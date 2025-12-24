En su mensaje de Navidad, Milei anticipó más reformas y alertó: “Abróchense los cinturones”

El presidente Javier Milei difundió este miércoles un mensaje de Navidad en el que repasó su gestión, destacó como logros de su administración la baja de la inflación y del déficit, así como los resultados electorales legislativos, y anticipó “muchas más reformas” para la segunda etapa de Gobierno. “Abróchense los cinturones”, advirtió el mandatario al cierre de un video de menos de 90 segundos.

“Nosotros bajamos el déficit consolidado de 15 puntos del PBI a cero. Es el proceso de estabilización más exitoso en la historia y vamos a seguir por el mismo camino, bajando el gasto y bajando impuestos”, aseguró el mandatario en el comienzo del video, que lo muestra encabezando actos o en distintas recorridas.

“Pusimos la inflación en orden y mal que les pese, sacamos a 12 millones de personas de la pobreza. Eliminamos el cepo cambiario de la economía argentina para siempre”, continúa la voz en off de Milei.

Tras ello, el jefe de Estado celebró el reciente acuerdo comercial sellado con los Estados Unidos y volvió a elogiar la gestión de Patricia Bullrich, durante su paso por el Ministerio de Seguridad, al atribuirle a aquella cartera la eliminación de los piquetes, la presentación de una reforma “de tolerancia cero contra la delincuencia”, la lucha contra el narcotráfico y la creación de Dirección Federal de Investigaciones, a fines de combatir el crimen organizado. “Recuerden que teníamos 9000 piquetes por año y hoy es cero”, señaló el Presidente en el video compartido desde su cuenta de Instagram.

En otro tramo del video, el Presidente se refirió a la cuestión electoral y celebró la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en los últimos comicios legislativos, así como los resultados obtenidos por La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional en la elección de medio término.

“Ningún gobierno, siendo oficialista, quiso hacer la Boleta Única de Papel, y los únicos que tuvimos el coraje para hacerlo fuimos nosotros. Y a partir de ahora, a pintar de violeta todo el país”, arengó Milei, mientras se sucedían imágenes de distintas tapas de diarios del día posterior a las elecciones que reflejaban el triunfo electoral de LLA.

“De La Quiaca a Ushuaia se confirmó la vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la patria”, resaltó el libertario. Luego, volvió a celebrar la nueva composición del Congreso, donde LLA logró convertirse en la primera minoría en Diputados y alcanzar 20 legisladores oficialistas en el Senado.

“Con este Congreso no tengan dudas de que vamos a ir hasta el hueso hasta hacer de la Argentina el país más libre del mundo y que volvamos a ser grande nuevamente. Que tengan muy felices fiestas, que Dios los bendiga a todos. Que las fuerzas del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad carajo!“, expresó Milei.

Y bajo el mismo tono, concluyó: “Abróchense los cinturones porque va a haber muchas más reformas”.

El mensaje se difundió en la antesala del tratamiento del Presupuesto 2026 en el Senado, previsto para este viernes, que el Gobierno busca aprobar antes de fin de año, y luego del traspié en Diputados, donde el oficialismo no logró el respaldo del capítulo 11 tras incluir en el articulado las derogaciones de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad.

Pese a ello, la estrategia oficialista apunta a aprobar el Presupuesto, tal como fue tratado en la Cámara baja, para evitar posibles demoras que puedan postergar la sanción de la iniciativa para el próximo año.