En las redes: el error matemático de Axel Kicillof que se hizo viral

En una tensa disputa por el aumento de restricciones que impuso el último Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Alberto Fernández, el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof enfatiza desde hace días sus críticas a las autoridades de la Ciudad. En este contexto, el mandatario provincial cometió un error de cálculo para hablar sobre los niveles de ocupación en salas de Terapia Intensiva (UTI) que no tardó en ser tendencia en las redes.

Después de haber encabezado una reunión con representantes de la medicina prepaga y obras sociales en la Casa de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Kicillof organizó una conferencia de prensa en la que -entre otros asuntos- destacó la baja en el promedio de edad de los pacientes internados en terapias intensivas.

“Vemos gente que creía que no pasaba nada y termina en una terapia intensiva”, sostuvo Kicillof este mediodía al confirmar que hay dificultad para conseguir camas de cuidados intensivos, y subrayó: “Si alguien no me cree, lo invito a las clínicas privadas y públicas para ver cómo están las cosas”.

La frase de Axel Kicillof que se hizo viral en las redes

En este sentido, el mandatario bonaerense remarcó que no es su intención asustar, sino transmitir la realidad. “Hoy se ve gente joven internada. Creo que la Ciudad decía el otro día que el promedio de edad de los internados es de 53 años”, dijo, y añadió: “Si el promedio [de edad de los internados] es 53 años quiere decir que la mitad está arriba de 53 y la otra mitad está abajo”.

Así, en su alocución, el gobernador bonaerense confundió el concepto de promedio con el de mediana. El promedio de un conjunto de datos se encuentra al sumar todos los números en el conjunto de datos y luego al dividir entre el número de valores en el conjunto. La mediana, por su parte, es el valor medio cuando un conjunto de datos se ordena de menor a mayor. Ejemplo: si hay dos internados de 75 y uno de 9 años, el promedio es de 53 años, pero la mediana sería de 75.

Pese al furcio, la información del gobernador no es desacertada. Guillermo Chiappero, vicepresidente de la SATI, señaló a Télam hace dos semanas que se observa un aumento en los pacientes jóvenes internados en terapia intensiva con respecto al año pasado. “Hoy tenemos menores de 50 y sin comorbilidades con mala evolución”, sostuvo, y detalló: ”Esto lo relacionamos con el aumento de casos en esa franja etaria, es decir, tenemos muchos casos en población joven y sabemos que un 5% puede evolucionar mal y un 2% necesitar respirador; entonces aunque el porcentaje es bajo, si los casos son muchos terminan siendo un número importante el que llega a UTI”.

Luego de que el presidente Alberto Fernández sorprendiera con la suspensión de las clases presenciales en el AMBA, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta rechazó la medida y presentó un amparo ante la Corte Suprema en busca de poner un freno a la decisión del mandatario.

Kicillof condenó el accionar de Rodríguez Larreta. El gobernador provincial ha remarcado la necesidad de que se unifiquen las restricciones en ambas jurisdicciones. “Se trata de un único sistema social, sanitario y geográfico”, dijo, y remarcó: “El virus no se detiene cruzando la General Paz, no conoce de límites geoespaciales”.

LA NACION

