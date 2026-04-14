En la cena anual de la Fundación Pensar, Macri dijo que la Argentina “ya tuvo demasiado tiempo de improvisaciones”

La Fundación Pensar, el think tank de Pro, reunía esta noche a su dirigencia en la cena anual de la entidad. El encuentro convocaba a la primera plana del partido, con la participación de su presidente, Mauricio Macri, además de referentes provinciales y dirigentes nacionales.

“Lo peor que hay en el mundo es improvisar. La Argentina tiene que superarse porque ya tuvo demasiado tiempo de improvisaciones. Estamos acá mirando el futuro”, dijo Macri en su discurso.

Por su parte María Eugenia Vidal, titular de la fundación, inauguró el escenario. “El Pro está lleno de presente”, comenzó. Pero siguió: “Queremos ser mucho más que presente. Siempre apostamos al futuro. Queremos ser anfitriones del futuro y estamos formando futuros líderes públicos”.

Con un ojo en la próxima elección presidencial, aseguró que el partido quiere “trabajar sobre lo que la Argentina necesita para los próximos diez años”. Y cerró sin matices: “Queremos ser protagonistas del próximo paso. De la estabilidad al desarrollo. La estabilidad que genera que el desarrollo sea para siempre”.

El discurso de María Eugenia Vidal

En los históricos salones de la Sociedad Rural, en Palermo, la cumbre reunió a legisladores nacionales como los diputados Cristian Ritondo, Martín Ardohain, Fernando de Andreis y Florencia de Sensi; los senadores Martín Goerling Lara, Andrea Cristina y Victoria Huala.

Además, participaron figuras del mundo empresarial y futbolístico como Daniel Angelici. En la mesa principal, en el centro del salón, se ubicó el expresidente Macri junto al especialista en criptomonedas Santiago Siri y De Andreis.

En cambio, no fueron de la partida figuras relevantes de Pro como el ministro del Interior, Diego Santilli, ni los gobernadores Chubut, Ignacio Torres, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

El que sí dio el presente fue Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, quien se refirió al impacto de la inteligencia artificial y al rumbo que busca darle la Ciudad frente a los cambios tecnológicos. “Cambian los contextos y cambian las herramientas. Pero Buenos Aires siempre se anima a repensarse, a convocar a los mejores y a transformar los desafíos en oportunidades para seguir creciendo”, afirmó.

El mandatario también reivindicó el modelo de Ciudad que impulsa su gestión. “Vamos a defender esta ciudad de quienes creen que se puede vivir de otra manera, con más desorden, más caos y menos respeto por las reglas. Nosotros creemos en una ciudad que abraza la libertad, el sentido común y una convivencia ordenada, donde cada persona pueda desarrollarse y vivir mejor. Ese es el camino que elegimos y el que vamos a seguir defendiendo”.

Santiago Siri, Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Jorge Macri

El evento se realizaba en un momento político complejo para el gobierno de Javier Milei. En las últimas semanas crecieron las dudas sobre el incremento patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que es investigado por la Justicia. En el plano económico, el escenario actual todavía no termina de consolidar como logro definitivo la baja de la inflación, el principal objetivo de la política económica oficial.

Un mes atrás, Macri respaldó el rumbo del Gobierno, aunque marcó la autonomía de su partido. “Somos el próximo paso. Siempre fuimos mejores constructores que destructores”, sostuvo entonces, con la mirada puesta en el escenario político hacia 2027. El expresidente ya había dejado trascender su intención de competir con un candidato propio en las próximas elecciones presidenciales.

En su último discurso ante el Consejo Nacional de Pro, realizado en Parque Norte, Macri volvió a buscar un equilibrio: reiteró su apoyo al programa del oficialismo, pero planteó que su partido puede aportar estabilidad política para sostener las reformas en el tiempo.

“Pro no viene a reemplazar el rumbo, viene a completarlo. No vamos a boicotear ninguna ley que le haga bien al país”, afirmó. Y agregó: “El tiempo pasó y el momento es distinto al de 2023. Hoy la pregunta es cómo hacer que el cambio dure más allá de un gobierno”.

En paralelo, la Fundación Pensar difundió un informe que pone el foco en la crisis en Medio Oriente, con Irán, Israel y Estados Unidos como protagonistas. En el documento, el secretario de Relaciones Internacionales de Pro, Fulvio Pompeo, advierte sobre el impacto que la escalada podría tener en el agronegocio argentino y señala que el contexto internacional exige “liderazgo y visión de largo plazo”.