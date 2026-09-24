Encuestas: Milei recuperó protagonismo con el reclamo por Malvinas, pero no logró sumar apoyos

Si bien el renovado reclamo por la soberanía de las islas Malvinas incrementó la visibilidad de Javier Milei y lo devolvió al centro de la escena, el Presidente no logró capitalizar el giro discursivo y transformarlo en un mayor respaldo de la opinión pública.

Asimismo, ni siquiera una causa transversal como la de Malvinas logró borrar la grieta entre los argentinos, que se posicionaron frente al reclamo de Milei sobre el archipiélago según sus identidades políticas.

Así lo revelan al menos cinco encuestas a las que tuvo acceso LA NACION. Las consultoras analizaron el impacto de la cadena nacional del 3 de septiembre último, cuando el mandatario anunció medidas sancionatorias hacia las empresas que participan de actividades hidrocarburíferas “no autorizadas” en las islas, y las posturas de los consultados sobre las decisiones del Gobierno, las intenciones de Milei y el apoyo a la gestión.

El Gobierno en la cadena nacional por Malvinas Presidencia

Fuerte alcance

El reclamo de Milei sobre la soberanía de Malvinas, inicialmente desplegado en la cadena nacional y reivindicado este miércoles en la Asamblea General de las Naciones Unidas, le dio una significativa visibilidad al Presidente ante la sociedad, especialmente después de un mes en el que había pasado 24 días sin pisar la Casa Rosada.

La cadena nacional del 3 de septiembre tuvo una marca de 30 puntos de rating, según los datos de la medidora de audiencia Kantar Ibope Media y se transformó así en la cadena de mayor repercusión en lo que va del año.

En espejo con lo sucedido en la televisión, el tema también copó la agenda en redes sociales esa noche y el día siguiente. Según el relevamiento de la consultora Enter Comunicación, la cadena nacional generó 124.096 menciones entre el 3 y el 4 de septiembre en un lapso de 24 horas, “cinco veces más que la cadena del 30 de julio sobre la reforma del Banco Central (25.000 menciones)”. A su vez, los términos “Malvinas” y “#LasMalvinasSonArgentinas” fueron tendencia número uno en la red social X durante 16 horas consecutivas y, “en el pico del anuncio, las diez principales tendencias del país estaban vinculadas al episodio”.

Los estudios de opinión también dan cuenta de la amplitud que tuvo la cadena nacional. Entre el 80% y el 90% de los consultados escuchó el mensaje de Milei o se informó posteriormente.

Bajo rédito

A pesar de la importante difusión que tuvo el asunto y de la centralidad que cobró el Presidente, el reclamo por el archipiélago y las medidas anunciadas no redundaron en una mejora en la evaluación del Gobierno ni en un crecimiento en la imagen del mandatario en los estudios de opinión. En concreto, Milei no logró capitalizar su flamante posicionamiento sobre Malvinas.

“La imagen del Gobierno no creció como consecuencia del anuncio. No hubo rédito político a partir de la cadena nacional”, sintetiza Juan Mayol, director de la consultora Opinaia. Lo mismo sostiene Gustavo Córdoba, de la firma Zuban Córdoba.

Lucas Romero, titular de Synopsis Consultores, completa: “Los anuncios de Malvinas no lograron cambiar la dinámica del clima de opinión pública y el mal humor dominante por la economía”.

Distintas encuestas de septiembre coinciden en que la evaluación de la gestión se mantuvo en niveles similares a los de agosto. Por ejemplo, Poliarquía, una de las consultoras más respetadas del mercado, señala que, tras el “desgaste significativo” que sufrió el Gobierno en el primer semestre de 2026, se observa un “estancamiento” desde hace tres meses.

Federico Aurelio, titular de Aresco, otra de las firmas más escuchadas, también indicó que la valoración de la gestión nacional está “estable”, en este caso desde hace seis meses.

Entretanto, el estudio de Management & Fit sobre los anuncios vinculados a Malvinas revela que, para el 43,7% de los consultados, su imagen sobre Milei “se mantuvo igual” que antes. El 36,5% sostiene que empeoró y el 17,9% que mejoró.

