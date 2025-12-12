En su “tour de la gratitud”, Milei viaja a Córdoba para reencontrarse con sus militantes

CÓRDOBA.- Hoy, alrededor de las 18, el presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei, la titular de La Libertad Avanza (LLA), encabezarán en la ciudad de Córdoba una nueva recorrida del “tour de la gratitud", para “reencontrarse con sus seguidores y fortalecer la agenda política y territorial del espacio”, según anuncian los libertarios.

En las elecciones legislativas de octubre, con una lista diseñada por Karina Milei y el jefe de la bancada oficialista de Diputados, Gabriel Bornoroni, los libertarios lograron un contundente triunfo en un distrito que a priori parecía difícil de conquistar porque el peronismo local llevaba como cabeza de lista al exgobernador Juan Schiaretti, uno de los motores de Provincias Unidas.

LLA sacó el 42,35% de los votos y se llevó cinco bancas; en segundo lugar quedó Schiaretti, con 28,32% (tres diputados) y tercera, Natalia de la Sota (8,75%), quien ingresó al Congreso por su espacio Defendamos Córdoba.

La lista del oficialismo nacional fue encabezada por Gonzalo Roca, a quien Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, nombró ayer como representante del Consejo de la Magistratura. La jugada abrió un conflicto con la UCR. Roca es un hombre de confianza de Bornoroni y Karina Milei.

Esta tarde -para cuando se espera un intenso calor, con alrededor de 34 grados de temperatura- el Presidente hará un recorrido similar al que hizo para el cierre de la campaña. El punto de encuentro es en una esquina de Nueva Córdoba, un barrio de estudiantes y gente joven que está cerca del centro. Desde allí recorrerá algunas cuadras, seguramente en una camioneta y usando un megáfono, como lo hizo en octubre.

Milei se subió a un F-16 en Córdoba Presidencia

“El Presidente y la conducción nacional del partido agradecerán personalmente el acompañamiento de los cordobeses durante las últimas elecciones”, señala el anuncio oficial de la visita, que se extendería por alrededor de una hora.

Milei estuvo el sábado pasado en el sur de la provincia, en Las Higueras, donde participó de la ceremonia de recepción de los primeros seis aviones F-16 que su administración compró a Dinamarca.

Fue una visita relámpago -duró algo menos de una hora- que hizo acompañado por varios ministros y por Martín Menem. Hasta allí se trasladaron los dirigentes de LLA cordobeses y también sus aliados políticos, quienes estarán hoy acompañándolo.

Esta es cuarta visita del Presidente este año a este distrito, al que viajó dos veces durante la campaña. Los libertarios apuestan fuerte a esta provincia, en la que Milei obtuvo 74% de los votos en el balotaje de 2023. Córdoba se ha convertido para la LLA en lo que otrora fue para Pro. La diferencia de votos que sacó Mauricio Macri en esta provincia fue determinante para su llegada al poder.

“Córdoba me dio una gran alegría porque Conan es cordobés”, suele repetir el Presidente en referencia al mastín inglés al que definió como su hijo de cuatro patas. En alusión a ese perro, dijo que en una de sus visitas a esta provincia tuvo “la dicha de conocer a uno de los seres más maravillosos del mundo”.