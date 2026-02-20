Reforma Laboral: el Senado aceptó el cambio introducido por Diputados y la ley sería sancionada la semana próxima

En un trámite veloz, que demandó algo más de una hora de debate, el proyecto de ley de reforma laboral obtuvo esta mañana dictamen de comisión en el Senado y quedó, así, en condiciones de ser discutido y sancionado la semana próxima, con el tiempo justo para que Javier Milei pueda exhibir la ley como un triunfo político en el discurso sobre el estado de la Nación del próximo 1° de marzo.

El despacho acepta la eliminación del polémico artículo 44 sobre licencias médicas, único cambio realizado por la Cámara de Diputados esta madrugada al proyecto que había aprobado la semana pasada el Senado. Si bien no está convocada de manera oficial, la intención del oficialismo es convocar a sesión el próximo viernes 27 de febrero.

El dictamen de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda fue apoyado por el oficialismo libertario y los bloques de la oposición dialoguista (UCR, Pro, fuerzas provinciales) y el solitario rechazo de las facciones del peronismo reunidas en el interbloque Popular, que objetaron el contenido de la iniciativa, a la que tachan por inconstitucional y por conculcar derechos a los trabajadores.

El debate de comisión esta mañana fue conducido de manera expedita por la jefa de la bancada libertaria y, también, presidenta de la Comisión de Trabajo, Patricia Bullrich (Capital).

En el inicio de la reunión, la senadora oficialista no se explayó en cuestiones políticas y sólo habló para anunciar que el dictamen iba a ratificar lo aprobado por la Cámara baja en el debate que concluyó esta madrugada. Esperó al final para replicar las imputaciones del peronismo.

“El dictamen que le vamos a proponer a las comisiones es para aceptar el proyecto que viene de la Cámara de Diputados con un artículo que no está más, que es el artículo 44″, informó Bullrich, tras lo cual aseguró que la intención es “tratarlo (al proyecto) el viernes que viene”.

Desde el kirchnerismo, el primero en manifestar el rechazo de la bancada fue el chaqueño Jorge Capitanich. Lo siguió el porteño Mariano Recalde, quien impugnó el trámite veloz impuesto por el oficialismo al tratamiento del proyecto.

De hecho, el plenario de comisión de celebró menos de dos horas después de que Diputados girara al Senado la iniciativa que había terminado de aprobar cuando el reloj apenas había pasado las dos de la madrugada de este jueves.

Juliana Di Tullio, una de las senadoras del PJ que objetó el avance de la reforma laboral Pilar Camacho

“Nunca habíamos visto un procedimiento tan irregular; se aprobó todo a libro cerrado”, se quejó Recalde, quien calificó el contenido de la reforma laboral como “una afrenta a los trabajadores cada vez más escandalosa”.

Sobre el proyecto, el senador kirchnerista dijo que “no hay un sólo artículo que le mejore la vida a la gente; es más, le empeora la vida a la gente” y reiteró la advertencia acerca de que “esta ley va a terminar en la Justicia porque afecta derecho constitucionales”.

La kirchnerista Florencia López apuntó sus críticas a los senadores que apoyaron la reforma laboral. “Pasaron vergüenza porque tuvieron que admitir que no habían leído el proyecto, por eso hoy estamos acá debatiendo la eliminación del artículo 44″, acusó.

Además, López impugnó el plenario de comisiones por considerarlo “un acto jurídico inexistente, porque nos convocaron a tratar algo que todavía no se había salido de la Cámara de Diputados”. Se refirió, así, al hecho de que la reunión fue convocada en la noche del miércoles, incluso antes de que comenzara el debate en la Cámara baja.

Acusaciones cruzadas

La intervención de López provocó un conato de polémica con Bullrich, que reaccionó cuando la riojana aventuró que el actual gobierno iba a terminar como el de Fernando de la Rúa y aseguró que “no van a alcanzar los helicópteros para que se fuguen como lo hicieron antes”.

“¡Epa! !Golpista! ¡Golpista!“, la interrumpió Bullrich. ”!Pare, ahí“, conminó a la legisladora kirchnerista. Pero López no se amilanó y reivindicó sus dichos. ”Es la historia real de la Argentina“, insistió la opositora, mientras la jefa de la bancada libertaria seguía polemizando: ”!Pare ahí! Es la historia de los golpes".

Bullrich retomó la acusación de promover golpes de Estado sobre el PJ en el cierre de la reunión, cuando hizo una enfática defensa del proyecto y de su trámite legislativo.

“El viernes que viene el país va a tener un punto adelante que durante mucho tiempo quiso y, sin embargo, el intento permanente de voltear gobiernos lo impidió”, afirmó Bullrich que, tras recordar los 13 paros que sufrió Raúl Alfonsín y la resistencia del peronismo a las administraciones de De la Rúa y de Mauricio Macri, sentenció: “no lo van a impedir con el gobierno de Milei”.

El apuro oficialista llevó a que el despacho de las comisiones comenzará a circular para su firma cuando todavía había oradores anotados a la espera para hablar. “El oficialismo y sus aliados están firmando dictamen para que los argentinos no tengan más derechos”, protestó Juliana Di Tullio (Justicialista-Buenos Aires).

A las acusaciones del kirchnerismo también respondió el libertario Agustín Monteverde (Capital). A los malos augurios peronistas el senador oficialista les respondió con otra admonición: “Van a tener que dar cuenta en poco tiempo cuando se demuestren que todo fue una falsedad”, concluyó.