Para el 43,7% de los consultados, la imagen de Milei se mantuvo igual que antes de la cadena nacional Management & Fit

El informe muestra que quienes votaron a La Libertad Avanza (LLA) en 2025 se dividen entre la mejora y la estabilidad; mientras que la mayoría de los que optaron por el peronismo mencionó que su percepción sobre el Presidente empeoró y solo una parte dijo que se mantuvo igual.

“El anuncio ordena al electorado propio pero no perfora por fuera de él”, reza la presentación de la consultora Vox Populi. Las cifras que arrojó su relevamiento estuvieron en la misma dirección que las de Management & Fit: el 38,5% no cambió su opinión sobre el gobierno de Milei a raíz de los anuncios; para el 32,5% las medidas la empeoraron y un 27% declaró que la mejoraron.

¿Grieta indeleble?

“La grieta, en cuanto a Malvinas, se diluye porque es un tema que interpela a la gran mayoría de la opinión pública, independientemente de las identidades políticas”, explica Mayol, de Opinaia. Sin embargo, añade: “El núcleo kirchnerista es escéptico: evalúa el hecho como una necesidad del Gobierno de sacar un rédito político y lo ubica en el espectro opuesto a defender la soberanía de Malvinas”.

El informe de la consultora muestra que hay un “amplio consenso sobre la relevancia de sostener el reclamo de soberanía sobre Malvinas”. Ocho de cada diez argentinos consideran importante que el país continúe impulsándolo y “el respaldo es transversal”, incluso entre los votantes de distintos espacios.

En la misma línea, Aurelio, de Aresco, expresó que más del 80% de los consultados está de acuerdo con la realización de reclamos sobre la soberanía de Malvinas.

Sin embargo, el porcentaje baja cuando se consulta específicamente por la aprobación del mensaje que Milei trasmitió en cadena nacional. Según Opinaia, el 64% lo apoyó. Aunque se trata de una cifra elevada, al desglosar los resultados por identidad política la encuestadora detecta un “respaldo especialmente alto entre votantes de LLA”. El 93% de los libertarios valora positivamente el mensaje, frente al 40% de los peronistas. Si bien este último dato es suficientemente elevado, contrasta con la aceptación casi total dentro de LLA.

El 64% de los consultados apoyó el mensaje de Milei sobre Malvinas, pero con un “respaldo especialmente alto entre votantes de LLA” Opinaia

La grieta se expresa con especial énfasis ante la consulta sobre las expectativas de avances concretos en el reclamo por el archipiélago y el objetivo del giro discursivo de Milei. “Hay escepticismo sobre el efecto real de la iniciativa y sobre la verdadera motivación de la repentina malvinización del Presidente”, resume Opina Argentina.

El informe de Synopsis muestra que el 80,1% de los votantes de LLA considera que los anuncios de Milei son “una decisión estratégica oportuna y necesaria para frenar el avance británico sobre los recursos marítimos e hidrocarburíferos del territorio”. En cambio, el 91,9% de los votantes del Partido Justicialista (PJ) evalúa que las medidas impulsadas por el Gobierno son “una cortina de humo política para desviar la atención de los problemas económicos y sociales que atraviesa el país”.

El 80,1% de los votantes de LLA considera que los anuncios de Milei son “una decisión estratégica oportuna y necesaria", mientras el 91,9% de los votantes del PJ evalúa que son “una cortina de humo” Synopsis Consultores

Algo similar ocurre sobre la credibilidad del compromiso del jefe de Estado con la causa Malvinas, quien hasta la cadena nacional había sido comprensivo con los isleños. Al 80,3% de los que optaron por LLA en 2025 le parece totalmente o bastante creíble, mientras al 97,9% de los peronistas le resulta poco o nada creíble.

En el mismo sentido, entre los que aprueban la gestión nacional, el 81% opina que el principal objetivo del discurso de Milei fue “defender la soberanía argentina sobre las islas Malvinas”, de acuerdo a los datos de Management & Fit. En cambio, entre quienes desaprueban al Gobierno, el 61% juzga que la finalidad fue “hacer marketing o posicionamiento electoral”.

Por último, según Opinaia, el 71% de los libertarios considera probable que la Argentina “logre un avance concreto en su reclamo de soberanía” sobre el archipiélago en los próximos años, mientras el 61% de los peronistas lo ve poco o nada probable.