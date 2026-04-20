Caso Nora Dalmasso. Comienza el jury contra tres de los fiscales cordobeses que investigaron el femicidio

CÓRDOBA.- Desde este martes, la ciudad de Río Cuarto volverá a atraer la atención por el crimen impune de Nora Dalmasso: comienza el jury de enjuiciamiento contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, acusados de mal desempeño y negligencia grave en la instrucción de la causa. Es un proceso inédito por sus características.

Los tres representantes del Ministerio Público actuaron en la causa entre el 26 de noviembre de 2006, cuando Nora Dalmasso fue encontrada violada y asesinada en su casa de un barrio cerrado de Río Cuarto, y 2022, cuando Pizarro elevó a juicio la acusación contra Marcelo Macarrón, el viudo, por ser el supuesto ideólogo del crimen.

La acusación contra los fiscales fue presentada a fines de febrero por el entonces fiscal general de Córdoba, Juan Manuel Delgado. Se programaron cinco audiencias de debate, que se desarrollarán entre el 21 y el 27 de este mes, por las que deberán ser escuchados 37 testigos ofrecidos por las distintas partes.

Finalizada la etapa de testimonios y alegatos a principios del mes próximo, el tribunal de enjuiciamiento tendrá la responsabilidad de emitir su veredicto antes del 28 de mayo. Si no se cumple con la fecha, se caerá el proceso.

Las opciones son solo dos: la absolución y continuidad de los fiscales en sus cargos o la remoción definitiva.

Las mil muertes de Nora Dalmasso Prensa Netflix

La fiscal general adjunta, Bettina Croppi, estará encargada de sostener la acusación. El pedido de enjuiciamiento lo realizaron en abril los abogados de Marcelo Macarrón y sus hijos, Facundo y Valentina, ante la Unicameral de Córdoba. Consideraron que, “pese a contar con elementos probatorios más que suficientes” para sospechar de Roberto Bárzola −un parquetero que había trabajado en la casa de la víctima y cuyo ADN apareció en la bata de Nora, que llevaba puesta cuando la mataron− “decidieron dejarlo totalmente de lado” y “optaron por encarnizarse en contra de la familia de la víctima”.

En diciembre pasado, el jurado integrado por los legisladores Julieta Rinaldi (presidenta), Facundo Torres Lima, Miguel Nicolás y Walter Gispert y la vocal del Tribunal Superior de Justicia Aída Tarditti resolvió por unanimidad que los tres fiscales fueran enjuiciados.

Es la tercera vez que se juzga a Di Santo por su intervención en la causa. Ya tuvo un pedido de jury en 2007 junto a los fiscales Fernando Moine (declarará en la segunda audiencia, cuando también están citados el hermano de Nora y un policía) y Marcelo Hidalgo por “mal desempeño en sus funciones” y una denuncia desestimada por el Juzgado de Control de Río Cuarto.

Marcelo Macarrón

Este martes, en la primera jornada del jury, será el viudo quien hablará como testigo para relatar las irregularidades y las falencias que vio durante el proceso. También darán su testimonio Facundo y Valentina Macarrón.

El miércoles se presentará Nidia Modesti, la genetista que detectó el ADN de Bárzola en el cuerpo de la víctima y en su bata.

A fines de 2024, el fiscal Pablo Jávega planteó la prueba de ese perfil genético e imputó a Bárzola por abuso sexual seguido de muerte. En octubre pasado la Cámara Criminal, Correccional y de Acusación de 2a. Nominación de Río Cuarto decretó su sobreseimiento total por prescripción de la acción penal.

En 2007, la familia Macarrón había pedido que lo incluyeran en los cotejos genéticos por realizarse en el caso, pero no se hizo. En 2022, Bárzola declaró como testigo en el juicio donde fue absuelto el viudo.

“Siempre estuve tranquilo. Sabía que no había hecho nada. Fue normal volver a trabajar en la casa. Mi patrón me contó sobre el crimen”, sostuvo ante la prensa en esa jornada.

En la última audiencia del jury, el lunes próximo, testimoniarán los fiscales Jávega y Julio Rivero (que en el juicio al viudo no lo acusó ya que sostuvo que no había elementos para adjudicarle la instigación del crimen de su esposa), además de Darío Vezzaro, que fue fiscal general de Córdoba entre 2007 y comienzos de 2012.

Vezzaro fue quien recibió el informe encargado por el viudo a IFPC International Group, una empresa norteamericana de servicios de consultoría de seguridad. En ese paper el agente del FBI retirado Stephen Paul Walker sugirió explorar la hipótesis de que Nora Dalmasso había sido víctima de una violación seguida de muerte y que se debía indagar sobre la posible participación de Bárzola. Como ya se sabe, eso se hizo demasiado tarde.

Facundo Macarrón Courtesy of Netflix / 2025

“Debieron protegernos”

Facundo, que fue imputado por Di Santo como presunto asesino de su madre, dijo: “Lo más importante es el crimen de mamá y la revictimización que ella tuvo. Estos fiscales debieron protegernos desde el primer momento y resolver el crimen, lo tenían en sus narices, tenían un ADN completo y no lo hicieron”.

En conversación con El Doce agregó: “El asesino de mi mamá a nosotros nos dejó huérfanos de madre y los fiscales trataron de matarme socialmente a mí y dejarnos huérfanos de padre cuando llevaron adelante la persecución judicial contra mi viejo. Eso requiere Justicia y que estas personas sean destituidas”.

En declaraciones a Cadena 3, Facundo Macarrón dijo de Di Santo: “Este tipo me arruinó la vida; hay un montón de sueños que tuve que postergar, que incluso nunca voy a poder lograr por culpa de esa ineptitud”.

También sostuvo: “El asesino, y ya sabemos quién es, estamos totalmente convencidos como familia, está suelto. La violó, la mató y sigue suelto por las calles de Río Cuarto sin que nadie le diga absolutamente nada”.