ver con que la jueza es la presidenta de la Cámara Nacional de Casación Penal. Las normas indican que quien la sucede en caso de renuncia es el vicepresidente primero, Mariano Borinsky, que al mismo tiempo es juez de la Sala IV de Casación. El juez no dejará de votar en sus causas para completar el mandato presidencial de Figueroa hasta fin de año. Ya sucedió en el pasado que el presidente de la Casación deje su cargo por renuncia. Fue Alfredo Bisordi que en 2008 dejó su lugar a Edgardo Fégoli.