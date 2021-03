En medio de la tensión interna, Alberto Fernández dilata la salida de la ministra Marcela Losardo

Tras un día plagado de rumores y mucho silencio oficial, el gobierno de Alberto Fernández demora la salida del gabinete de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, debilitada luego de la doble embestida contra el Poder Judicial que encabezaron el Presidente ante el Congreso y su vice, Cristina Kirchner, en su alegato durante la audiencia por la causa del dólar futuro.

“Parecía que Marcela se iba ya, pero creo que Alberto se va a tomar más tiempo”, arriesgaba un funcionario con despacho en Casa Rosada al caer la tarde, mientras otros de sus pares preferían no contestar o aducir falta de información. Más allá de las versiones que arreciaron desde el viernes y que la daban fuera de su cargo, la ministra de Justicia tiene, incluso, actividades en agenda para este lunes: por caso, le tomará juramento a Sonia Álvarez como número 2 del Servicio Penitenciario Federal.

“Son solo trascendidos periodísticos. No cambió nada”, contestaban cerca del Presidente, en un intento por relativizar las versiones –salidas desde el propio Poder Ejecutivo– sobre la decisión del propio Presidente de desprenderse de Losardo, su socia en el estudio de abogados que compartieron durante años, pero en la mira de la expresidenta desde aquel discurso en el estadio único de La Plata en el que señaló a los “funcionarios que no funcionan”. La vicepresidenta no deja de manifestar, como lo hizo el jueves ante la Cámara de Casación, su molestia por el avance de distintas causas penales que la involucran.

La salida de la ministra de Justicia se da por descontada, pero el Presidente no la concretaría en este lunes, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Su desvinculación, además, podría leerse como una señal de debilitamiento del propio Alberto Fernández

Más allá de la embestida de la expresidenta contra el Poder Judicial, al que entre otras cuestiones acusó de ser “responsable del triunfo de Mauricio Macri” en 2015, la sensación es que la comisión bicameral propuesta por el propio Presidente para controlar a los jueces en su discurso del 1° de marzo tampoco es viable por el momento.

“En el Senado no tenemos los dos tercios, y en Diputados ni siquiera tenemos quorum”, se sinceraba otro funcionario albertista que conoce el funcionamiento del Congreso y que delega en el Consejo de la Magistratura la facultad “constitucional” de juzgar a los jueces. “Nadie quiere empujar al país hacia el abismo, en eso acordamos todos”, agregaba otro referente albertista, confiado en que la iniciativa, que supone un enfrentamiento todavía más frontal con el Poder Judicial, finalmente no verá la luz.

Marcela Losardo, ministra de justicia Fabián Marelli - LA NACION

Prioridades

Para colmo, el propio titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dejó trascender en las últimas horas que el proyecto de rebaja de los aportes por el impuesto a las Ganancias, que impulsa en la Cámara baja con un guiño del Poder Ejecutivo, será “el” tema de esta semana, por encima de cualquier otro.

También el líder del Frente Renovador cree, según comentan cerca suyo, que es el Consejo de la Magistratura (cuestionado por Fernández en su discurso de apertura de sesiones) y no una comisión especial el organismo que debe monitorear y, llegado el caso, juzgar a los jueces por mal desempeño.

El encuentro reservado que iban a sostener ayer el Presidente y Massa en la quinta presidencial de Olivos, en el que se debatiría la agenda legislativa futura y, por ende, también la creación de la comisión bicameral, fue postergado para el martes, según contaron a LA NACION fuentes oficiales.

Marcela Losardo: "La reforma judicial es un proyecto del Poder Ejecutivo con el sello de Alberto Fernández" Santiago Filipuzzi - LA NACION

Más allá de que se descuenta la desvinculación –ya no tan inminente– de Losardo del Gobierno (algunas voces hablaban incluso de la inconveniencia de formalizar su salida en el Día internacional de la Mujer), los reemplazantes que se mencionan tampoco convencen del todo al Presidente y su entorno.

El diputado nacional rionegrino Martín Soria, autor de la denuncia contra el presidente de la Cámara de Casación, Gustavo Hornos, por sus visitas a Mauricio Macri, y obsesivo defensor de la expresidenta en las redes sociales, apareció en las primeras horas como el candidato más firme para suceder a Losardo, aunque su perfil combativo contrasta con el de la actual ministra.

Juan Martín Mena, actual viceministro y también cercano al Instituto Patria, es uno de los cerebros detrás del Memorándum firmado con Irán en enero de 2013, una de las causas penales que aún están abiertas contra la expresidenta.

Cualquiera de los dos supondrían, en caso de asumir, una señal política de extrema debilidad para el Presidente, que en cambio perdería a una de sus principales espadas legales y personales del Gobierno.

El Presidente firmará este lunes, en Casa Rosada, un compromiso con las políticas de género junto a gobernadores y gobernadoras de todo el país. Podría ser el escenario de alguna renovada señal en relación a la continuidad de su ministra.