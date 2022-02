En la Provincia sostienen a Sergio Berni, pero admiten dificultades de coordinación en la seguridad con la Nación

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, tensó la cuerda una vez más con el Gobierno y, en particular, con el titular de la cartera de Seguridad nacional, Aníbal Fernández. En la polémica desatada a partir de las muertes de al menos 24 personas por consumo de cocaína adulterada , Berni remarcó que estuvo solo en la investigación de lo sucedido. Los desmarques permanentes del funcionario bonaerense no lo aislaron políticamente. Aunque sigue “alejado” de Cristina Kirchner, a nivel bonaerense tiene el respaldo del gobernador Axel Kicillof. Desde el gobierno provincial admiten que la coordinación en seguridad con el ministerio nacional no es la adecuada .

Berni consideró “patético” el accionar de Aníbal Fernández tras la difusión, en la cuenta de Twitter del ministro nacional, de un mensaje que ironizaba sobre el pedido de Berni de “descartar” la cocaína comprada en las horas previas a la seguidilla de muertes. Esta mañana, el exjefe de Gabinete consideró que el ministro bonaerense es su “examigo” y lo tildó de “mercenario”.

El funcionario provincial también habló y dijo que Fernández debería “explicar lo que quiso decir” y reiteró su reclamo por la soledad que afirmó que hubo en el trabajo en la villa Puerta 8, de Tres de Febrero, donde estaban los búnkeres que comercializaron la droga adulterada. “La gente puede decir cualquier cosa, incluso Aníbal Fernández, nosotros fuimos los que estuvimos trabajando en las villas cuando sucedió todo en Puerta 8″, dijo a Radio 10. Y subrayó: “Yo no vi fuerzas federales en Puerta 8, recorrí San Martín y cada localidad afectada, solo estuvimos nosotros”.

La buena sintonía inicial entre Aníbal Fernández y Sergio Berni se desgajó rápidamente

Si bien calificaron de “más mediático que real” el cruce entre Berni y Fernández, fuentes cercanas al gobernador Kicillof admitieron que la coordinación con el gobierno nacional en materia de seguridad no es satisfactoria. “Tenemos momentos mejores y otros de no tanta coordinación , pero trabajamos para mejorar día a día. Necesitamos de la presencia de las fuerzas de seguridad federales en territorio provincial y vamos a seguir velando para que así suceda”, indicó una fuente de confianza de Kicillof. Agregó que, “varias veces”, han hablado con Berni para que baje los decibeles de sus declaraciones contra el Gobierno.

“Habla con Axel y responde a él. Es un colaborador del gobernador. Para la crisis de esta semana, estuvieron en contacto en modo permanente. Él [por Berni], con su experiencia, pone su impronta, pero siempre bajo las directivas del gobernador . Siempre dijo que tuvo todo el apoyo del gobernador”, indicó a LA NACION un hombre de trato permanente con el ministro de Seguridad bonaerense.

La relación estrecha de Berni con Cristina Kirchner, su jefa política, se enfrió. A fines del año pasado, el ministro afirmó estar “alejado” de la vicepresidenta. Los motivos son las heridas que dejó el armado de las listas para las elecciones del año pasado. “No hay novedad. Dijo que estaba distanciado y, también, que tenía por ella un afecto inconmensurable. Pero está dolido”, señaló una fuente cercana al ministro provincial.

Berni, con Kicillof, en el Operativo De Sol a Sol, en Mar del Plata Mauro V. Rizzi

Berni tiene un proyecto político propio, con el que intentó presentar candidaturas en la segunda sección electoral bonaerense en las últimas elecciones (su base política está en Zárate, donde es opositor al intendente Osvaldo Cáffaro, actualmente de licencia para ocupar un cargo en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat). Su lista fue dada de baja por la Junta Electoral del Frente de Todos y esa bronca perdura. La aspiración de máxima que anida en Berni es ser candidato presidencial en 2023 cuando, según anticipó el presidente Alberto Fernández, el Frente de Todos debería definir candidaturas en una elección interna.

Sergio Berni, con la exministra Sabina Frederic, con quien tuvo reiterados cortocircuitos Presidencia - Archivo

Desde el comienzo de la gestión del Frente de Todos, Berni plantea diferencias con el Gobierno e incluso criticó en varias oportunidades al Presidente. En febrero de 2020, el ministro cuestionó la falta de información de parte de Sabina Frederic (exministra de Seguridad) sobre el despliegue de fuerzas federales y en su entorno subrayan que la situación no cambió con Aníbal Fernández en el ministerio nacional. “Uno espera que las cosas sean más conducentes, pero si Aníbal no cambia la relación con la provincia de Buenos Aires, Berni y Kicillof seguirán trabajando”, agregaron desde el entorno de Berni.