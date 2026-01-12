Solo en Off | Karina Milei y Patricia Bullrich, en la obra de teatro en la que solo faltaba el Presidente

Faltaban minutos para las nueve y media de la noche del jueves, cuando Karina Milei descendió, junto a su madre Alicia Lucich, de la camioneta negra en la puerta misma del teatro La Casona, en la calle Corrientes al 1900. Exultante, y tan sonriente como su visitante, Patricia Bullrich les dio la bienvenida, mientras invitados, transeúntes y algunos fotógrafos intentaban acercarse a la escena.

Karina Milei, Juan Acosta, Silvio Klein, Guillermo Yanco, Patricia Bullrich y Rubi Montalvo en el estreno de la obra ¿Qué Somos? Gerardo Viercovich

El estreno anual de la obra “¿Qué somos?”, dirigida por el actor Juan Acosta y dónde Guillermo Yanco, marido de Bullrich, hace sus primeros palotes en el escenario, fue la excusa perfecta para un nuevo encuentro de la primera línea libertaria, en la que sólo pareció faltar el presidente Javier Milei. “¿Bullrich 2027? Noooo… hoy es todo de Guillermo”, decía Bullrich como modo de negar alguna especulación electoral de cara a la jefatura de gobierno porteña.

Tan relajada como custodiada de cerca por la Casa Militar y policía de civil, Karina Milei se sentó a pocos pasos del escenario, no sin antes saludar a otros miembros del bullrichismo que habían llegado, como el diputado Damián Arabia, o el titular del Archivo General de la Nación, Emilio Perina, más el karinista secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, entre otros.

La obra, que relata los dilemas de un solterón empedernido que duda en casarse con su joven pareja venezolana, no la defraudó en lo político. “Menos mal que el dictador ya no está”, dijo el actor Silvio Klein en un tramo de la obra, y arrancó aplausos en la platea, con muchos venezolanos en las butacas. “Acá puede venir cualquiera, no hay grieta… pero Viva la Libertad Carajo”, se sinceró Acosta al final de la hora y algunos minutos que duró la función.

Cuando todo terminó, y en medio de felicitaciones mutuas, Karina Milei se acercó a saludar a Yanco, ovacionado en su doble papel de encargado del edificio dónde vive la pareja y gurú que resuelve los dilemas existenciales del protagonista. Habían pasado las 23 y afuera no se escucharon, a diferencia de lo ocurrido en la entrada, algunos gritos aislados de un puñado de manifestantes que reclamaban por los incendios en la Patagonia o el caso Andis, asordinados por la custodia que acompañó el alegre paso de la secretaria general de la Presidencia por la función teatral.

Suárez y una ayuda con un avión “heredado” de Zamora

Se sabe que el flamante gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, le debe buena parte de su carrera política al ex mandatario y actual senador, Gerardo Zamora, en teoría corrido del primer plano pero con innegable incidencia en las decisiones de gobierno santiagueño, que maneja desde hace dos décadas. En las últimas horas, Suárez recibió el agradecimiento de su par de Chubut, el macrista Ignacio Torres, por el préstamo del avión hidrante Boeing 737, el más grande del continente, adquirido por Zamora a mediados de 2022 para combatir los graves incendios que sacuden a la provincia patagónica.

Gerardo Zamora le traspasó el mando a Elías Suárez en Santiago de Estero

No se trata, por cierto, de una aeronave más: adquirida por unos U$S 15 millones, y con su funcionamiento frenado durante largos meses por temas burocráticos. el avión puede cargar hasta 15 mil litros de agua, y fue recibido con los brazos abiertos por el gobernador de Chubut, en medio de una desesperante lucha contra el fuego, no sólo en esa provincia, sino en buena parte de la Patagonia.

Una despedida de Pro antes de volar a Bruselas

Convertido desde hace rato en un defensor de las políticas del gobierno de Javier Milei, pero aún parte del algo desgajado mundo Pro, Fernando Iglesias ya hace las valijas para mudarse a Bruselas, en su doble rol de representante argentino ante la Unión Europea y embajador en Bélgica, nombramiento “en comisión” publicado esta semana en el Boletín Oficial.

El Gobierno designó a Fernando Iglesias como embajador argentino en Bélgica

En medio de elogios del mundo libertario y mordaces críticas del kirchnerismo al que supo combatir desde su banca de diputado, Iglesias recibió un mimo tal vez inesperado: las felicitaciones de los dirigentes macristas que forman parte del chat “Pro internacionales”.

“Fue un gesto, le deseamos suerte en su gestión”, contaron dos integrantes del chat, que integran antiguos funcionarios de Mauricio Macri como Fulvio Pompeo, Paula Bertol o Federico Pinedo, éste último sumado al bullrichismo y hoy sherpa argentino en el G20.

Según otro asistente, Iglesias agradeció los buenos deseos y se mostró confiado en que libertarios y macristas “van a poder trabajar juntos”, a pesar de los no pocos roces que hoy separan a violetas y amarillos.

Sotelo, equilibrista “celestial” entre la Legislatura y la Cancillería

Llamó la atención la decisión, días, atrás, de Nahuel Sotelo, el joven ya ex secretario de Culto, que renunció a ese cargo en las primeras horas de 2026 para asumir como legislador bonaerense. “Pensamos que se iba a quedar en la secretaría, pero renunció”, dicen miembros del bloque que reportan a Karina Milei y a Sebastián Pareja, enemigo declarado de las Fuerzas del Cielo que conduce el asesor presidencial Santiago Caputo y que tiene a Sotelo como uno de sus referentes de peso.

¿Por qué lo hizo? Ante el silencio de los celestiales desde el bloque descuentan que Agustín Romo, presidente del bloque de diputados provinciales libertarios, quedaba “muy solo” en un bloque libertario repleto de karinistas.

El secretario de Culto, Nahuel Sotelo en entrevista sobre la coyuntura política. 13/08/2025. Hernan Zenteno - La Nacion

El también joven y celestial Agustín Caulo, de mejor vínculo con la Iglesia según referentes del área, quedó entonces a cargo de la secretaría, a pesar de que hasta ahora sigue ocupando su cargo de subsecretario de Culto y Civilización.

Caulo, que compartió el viernes una reunión protocolar con la conducción de la AMIA, espera asumir formalmente en los próximos días, aunque aún no hay precisiones sobre cuando podría producirse su nombramiento.

La Casa Rosada, vacía y sin banderas argentinas

El vacío que dejó la ausencia llamó la atención de propios y extraños, en una semana en la que las presencias de funcionarios nacionales no abundaron. La enorme bandera argentina que suele flamear en el mástil de la Casa Rosada brilló por su ausencia durante la primera semana de enero, y aunque el presidente Javier Milei llegó allí el jueves y tuvo actividad oficial, tampoco la pequeña bandera que informa sobre su presencia en Balcarce 50 de manera pública estuvo en su lugar.

Mientras que los oficiales la Policía Federal, que se encargan de la seguridad externa de la casa, decían desconocer las razones del mástil vacío, tampoco desde Casa Militar, cuyos jefes tampoco estuvieron visibles, daban explicaciones convincentes.

Casa Rosada, primera semana de enero de 2026

“Tareas de mantenimiento”, arriesgaba un empleado de planta que trajina desde hace décadas los históricos pasillos de la casa en relación a la bandera de mayor tamaño. Distintas son las versiones al hablar de la más pequeña, ya que habitués de Balcarce 50 afirman que hay una “intención” del Gobierno de “no alertar” sobre la presencia de Milei, siempre vinculado a la seguridad presidencial.