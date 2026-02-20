En la diáspora de Pro, Macri abre la puerta a 2027 y su primo recluta a la “vieja guardia” para resistir en la Ciudad

Mauricio Macri se prepara para reaparecer después de una temporada de silencio. Distanciado del presidente Javier Milei, un vínculo que se terminó de resquebrajar después de la última cena que compartieron, a fines de octubre, en la quinta de Olivos, el titular de Pro retomará la actividad política con la intención de mantener vivo a su partido en el nuevo mapa de poder y ejercer un papel protagónico en el rearmado de la oposición.

Es que si bien juega como un aliado de Milei en el Congreso -anoche, los doce diputados de Pro dieron quorum y votaron a favor del proyecto de reforma laboral-, Macri ya avisó que pretende llegar a la disputa electoral de 2027 con un candidato propio. A pesar de que dejó trascender que busca seducir a un outsider para plantarle un oponente competitivo a Milei, los dirigentes macristas no desechan la posibilidad de que él pretenda estar en carrera. “No descartamos nada”, remarcó un interlocutor habitual del exmandatario. Hasta ahora, Macri no insinuó que fantasea con un segundo tiempo y machaca con que su objetivo primordial es darle volumen a su espacio y promover nuevos liderazgos en Pro.

La última foto de Mauricio Macri con Juliana Awada antes de confirmarse su separación (Fuente: Instagram/@mauriciomacri)

Lo cierto es que después de que se confirmara su separación de Juliana Awada -se mudó a la Capital, donde se dejó ver haciendo compras en un supermercado y su nombre volvió a colarse en los programas de TV dedicados exclusivamente a los chimentos sobre la farándula, como ocurría en los noventa-, Macri tiene previsto volver al debate público con un alto perfil. Este domingo se publicará una entrevista que grabó en el canal La Fábrica del Postcast y dentro de unas semanas activará recorridas por el interior del país. Por caso, el 5 de marzo ya tiene en agenda una visita a Puerto Madryn, en Chubut, donde gestiona Ignacio Torres, quien se mantiene en las huestes de Pro, pero se mueve con autonomía y apuesta a un esquema frentista ante la crisis de representación de los partidos tradicionales.

“Es un tipo del poder y es difícil retirarse. Ahora va a estar a full con política”, sentencia un dirigente que lo acompaña desde hace años en la política. Su relación con Milei pasó de la ilusión al desencanto. Sus consejos y recomendaciones nunca tuvieron eco en la intimidad de Olivos. Tampoco hubo ofrecimientos para que otras figuras de Pro se sumaran al Gabinete. El último salto fue el de Diego Santilli, ministro del Interior. Pero su ingreso no fue parte de un acuerdo con Macri, por más que el expresidente haya valorado esa elección de Milei. Está claro que Santilli supo capitalizar su muñeca política fuera de la jefatura de Macri. Dicho de otro modo: ingresó a un puesto estratégico porque se acercó a la hermana del Presidente y se mostró independiente del mandamás de Pro.

Javier Milei y Mauricio Macri Prensa Senado de la Nación

El diálogo entre Macri y Milei sigue interrumpido después de la última reunión que mantuvieron en Olivos. Fue el día en que el Presidente decidió echar a Guillermo Francos, el último interlocutor del oficialismo con el líder de Pro, para ungir a Manuel Adorni como jefe de Gabinete. Desilusionado, Macri despotricó contra Adorni y lamentó que Milei no haya optado por un cuadro técnico, con experiencia. Llegó a sugerir a Horacio Marín, titular de YPF. Esa propuesta suscitó suspicacias en el mundillo libertario. “Mauricio quería correrlo a Horacio para poner alguien suyo en YPF”, deslizan en el oficialismo.

El desencanto hizo que ayer los libertarios sembraran dudas respecto de la actitud que adoptó Fernando De Andreis, mano derecha de Macri y legislador nacional de Pro, en la previa de la sesión por la reforma laboral en Diputados. De Andreis ingresó al recinto cuando el oficialismo ya había conseguido quorum, pero los macristas sostienen que entró dentro del plazo de tiempo reglamentario de espera estipulado para lograr los dos tercios. Es decir, se sentó en su banca a las 10.20, cinco minutos antes de que caducara la convocatoria.

Como se preveía, los macristas votaron en línea con los intereses de la Casa Rosada. Ni siquiera se desmarcaron en la discusión en particular de los títulos más controvertidos, como la creación del fondo para las indemnizaciones o la derogación del estatuto del periodista. Eso sí: se jactan de haber forzado al Presidente a retirar el polémico artículo 44, que modificaba el régimen de licencias por enfermedad.

Reclamo por las fintech

En las últimas semanas, Macri apenas interrumpió su descanso para defender con ahínco a las fintech, que perdieron la pulseada con los bancos por la exclusión del artículo de la iniciativa que habilitaba el cobro de sueldos en billeteras digitales. El énfasis que le puso al reclamo también sembró sospechas en la Casa Rosada y en la oposición. Lo acusaron de hacer lobby por Marcos Galperín, CEO y fundador de Mercado Libre.

