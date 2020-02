En medio de la tensión por Seguridad, Alberto Fernández recibe a Axel Kicillof

El encuentro tendrá lugar en la Casa Rosada Fuente: LA NACION - Crédito: Presidencia

11 de febrero de 2020 • 10:37

El presidente Alberto Fernández recibe al gobernador bonaerense Axel Kicillof en medio de la tensión entre el ministerio de Seguridad de la Nación y el de la provincia. La reunión es en la Casa Rosada, confirmaron a LA NACION fuentes oficiales.

El contrapunto entre la administración nacional y provincial se originó a partir de la misiva que envió el secretario de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, en la que exigía el retiro de las fuerzas federales del territorio bonaerense.

Participan del encuentro, además del Presidente y el gobernador bonaerense, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro.

Todos queremos trabajar para que los bonaerenses vivan en paz. Si el ministro de Seguridad de la provincia tiene un método propio, que lo aplique. Es su responsabilidad, no es mía Alberto Fernández

La Casa Rosada manifestó que no hará lugar al pedido e incluso, algunos jefes municipalesmostraron sus rechazos a la polémica exigencia de Sergio Berni.

Tras conocerse la carta y en pos de suavizar la situación, el Presidente dijo ayer: "Todos queremos trabajar para que los bonaerenses vivan en paz y la inseguridad no sea un problema. Si el ministro de Seguridad de la provincia tiene un método propio, que lo aplique. Es su responsabilidad, no es mía". Y agregó: "No hay un 'cortocircuito' de nuestra parte. Estamos para ayudar, no para polemizar".