escuchar

Luego de la aprobación en general de la ley ómnibus, el Gobierno encara ahora la etapa de la negociación más difícil: conseguir apoyos para no sufrir un tropiezo en el tratamiento en particular. La discusión en la Cámara baja, que será este martes, prevé el debate en torno a la letra chica de artículos medulares de la iniciativa, como la autorización a las privatizaciones, las facultades delegadas, la autorización a tomar deuda o las reformas en materia penal. En este contexto, el ministro del Interior, Guillermo Francos, explicó hoy por qué la administración de Javier Milei se niega a uno de los principales pedidos de los gobernadores: la coparticipación del impuesto PAIS.

En diálogo con +Mañana, el programa conducido por Antonio Laje en la pantalla de LN+, Francos anticipó que no se va a coparticipar el impuesto PAIS porque es de carácter “transitorio”. “El Presidente pretende que el cepo termine lo más pronto posible. Si el impuesto PAIS termina cuando se va el cepo, no tiene sentido que hablemos de coparticipación. Como los números de la macroeconomía argentina van ordenándose, capaz esa solución llega antes de lo que esperamos”, explicó.

Así, el funcionario también destacó la “vocación de cambio” que existe en el Gobierno actual, y cuestionó a la oposición por querer que les “vaya mal”. “El liderazgo que tiene Milei hay que ponerlo en su magnitud. He visto muchos presidentes y nunca conocí a uno con la voluntad férrea de cambio que tiene. No le van a torcer el brazo, con o sin ley”, lanzó.

Y agregó: “Si uno analiza el estado de las cuentas públicas desde el nuevo Gobierno, se está llegando a una situación de equilibrio fiscal que no se había visto antes. Los argentinos no la están pasando bien, pero veo que la gente sabe y entiende que esto es lo que hay que hacer”.

Al respecto del debate de la Ley “Bases”, que obtuvo la aprobación en general en Diputados y deberá girarse al Senado luego de la votación particular, Francos aseguró que “el corazón” de la ley está aprobado. “Habrá que hablar de otros temas que también tienen importancia, pero no hacen a la urgencia de la Argentina, pero la ley se va a aprobar”, dijo, y continuó: “Nosotros aspiramos a que se aprueben todos los artículos en particular. Los jóvenes miran su futuro y eligen a Milei; la vieja política ya está”.

Asimismo, se refirió al capítulo fiscal del proyecto de ley que fue retirado durante las negociaciones, tras el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo. “La ley tenía el objetivo de generar más transformaciones, pero será después. Es importante lo que se aprobó porque establece reformas que tienen impacto en la economía. Por eso uno no no entiende por qué algunos gobernadores de provincias productoras se oponen o votan en contra”, lanzó, y aprovechó para apuntar contra la gestión anterior: “Hay reclamos de las provincias por deudas en las cajas de jubilaciones, pero nada de esto es responsabilidad de este gobierno, que sólo está proponiendo soluciones”.

“Discutir las privatizaciones a esta altura es un poco ridículo, son cosas medievales. El cuento de que las empresas públicas son eficientes lo escucho hace mucho, y así pasan las malas administraciones: grandes cantidades de empleados y gasto de fondos”, apuntó, y defendió las medidas implementadas por el gobierno: “Los cambios no son de un día para el otro. El Gobierno está llevando adelante un inventario de los planes sociales, se ha hecho un ajuste muy importante en la administración pública. Queremos que la situación de la Argentina mejore, y para eso es necesario que la inversión social sea eficiente y modelar un estado con un impacto fiscal menor”. “Achicar el Congreso, los municipios, las legislaturas provinciales son temas que tenemos que discutir”, subrayó.

Finalmente, consideró cómo será el desarrollo de la Ley “Bases” durante su debate en el Senado: “No llegamos a dos meses de gobierno y sacamos una ley con un montón de desregulaciones cuando nadie creía que lo íbamos a hacer, con una minoría grande, con paros, ordenando las calles. En el Senado habrá temas con diferencias y tendremos que hablarlo. Ya tenemos un diálogo con senadores que tienen intereses particulares que generan apoyo. Se va a aprobar”.

LA NACION