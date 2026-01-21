Entre críticas y elogios, las reacciones al discurso de Javier Milei en Davos

Exponentes de la política y economistas criticaron este miércoles el discurso del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial en Davos. En una intervención que tuvo casi una hora y media de demora, el mandatario aseguró que el mundo “empezó a despertar” y volver a “las raíces de Occidente”, con fuertes elogios al capitalismo y críticas a la intervención estatal.

Su discurso impactó en la política nacional tras su mensaje contra el socialismo. La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman fue una de las primeras en criticar a Milei. “En el CBC de la UBA no lo aprueban con esos conceptos hurtados del Rincón del Vago (facho)”, arremetió en X.

El legislador porteño Leandro Santoro también apuntó contra el Presidente: “Milei en Davos exige que las políticas públicas se orienten por la ética y la moral mientras le baja impuestos a los ricos, aumenta los fondos a la SIDE y le recorta a los jubilados, a la UBA y al Garrahan. Casi como que Trump invada Groenlandia y exige el Nobel de la paz!“.

El economista Roberto Cachanosky criticó a Milei por “querer impresionar al auditorio haciéndose el académico”. “Un discurso que le puso a Chatgpt: escribí un discurso hablando en difícil y citando varios autores de tradición liberal, aparentando que sé. Y salió esta ensalada que ni siquiera es expresada con la claridad del que sabe. Como decía Ortega y Gasset: ‘La claridad es la cortesía del filósofo’”.

El diputado del Partido Socialista Esteban Paulón publicó un tuit con tono irónico contra las declaraciones del titular del Ejecutivo donde aseguraba que Maquiavelo ha muerto. “Chocolate por la noticia”, expresó.

En tanto, exponentes del oficialismo elogiaron las palabras del Presidente. “Sin valores no hay progreso, sin libertad no hay justicia y sin propiedad privada no hay futuro. Frente al socialismo disfrazado de derechos humanos que termina defendiendo dictaduras violentas, una defensa firme y sin complejos de la libertad, la ética y Occidente. Ideas clarísimas del Presidente @JMilei”, señaló la senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El diputado y exministro de Defensa, Luis Petri, sostuvo que Milei “sigue abriendo el camino de la libertad, no solo para Argentina sino para todo Occidente”. “Su llamado a retomar los principios que lo hicieron grande cuenta además con la evidencia de los enormes logros de nuestro Gobierno. La visión geopolítica de nuestro Presidente le da a la Argentina una posición privilegiada en el presente del continente americano, que da esperanzas al retomar su esencia libertadora e ilumina al mundo con las ideas de la libertad! VLLC”, sumó.

“Excelente, para ver y volver a ver. Tomar nota y leer. Argentina Faro de Faros!”, señaló el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

“El Presidente fue claro, el terrorismo es el ENEMIGO de la humanidad y no hay que darle ni un centímetro”, agregó la diputada nacional por La Libertad Avanza, Karen Reichardt. La siguió su compañera de banca, Romina Diez: “Maquiavelo Q.E.P.D. La astucia puede ganar una jugada. Los principios ganan el juego. Los valores no se negocian!! VLLC!!!!”.