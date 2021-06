En Provincia aseguran que Mauricio Macri deberá pasar cuatro días en un hotel cuando regrese de Europa

El gobernador Axel Kicillof se rió ayer, cuando le preguntaron si, al volver de Europa, el expresidente Mauricio Macri deberá cumplir los cuatro primeros días de su aislamiento en un hotel. “Me tenté, disculpen”, deslizó Kicillof, quien aseguró que la normativa rige para todos los bonaerenses. En coincidencia se expresó hoy la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Teresa García. “Señor Macri, tiene que ir a un hotel”, sostuvo la ladera del mandatario.

“Si me dejan a mí la decisión, y sí, señor Macri, usted tiene cinco hoteles para elegir. Tiene que ir a un hotel porque es un ciudadano como cualquiera de los que ha ido a Brasil de vacaciones”, manifestó García, durante una entrevista para Radio La Red.

“Macri el ciudadano, Macri como cualquier otro, si salió del país, cuando vuelva va a tener que hacer el aislamiento en un hotel, cuatro días”, añadió la ministra, quien hizo énfasis en que los viajeros se tienen que responsabilizar por la decisión que plasmaron en la declaración jurada, firmada antes de viajar al exterior, en el marco de la pandemia.

“Si yo tomara la decisión, Macri va a un hotel, como todos los señores que vengan de viaje”, resumió en cuanto al expresidente, que partió a Europa para presentar su libro Primer Tiempo.

En la Provincia dispusieron que, desde mañana, los viajeros deberán cumplir cuatro días de cuarentena en un hotel y los tres restantes, para completar los siete de aislamiento, podrán realizarlo en sus domicilios. Serán los pasajeros quienes afronten el costo de la estadía.

Consultada en cuanto al viaje del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que visitó Estados Unidos a principios de mes y retomó con normalidad sus actividades tras regresar al país, García comentó: “Ahí no estaba tan claro cómo iba a afectar la nueva cepa, hasta el último análisis epidemiológico que tuvieron el Presidente [por Alberto Fernández] y el gobernador. Está muy veloz y es muy grave, hay que frenarlo. Tiene que haber de parte de todos nosotros una conducta que sea ejemplificadora. Si me ven en una fiesta de 15 con 200 personas no me van a llamar más para hacerme una nota porque van a decir ‘esta mujer miente’. Siempre se predica con el ejemplo”.

García consideró que el permiso de que ingresen a la Argentina solo 600 viajeros por día es una medida “razonable”, ya que en paralelo se evitan restricciones sobre las actividades económicas y comerciales. “Todo no se puede: escuelas abiertas, comercios abiertos, vacaciones, hotelería, restaurantes, cervecerías, y una pandemia”, cerró.

