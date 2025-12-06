Milei llegó a Córdoba para encabezar el acto de presentación de los aviones F-16

El presidente Javier Milei llegó a la provincia de Córdoba cerca de las 9 de este sábado para encabezar el acto de presentación de los 24 aviones de combate F-16 que el Gobierno le compró a Dinamarca.

El mandatario está presente en el Área Material Río Cuarto junto a varios de sus ministros: su hermana Karina, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Interior, Diego Santilli; el ministro de Defensa, Luis Petri, y su sucesor, el teniente Carlos Presti. También está la cúpula de la Fuerza Aérea y el bloque de diputados nacionales cordobeses, con Gabriel Bornoroni a la cabeza. El gobernador cordobés, Martín Llaryora, que mantiene una buena sintonía con el libertario, no asistirá al evento por una cirugía que se realizó.

Milei en Córdoba para la presentación de los F-16

Milei está sentado en primera fila y a su derecha está el ministro saliente Luis Petri, y a su izquierda el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Le siguen Adorni y Karina.

Minutos antes de las 9, se escuchó un fuerte estruendo. Las aeronaves de combate atravesaron de este a oeste las instalaciones del Área Material de Río Cuarto para luego realizar un pasaje formado sobre la vista; varios de los ministros debieron cubrirse los oídos. Acto seguido, seis F-16 aterrizaron en suelo cordobés y se alinearon en la pista.

Ya para las 9.15, los pilotos descendieron de las plazas y fueron presentados en el acto por el jefe del Estado Mayor, Gustavo Javier Valverde, ante Milei, quien los saludó uno por uno.

Luego, el Presidente brindó un discurso. “Después de una ansiosa espera, tengo detrás mío los primeros aviones de combate F-16. Con esta importante inversión en armamento militar, vamos a robustecer nuestra Fuerza Aérea”, introdujo Milei, quien además afirmó que estas aeronaves ahora son “los ángeles protectores” y los “nuevos custodios del espacio aéreo argentino”.

En ese contexto, Milei le agradeció a Petri -quien se mostró emocionado- por su gestión para la compra de los F-16 a Dinamarca y criticó al kirchnerismo por “desarmar” al país en materia de defensa. “Los gobiernos anteriores nos dejaron indefensos. El nuestro, en cambio, está decidido a rectificar décadas de destrato, motivado por intereses ideológicos”, sostuvo.

Fue tras ello que reivindicó la designación de Carlos Presti en reemplazo de Petri, el primer militar al mando del Ministerio de Defensa desde 1983. “Es un militar de carrera. su designación fue motivo de revuelo mediático, fogoneado por un sector de la política que adoptó una posición infantil. En un esfuerzo de hacer usufructo político de una tragedia como fue la última dictadura, el kirchnerismo se encargó de demonizar las Fuerzas Armadas y ahora rechazan la designación del nuevo ministro, pero en realidad el nombramiento se basa en su idoneidad en el cargo. Nosotros no buscamos a los que mejor miden en cámara sino a los que más saben de la materia”, insistió el Presidente.

En otro tramo de su discurso, el jefe de Estado habló de la soberanía y aseguró que es “hora de discutir su verdadero significado”. “Cualquier país que quiera desarrollarse debe hacerse respetar. Se tiene que hacer por dos vías: con una economía pujante y contando con la capacidad de defensa para poder disuadir a otros países. No hay soberanía sin prosperidad económica ni capacidades militares. Todo esto fue repudiado por el kirchnerismo, que hizo lo opuesto", apuntó.

Sobre el final, Milei cerró: “Estos aviones son un símbolo de la Argentina que estamos construyendo, un país que se toma en serio a sí mismo y que pretende recuperar su merecido protagonismo en el concierto de las naciones. Por todo esto, quiero agradecer a todos los integrantes del Poder Ejecutivo y de la Fuerza Aérea encargados de llevar adelante estas gestiones, y también los miembros de las fuerzas encargados de hacer operativo el programa de los F-16. Hoy más que nunca podemos decir que las fuerzas del cielo nos están acompañando”.