Fernando Iglesias fue imputado por presunto enriquecimiento ilícito

12 de febrero de 2021 • 15:19

Tras haber sido imputado ayer por el fiscal federal Jorge Di Lello por presunto enriquecimiento ilícito, el diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Fernando Iglesias dijo que se trataba de una "intimidación" y que la denuncia que hizo el legislador del Frente de Todos Rodofolfo Tailhade no le extraña, pues "es un hombre de los servicios".

A su vez, con tono irónico, el diputado aclaró: "Aprovecho para avisar que no pienso suicidarme, que estoy muy feliz con mi vida y no tengo tendencia autodestructiva".

La denuncia que presentó Tailhade alude a declaraciones juradas presentadas por Iglesias ante la Oficina Anticorrupción, en base a las cuales se evidenciaría que el diputado "se habría enriquecido patrimonialmente de manera apreciable e injustificada".

"Tailhade se pasó dos semanas gritando que yo tenia un departamento lujoso en Barracas, en un edificio que era de Macri, y que mi patrimonio se había incrementado en un 1.300%. Cuando presentó la denuncia, el departamento no estaba en Barracas, sino en la Boca, y el incremento patrimonial era muchísimo más modesto", aseguró el diputado, y explicó que antes de participar en la gestión pública trabajó varios años en la actividad privada, y que el enriquecimiento que le imputan es de aproximadamente 10.000 dólares.

"Para ellos no se puede ganar dinero en la Argentina sino es de forma ilícita", remató Iglesias, refiriendosé al Frente de Todos que integra Tailhade.

Iglesias comentó haber sentido tristeza al concurrir ayer, por primera vez en 63 años, a defenderse a un tribunal, aunque dijo: "No deja de ser una condecoración por los canallas que están detrás", y destacó que "Tailhade es un hombre de los servicios". Por eso, para el diputado la denuncia se trata de una "intimidación".

"Yo tengo la piel dura, a mi no me va a amedrentar con esta denuncia estúpida sin ningún tipo de fundamentos, pero con mi familia no", dijo, y describió que el fiscal ordenó pruebas sobre dos personas que "no tienen nada que ver": "Una con la que convivo hace cinco años y otra es el dueño del departamento que alquilé durante tres años".

Sobre el motivo que impulsa a Tailhade a realizar la denuncia, Iglesias consideró: "Hacen esto para defender una mafia, porque el kirchnerismo no es grupo político, es una mafia que se apoderó del poder. Y como tal tiene sus sicarios de todo tipo".

Iglesias, que piensa recurrir a la justicia civil y penal cuando su causa se dirima, agregó: "Ellos se quejan del lawfare pero desde 1983 al Senado lo maneja el peronismo, por lo que no hay jueces designados importantes que no hayan pasado por el filtro peronista".

Sobre su futuro en las próximas elecciones, el diputado sostuvo que desea renovar su banca y "seguir dando pelea", aunque aún no sabe si estará en la próxima lista de Juntos por el Cambio.