Desde el partido de Macri lo niegan y afirman que no se trata de un reclamo coyuntural. Anoche, fracasaron en su intento de presionar al Gobierno para que modifique el artículo. Pero en su discurso De Andreis, la voz de Macri en el bloque, ratificó que presentará un proyecto específico sobre el tema. Arguyen que desde 2018, antes del boom de las billeteras virtuales que generó la pandemia, diputados de Pro habían presentado un proyecto para habilitar a las fintechs a pagar sueldos. Así, procuran despejar las sospechas en torno a los lazos de Macri con Galperín.

Cristian Ritondo, el jefe del bloque macrista en Diputados Pilar Camacho

Además, chicanearon a Milei: sostienen que el Gobierno cedió ante la presión de los bancos que “no quieren competir”. Los popes de ese sector, susurran, cazan desde hace años en el zoológico. “Los corrimos por derecha”, señalaron los laderos de Cristian Ritondo. En Pro le apuntan, ante todo, a la jefa del bloque de senadores del oficialismo, Patricia Bullrich, pionera de la ola migratoria a LLA. Presumen que ella tenía compromisos con los banqueros que aportaron fondos para su campaña en 2023. Si hay alguien que sabe quién financiaba a la exministra es Macri, ya que se ocupaba de convocar empresarios parar que colaborarán con su entonces pupila, en detrimento de Horacio Rodríguez Larreta, otro promotor de la dispersión partidaria.

¿Galperín es uno de los outsider que Macri quiere convocar? “No hay nada cerrado. Lo concreto es que Pro tendrá su lista para competir en todos los frentes en 2027”, señalan fuentes de la cúpula de Pro ante los trascendidos de que Macri inició una suerte de casting para encontrar un outsider que compita con el sello de su partido en las próximas presidenciales.

¿Jorge Macri 2027?

Quienes frecuentan al expresidente sugieren que todas las opciones están sobre la mesa. Es sabido que la obsesión de Macri pasa por retener la ciudad de Buenos Aires, el bastión político y electoral de Pro desde 2007. La dura derrota que sufrió el partido amarillo frente a Manuel Adorni, el candidato que apalancó Milei, en las legislativas porteñas del año pasado puso en guardia al expresidente. Desde ese momento, la relación con Jorge Macri ingresó en el freezer. No obstante, el empoderamiento de Daniel “Tano” Angelici como asesor multifunción del jefe de gobierno porteño permitió apaciguar la guerra fría entre los primos.

Colaboradores directos de Macri sostienen que el líder de Pro ahora percibe una mejora en la gestión de la ciudad y que respaldará el deseo del exintendente de Vicente López de pelear por la reelección en 2027. Quienes lo vieron al “Tano” durante sus vacaciones en Punta del Este lo notaron entusiasmado. Es que se convirtió en un controller de la Ciudad: incide en el reparto de contratos de la Legislatura a través de Christian Gribaudo, pone alfiles suyos en puestos estratégicos, como Agustina Majdalani -hija de Silvia, exsubdirectora de la AFI (hoy SIDE) macrista-, nueva secretaria de Desarrollo Urbano, y tiene línea directa con Juan Manuel Olmos, un cacique del PJ porteño. Además, se apresta a ungir al sucesor de Juan Bautista Mahiques como fiscal general de la ciudad. El elegido sería Martín López Zabaleta, actual funcionario judicial. “Al Tano le consultan. Todo pasa por él. Es el emperador”, bromea un histórico dirigente del macrismo.

La sombra de Angelici está presente en los rincones de poder de la Capital desde hace años. De hecho, “el Tano” puso, en simultáneo, candidatos propios en las listas de Pro y la UCR en las legislativas porteñas de mayo pasado. En paralelo al desembarco de Majdalani, se confirmó que Karina Burijson, cercana al jefe porteño desde sus tiempos de intendente, recalará como directora de la Corporación Buenos Aires Sur en reemplazo de Santiago López Medrano, exministro de María Eugenia Vidal.

Darío Wasserman, Juan Manuel Olmos y Daniel Angelici Archivo

El regreso de la “vieja guardia”

Aferrado a su kit de supervivencia -evitar confrontar con Milei, hacer foco en la gestión y mimetizarse con Nayib Bukele para ofrecer orden público a la clase media-, el jefe porteño intenta recobrar la iniciativa política. La semana pasada, Jorge Macri dio un paso adelante en su intento recuperar el ánimo de Pro.

En plena diáspora de la fuerza que fundó su primo, el alcalde capitalino citó en la sede de Uspallata a integrantes de la “vieja guardia” del macrismo. Entre los convocados estaban el exministro de Transporte Guillermo Dietrich; el extitular de la cartera de Producción Dante Sica; la exembajadora ante la OEA Paula Bertol; la exlegisladora porteña Paola Michielotto, cercana a Ritondo; y la abogada Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura y una de las dirigentes de Pro que fueron vetadas por Karina Milei en la confección de listas electorales de 2025.

