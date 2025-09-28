Enfrentados en Córdoba: Natalia de la Sota negó haberse “pasado al kirchnerismo” y dijo que a Schiaretti “le mienten”

La diputada nacional Natalia de la Sota rechazó que haya recibido un ofrecimiento para integrarse a Provincias Unidas, el espacio que en Córdoba representa el exgobernador Juan Schiaretti, quien señaló que ella prefirió irse “al kirchnerismo”. La hija del exgobernador José Manuel de la Sota negó esa sentencia y aseveró que a Schiaretti “le mienten”. Consideró también que el exmandatario cordobés hizo un acuerdo con el presidente Javier Milei, y remarcó que ya no representa las ideas de su padre.

“Tengo la impresión de que a él le mienten. Le cuentan una historia para esconder la realidad. Alguien le ha dicho que me convocaron para formar parte de una lista, pero eso es absolutamente falso”, afirmó Natalia de la Sota en declaraciones que hizo llegar a LA NACION, luego de la publicación de una entrevista en la que Schiaretti aseguró que le habían ofrecido estar en la lista de Provincias Unidas, pero “ella se fue al kirchnerismo”.

Según De la Sota, “es totalmente lógico” que el exgobernador y también candidato a diputado nacional no la haya convocado, porque ambos se encuentran “en posiciones distintas desde que Schiaretti hizo un acuerdo con Milei”.

Natalia de la Sota y Juan Schiaretti, en otros tiempos.

“Primero, lo apoyaron electoralmente a Milei para la segunda vuelta; después, pusieron altos funcionarios en el gobierno libertario y, finalmente, le votaron las leyes que hacen daño a Córdoba y a los cordobeses”, acusó Natalia De la Sota, que se postula a diputada desde el sello Defendamos Córdoba.

El exgobernador De la Sota y Schiaretti conformaron una sociedad política con la que blindaron Córdoba a partir de una variante provincial del peronismo, que no se sumó al kirchnerismo. Según Natalia de la Sota, las ideas de su padre no están representadas en el espacio de Schiaretti.

“No me fui a ningún lado, sigo en el lugar de siempre, con la misma identidad y las ideas de crecimiento con justicia social que impulsó José Manuel de la Sota, actualizadas a este tiempo amargo que trajo Milei a la Argentina. Nosotros somos Defendamos Córdoba. Estamos para defender a los cordobeses frente al daño que les está haciendo Milei. Son otros los que se fueron, los que siempre estuvieron detrás de [Mauricio] Macri y después se subieron alegremente al tren de los libertarios”, reprochó De la Sota, que comparte bloque (Encuentro Federal) con dirigentes cordobeses leales a Schiaretti y otros que representan a otros distritos, pero también integran Provincias Unidas.

“Schiaretti está en un proyecto personal que poco tiene que ver con Córdoba. Yo estoy en un proyecto colectivo para defender a Córdoba”, subrayó De la Sota en su réplica a Schiaretti.