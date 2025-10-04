En medio del escándalo de Espert, Milei hace campaña en Santa Fe y Entre Ríos

El presidente Javier Milei llegó este sábado por la mañana a la ciudad de Santa Fe en el marco de la campaña electoral de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. Luego del arribo y en un importante operativo de seguridad, manifestantes opositores se concentraron cerca del puerto y se generaron incidentes con la Policía. Los medios locales hablan de al menos cuatro detenidos por los disturbios.

Su visita a la capital santafesina y a la provincia de Entre Ríos se da en medio de un momento de alta tensión en el Gobierno, con su principal candidato en la lista bonaerense, José Luis Espert, en el centro de la polémica por su vínculo con el empresario Federico “Fred” Machado, preso por causas ligadas al narcotráfico.

Algunos manifestantes en contra de la presencia de Milei se concentraron en los accesos al puerto minutos antes de la llegada del Presidente. Con banderas y pancartas, hubo forcejeos con la Policía, que quería despejar la zona, según publicó El Litoral.

En tanto, el medio local Aire de Santa Fe indicó que varias personas se concentraron en el hotel Los Silos, donde estuvo el Presidente, y que cuando la comitiva salió de allí, comenzaron con los insultos. Algunos intentaron bloquear el paso de la caravana y se generaron enfrentamientos. Por ello, la policía detuvo al menos a cuatro personas, según el portal citado.

El caos obligó a Milei a cambiar el itinerario previsto. Tenía planeado protagonizar junto a su candidato libertario Agustín Pellegrini una breve caminata por la peatonal San Martín, acompañado también por referentes locales e integrantes de la lista, según publicó El Litoral. Sin embargo, debido a los incidentes, suspendió esa actividad que lo iba a llevar al acto central.

En tanto, en medio de los disturbios y desde el hotel Los Silos, el Presidente salió al balcón del segundo piso para saludar a los militantes libertarios que también estaban presentes, mientras que la policía mantenía un perímetro para controlar a los opositores y así evitar nuevos incidentes, consignó el medio UNO.

Las elecciones legislativas

La provincia renueva nueve bancas a diputados nacionales; en total competirán 16 listas. La vicegobernadora Gisela Scaglia encabeza la boleta para diputada nacional en el frente Provincias Unidas, que lidera el mandatario provincial Maximiliano Pullaro junto a otros gobernadores que enfrentan tanto al peronismo como al Gobierno.

La estadía de Milei en Santa Fe será breve, ya que se trasladará luego a la provincia vecina de Entre Ríos. En la capital, Paraná, será recibido por el gobernador aliado Rogelio Frigerio, cuya fuerza comparte la lista con La Libertad Avanza, y protagonizarán un acto.

Respecto a los comicios, Entre Ríos renovará en diciembre cinco bancas para diputados y tres del Senado; allí las listas que compiten son siete. La boleta de Frigerio en su alianza con los libertarios está encabezada por Andrés Laumann para la Cámara baja, y por Joaquín Benegas Lynch para el Senado; ambos son de La Libertad Avanza.

En estas elecciones, La Libertad Avanza busca revertir la dura derrota en territorio bonaerense.

El nuevo libro de Milei

Tras un fin de semana enfocado en el territorio, el lunes 6 de octubre Milei presentará su nuevo libro La construcción del milagro en el Movistar Arena, un espacio con capacidad para 14.000 personas en el que el mandatario hizo el cierre de campaña rumbo a las presidenciales de 2023.

El Presidente estará otra vez arriba del escenario cantando distintos temas musicales. Para el final del espectáculo se baraja la posibilidad de que suban todos los miembros del Gabinete y terminen cantando juntos la canción final, tal como publicó LA NACION.

El segundo posteo de José Luis Espert sobre la continuidad de su candidatura

Todos estos eventos coinciden con el escándalo que involucran a Espert, quien el viernes se reunió con Milei en la Quinta de Olivos. El economista y candidato confirmó en sus redes sociales que no se va a bajar de la lista mientras estaba en la residencia presidencial. A pesar de cuestionamientos por parte de funcionarios a la candidatura, Milei lo sostiene.