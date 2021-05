En la UBA, Amado Boudou dio su “clase” sobre periodismo y justicia: “La democracia está condicionada”

El exvicepresidente Amado Boudou afirmó esta tarde que “los tribunales se han convertido en parodias”, al exponer en un seminario en la Universidad de Buenos Aires (UBA). En una clase vía Zoom a la que fue invitado en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales, planteó que el lawfare es “democracia condicionada”, y apuntó contra los medios, Mauricio Macri y el camarista Pablo Bertuzzi, uno de los jueces que lo condenó en el caso Ciccone, sentencia a cinco años y 10 meses de prisión que fue confirmada por la Corte Suprema.

“En la Argentina, los tribunales se han convertido en parodias. Son lugares en los que se parodia una sentencia jurídica que convalida una sentencia mediática. La sentencia ya está dictada, ya está escrita”, afirmó Boudou en su participación en el seminario optativo “El periodismo argentino en su laberinto”, que dictan los profesores Gustavo Bulla y Daniel Rosso.

Para Boudou, el lawfare “es un dispositivo disciplinario”. Al comienzo de su exposición, señaló: “¿De qué estamos hablando cuando hablamos de lawfare? Podemos hablar de jueces que condenan a los que no tienen que condenar, o medios que publican noticias falsas y esconden noticia importantes. Yo creo que hablamos de la democracia condicionada”.

El exvicepresidente afirmó que durante el macrismo operó una “mesa judicial” que funcionaba ”en el despacho del ministro de Justicia”, en alusión a Germán Garavano. Habló del Poder Judicial como un lugar “donde la democracia no ha podido permear” y, al mismo tiempo, criticó la judicialización de la política.

En sus críticas a la Justicia, puntualizó sobre el camarista Bertuzzi. “El juicio de Ciccone empezó sin que siquiera llegara el expediente, porque había que hacerlo rápido en tiempos electorales. Bertuzzi dictaminó que los acusados podían no estar presentes en todas las audiencias. A los pocos días me detuvieron en otra causa, entonces me llegó una orden del señor Bertuzzi para que sea obligatorio ir a todas. Eso era recrear el escenario del castigo-espectáculo cada semana. Bertuzzi cobró con el cargo de camarista federal”, dijo. Recapituló sobre su condena confirmada por la Corte y dijo que el máximo tribunal, “a fines de 2020, confirmó la sentencia sin mirarla, aplicándole un [artículo] 280″ y sin “escuchar a [Julio] Maier y [Eugenio] Zaffaroni como amicus curiae”.

Conferencia de Amado Boudou: "El caso Boudou como víctima del Lawfare." Captura

Boudou recordó cuando fue apresado por presunto enriquecimiento ilícito, en noviembre de 2017, como una expresión del lawfare que denuncia. “A partir del neoliberalismo, aparece la sociedad del espectáculo, que tiene mucho de la sociedad disciplinaria, de la sociedad del control, pero también vuelve la sombría fiesta punitiva. A eso se refirieron en la Argentina las prisiones preventivas, los chalecos y los cascos. ¿Qué sentido tenía irme a sacar de mi casa a las seis de la mañana con chaleco y casco? Me hubieran llamado por teléfono e iba tranquilo. ¿Qué sentido tenían el chaleco y el casco? La vuelta del castigo-espectáculo, eso es el lawfare”, consideró.

Antes de que hablara Boudou, en el seminario disertaron el excanciller brasileño Celso Amorim y el mexicano Rafael Barajas Durán, conocido como “El Fisgón”, que es director del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, la fuerza política de Andrés Manuel López Obrador.

Durante su participación en el seminario -al que ingresaron en algún momento de la transmisión unos 500 espectadores, según señaló Bulla al finalizar la charla-, el exvicepresidente apeló a casos como el del exmandatario brasileño Lula da Silva para despotricar contra el exministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro. “El sistema judicial se ha vuelto caricaturesco en la persecución de una supuesta corrupción. Tomemos el caso de Lula. Un tipo disfrazado de juez lo condenó. Al poco tiempo, se sacó el disfraz de juez y se puso el de ministro. Visitaba a los jueces en la Argentina y los jueces se sacaban fotos con el juez Moro. Mientras esto sucedía, ¿Qué pasaba con las tarifas, con los jubilados, los salarios y el endeudamiento?, ¿Dónde estaba el sistema de Justicia argentino?”, relacionó.

Boudou arremetió contra los medios en varios pasajes de su clase en el seminario universitario y le dedicó críticas particularmente a LA NACION. Si bien lo calificó como “el diario más importante de la Argentina”, reprochó la postura editorial que todos los días expresa. “El editorial de LA NACION, esa nota no firmada que sale todos los días, es quizás un documento que hay que leer con mucha atención por lo que dice e insinúa”, aseveró. Tras recordar que el diario se postula como “tribuna de doctrina”, recriminó: “En la Argentina, hay espacios y personas que pueden adoctrinar y otros que no. [El diario] no busca la verdad, la independencia ni la noticia profesional; adoctrina todos los días, como es su cometido desde 1870. Ese diario se escandaliza cuando ve que otros y otras adoctrinan”. Y planteó que LA NACION publicó “noticias escandalizadas por el adoctrinamiento kirchnerista en escuelas”.

LA NACION