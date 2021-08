Fabiola Yáñez designó a un abogado y se puso a disposición de la Justicia

La primera dama Fabiola Yáñez y la mayoría de las personas que participaron de su cumpleaños el 14 de julio del año pasado en la Quinta de Olivos se pusieron hoy a disposición de la Justicia. Designaron a un abogado defensor en la causa judicial que busca determinar si ese festejo constituyó un delito por haber incumplido las restricciones sanitarias, confirmaron fuentes judiciales a LA NACION. Yáñez y siete de los invitados que participaron del festejo son patrocinados por el abogado Juan Pablo Fioribello, que formuló hoy las presentaciones digitales en los tribunales.

La investigación judicial ya tiene medidas en curso y los funcionarios a cargo del caso esperan recibir la información pedida a Casa Militar . Fioribello ya representó a Yáñez en cuestiones tramitadas ante la justicia civil, y en la presentación formulada hoy en el juzgado de Sebastián Casanello brindó una serie de explicaciones sobre el evento ocurrido en plena cuarentena.

Fueron nueve las personas que ingresaron al chalet de la Quinta de Olivos cuando festejó su cumpleaños la primera dama Fabiola Yañez y regían las medidas restrictivas por la pandemia de coronavirus. Ese evento quedó, precisamente por las circunstancias de restricciones, bajo la lupa de la Justicia. La causa la llevan adelante Casanello y el fiscal Ramiro González, en quien el juez delegó la investigación.

En el festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez estuvieron Sofía Pacchi, Emmanuel López, Federico Abraham y Carolina Marafioti. También asistió al cumpleaños el actor Fernando Consagra, y cuatro jóvenes que tienen amistad con Yáñez en Instagram: Santiago Basavilbaso (30 años), Florencia (32) y Rocío Fernández Peruhuil (28), y Stefanía Domínguez (29 años). Según los registros oficiales de ingresos y egresos, llegaron a las 21.30 y se retiraron, todos juntos, a la 1.47 del día siguiente.

Ayer, el presidente Alberto Fernández se refirió al escándalo en el que derivó la divulgación de la foto. “El único responsable soy yo. Doy la cara y me pongo al frente”, dijo, y afirmó: “Si algunos piensan que me van a hacer caer por un error que cometí, sépanlo: me fortalecen”.