Jorge Macri y dos de sus colaboradores más estrechos, Gabriel Sánchez Zinny y Ezequiel Sabor, les ofrecieron ponerse al frente del armado de la filial porteña de la Fundación Pensar, el think tank del macrismo que lideran a nivel nacional Vidal y Silvia Lospennato, las principales detractoras internas del entendimiento con Milei en octubre.

Les pidieron armar planes de gobierno y elaborar propuestas para dar batalla en 2027. “Queremos una visión a largo plazo”, aseguran en Parque Patricios. Hablaron de una gestión cercana y futurista, que esté a tono con el “cambio de época”. Creen que se requiere una renovación de las prácticas políticas. “Hay que pensar por qué está indignada la gente y actuar sobre eso”, evangelizaron en Uspalla.

En Pro asumen que el Gobierno intentará arrebatarle la ciudad. Temen que la candidata termine siendo Bullrich, aunque descreen que Karina Milei le allane el camino a la exministra, sobre todo, después de los chispazos por el papel protagónico que adoptó en el debate sobre la reforma laboral. En los debates internos hay quienes reconocen que le tienen “pánico” a Bullrich porque “ella se sienta y maneja”. ¿Qué harán con Larreta, quien se prepara para competir por la ciudad?

El larretismo también se descompuso. Tanto Santilli como Manuel Vidal, Diego Valenzuela, Martín Maquieyra o Noelia Ruiz prefirieron acercar a LLA y saborear el poder de Milei. En tanto, la exministra de Desarrollo Humano María Migliore también evalúa competir en la ciudad en 2027 con un espacio propio: Popurrí. Días atrás, confesó: “Qué bueno haberse ido de este Pro a tiempo”. Fue después de que Jorge Macri criticara la urbanización de las villas porteñas, un hito para los larretistas.

En el macrismo prefieren no hablar de cuáles fueron las causas de las defecciones. Por estas horas, minimizan la grieta entre el jefe porteño y su vice, Clara Muzzio, otra exlarretista que ahora intenta asumir el discurso más duro de la ultraderecha. A Muzzio la acusan de no jugar en equipo y no coordinar su agenda con Jorge Macri. Días atrás, participó de un evento de la derecha global que se realizó en el Parlamento europeo. Junto a Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio, diputados de LLA, o Santiago Abascal, referente de Vox ratificó que defiende la definición binaria del sexo y la agenda provida o “antiwoke”. Cerca suyo dicen que no piensa irse de Pro.

“No son tiempos de la política o de la rosca. Tenemos que lograr que Jorge crezca en imagen y avanzar con nuestra agenda para tener la posibilidad de reelegir en 2027”, comentan en la sala de máquinas de Pro en Uspallata. Nadie se anima a arriesgar cuál será el esquema electoral con el que Jorge Macri intentará contener la avanzada de LLA para retener la Capital en 2027.

Clara Muzzio, distanciada de Jorge Macri GCBA

Por ahora, el jefe porteño intenta municipalizar su discurso y resistir los embates de la oposición en la Legislatura, donde quedó en una situación delicada. A diferencia del año pasado, evita chocar con Milei o desmarcarse de LLA para defender las banderas de Pro. De hecho, relativizó la Oficina de Respuesta Oficial, pese a que Laura Alonso alertó sobre el riesgo de que se use “el aparato estatal para imponer la “verdad oficial”, o fue cauto al opinar de la salida de Marco Lavagna del Indec. También criticó a la CGT por el paro del último jueves. Es que necesita preservar el diálogo con LLA, un aliado clave para blindar la gobernabilidad en la Capital. ¿Quién es uno de los puentes entre Jorge Macri y los referentes de Karina Milei en el suelo porteño? Angelici, quiene tiene llegada a Darío Wasserman, titular del Banco Nación y esposo de Pilar Ramírez, lugarteniente de la hermana del Presidente.

La semana pasada, se firmó el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires, que fue incluido en la reforma que fue aprobada en Diputados y en el Senado. Adorni y Gabino Tapia, ministro de Justicia porteño, estuvieron a cargo de negociar el traspaso del fuero laboral.

Jorge Macri pretende ahora que Milei le transfiera el control del puerto de Buenos Aires o la terminal de Retiro, la IGJ o el registro de la propiedad. Por ahora, esas tratativas están congeladas. Lo que sí se activó es un plan alternativo para resolver el conflicto de coparticipación: la posibilidad de que Luis Caputo, ministro de Economía de Milei, liquide la deuda de 430.000 millones de pesos que tiene la Nación con la Ciudad con bonos.

En la previa del debate por la reforma laboral, Jorge Macri logró que Caputo le girara $190.000 millones en concepto de las transferencias por coparticipación que habían sido pactadas ante la Corte Suprema. Además, Ritondo consiguió que Martín Maquieyra tuviera una silla en el directorio de YPF. Después de una larga novela de desplantes, en Pro reconocieron el gesto. Aunque admiten que con vistas a 2027 enfrentan una situación inédita: “No podemos ser la Manaos tibia de LLA”, confiesa uno de los dirigentes con más trayectoria en Pro.