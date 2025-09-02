En un informe reservado, el Ministerio de Seguridad bonaerense advierte que la visita de Milei a Moreno implica “graves riesgos”

En un informe dirigido a la Casa Militar, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires advirtió que el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza al que prevé asistir el presidente Javier Milei, este miércoles, en el distrito bonaerense de Moreno, implica “graves riesgos” por la presencia de “escombros” y “elementos para arrojar” en los alrededores del Club Villa Ángela, en la localidad de Trujui, donde se hará la actividad desde las 17.

Luego del ataque a piedrazos contra la caravana presidencial de la semana pasada, en Lomas de Zamora, el nuevo desembarco de Milei en el conurbano genera inquietud. En un informe en el que el ministerio que conduce Javier Alonso compromete la presencia de móviles y efectivos de la policía bonaerense, al que accedió LA NACION y cuya recepción confirmaron fuentes del gobierno nacional, se hacen también una serie de avisos preventivos, con once puntos detallados. “Me veo en la obligación de hacerle saber las dificultades y graves riesgos que se presentan frente a la realización de esta actividad”, indicó Alonso en el informe, dirigido a Sebastián Ignacio Ibáñez, jefe de Casa Militar.

En uno de los puntos de advertencia, se plantea que “el sector [donde se desarrollará el acto] se encuentra con viviendas en construcción y por ello varias pilas de escombros, como asimismo las calles son de tierra con un mejorado consolidado con escombros, lo que facilita elementos para arrojar en casi todos los sectores cercanos al evento”.

La caravana presidencial, en su paso accidentado por Lomas de Zamora Santiago Filipuzzi - LA NACION

El lugar elegido -que el ministerio provincial analizó con personal policial, según consta en el documento enviado a Casa Militar-, “es una cancha de fútbol, tipo ‘potrero’ de un club barrial, que no cuenta con la infraestructura mínima requerida para albergar un evento masivo que reunirá a cerca de 10 mil personas, más aún con la presencia del Presidente de la Nación”.

“El predio cuenta con un alambrado precario y en varios sectores el terreno se encuentra anegado por el agua caída en las lluvias recientes”, se especifica en la comunicación ministerial. “La iluminación del predio no resulta óptima. Se observan varias torres de iluminación, sin embargo al momento solo encienden dos de ellas”, se avisa.

Según consta en el informe, no hay una “vía de escape para garantizar la adecuada evacuación de la comitiva presente en caso de ser necesario”. Se agrega que “la calle de tierra del sector de atrás del escenario, situada entre el predio y calle Santos Dumont, se halla inutilizable, en razón de encontrarse parcialmente inundada y con pozos que dificultan la circulación, más aún para vehículos blindados”.

Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense

Entre las advertencias, se especifica que se esperan “100 micros con militantes partidarios”, lo que provocará “un embotellamiento” de tránsito; que habrá “un solo acceso” para las personas que asistan y la comitiva presidencial, motivo que “dificultará notoriamente el control de personas ajenas al evento o manifestantes opositores”.

Un aspecto positivo para la seguridad presidencial que se menciona en la comunicación del ministerio bonaerense es que “se encuentran pocas casas ‘en altura’, lo que no representa un riesgo grave para posibles tiradores y resulta de fácil control”.

“No resulta favorable la locación”, concluye el informe, en el que el ministerio bonaerense se compromete también a cumplir con la colaboración solicitada por Casa Militar: “ocho unidades antidisturbios de Infantería; tres grupos ROP (Restablecimiento del Orden Público-UTOI); 8 motos GPM, Equipo de Respuesta Rápida; 18 efectivos uniformados; seguridad a los vallados; personal y medios para cortes y desvíos de tránsito; cuatro motos y móviles jurisdiccionales recorriendo las inmediaciones del lugar”.