Desde el fracaso parlamentario a la ley ómnibus y en plena estadía en Israel, el presidente Javier Milei se lanzó a un raid a mensajes en redes sociales, especialmente a través de X (exTwitter), para dar a conocer su posiciones y supuestas decisiones. Es mucho más contenido lo que transmitió por este medio que por comunicados oficiales, información a la prensa o por medio de sus voceros.

El primer “me gusta” al respecto del tratamiento artículo por artículo fue cerca de dos horas (a las 5:36pm) antes de que se tomara la decisión de devolver el proyecto a comisión (cerca de las 7:19pm). “Esta TRAIDORA votó en contra del inciso H. Votó en contra de la voluntad popular. En contra de su propio electorado. El pueblo no olvida” , con una imagen de Carolina Píparo, fue el tuit de un usuario, avalado por Milei. Los cuatro primeros “posteos indirectos” de Milei hicieron referencia a su excandidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires.

Lo llamativo es que los mensajes que transmite a través de esta red social no suelen escritos por él. El libertario utiliza el aval a mensajes emitidos por terceros, a través de “retweets” o “likes” para dejar plasmada su opinión o transmitir decisiones. Utiliza especialmente la segunda modalidad. Para dar cuenta de la magnitud del uso de este mecanismo, basta comparar la cantidad de posts de su autoría o de terceros (los RT) comparado con los “me gusta”. Los primeros totalizan 223.400 y los segundos, 444.400, aproximadamente. Casi el doble.

Esta modalidad de uso se intensificó en la noche en la que dio la orden de retirar la ley ómnibus del recinto, y los días subsiguientes. Desde ese momento a la publicación de este artículo, son 13 mensajes escritos por él, frente a cientos de “me gusta” y reposteos en los que dejó entrever posturas, como tratar de “traidores” a los radicales -que forman parte del grupo dialoguista de la oposición-, la posibilidad de desplazar a funcionarios como Osvaldo Giordano, titular de Anses y alfil de Juan Schiaretti, exgobernador de Córdoba, y una declaración de guerra a los gobernadores.

Un análisis cronológico arroja luz sobre el proceso de toma de decisiones y opiniones que quiso emitir Milei. En la jornada del martes, previo a que se levante la sesión, en sus “me gusta” se entremezclaban publicaciones de él en el Muro de los Lamentos, autoelogios y temas fuera de agenda, como una muestra de apoyo a una usuaria llamada “Rosario”, que publicó “Quique está con una infección urinaria terrible. Mándenle fuerzas para que pueda pasar las próximas 72hs que son críticas estoy destruida”, con una foto de un gato gris.

PRENDE FUEGO CASTA POLÍTICA TRAIDORES POR VOTAR CONTRA LEY ÓMNIBUS pic.twitter.com/hJh2OYLQdW — Mate con Mote (@MateconMote) February 8, 2024

Le siguieron otros tuits sobre Píparo. Una vez que se confirmó que el proyecto volvía a comisión, su primer mensaje fue “hay que ir a un plebiscito y a la mierda con estos traidores” , apenas minutos después de su llamado con Santiago Caputo, para ejecutar la orden que fue comunicada como moción por Oscar Zago, el presidente del bloque de La Libertad Avanza. Le siguió “#LaCastaContraElPueblo”, de otro usuario, y mensajes contra los radicales y Martín Tetaz en particular.

El tuit escrito por Milei sobre el fracaso de la ley ómnibus llegó a las 8:23pm de la Argentina, la 1:23am en Israel. Decía: “La casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas. Sabemos que no va a ser fácil cambiar un sistema donde los políticos se hicieron ricos a costa de los argentinos que se levantan todos los días a trabajar. Nuestro programa de gobierno fue votado por el 56% de los argentinos y no estamos dispuestos a negociarlo con quienes destruyeron el país. Hay sectores de la política que se resisten a hacer los cambios que el país necesita. Van a tener que explicarle a la sociedad por qué. Vamos a continuar con nuestro programa con o sin el apoyo de la dirigencia política que destruyó nuestro país. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”.

Nuestro programa… — Javier Milei (@JMilei) February 6, 2024

Incluso después de su tuit y ya bien entrada la madrugada en Israel, continuó su actividad en redes sociales y empezó a transmitir un tono beligerante. “Andá a la guerra Milei. (Mauricio) Macri negoció y se lo cogieron. No se negocia con esta gente. No te pusimos para negociar cosas básicas como bulos o kioskos que (Miguel) Pichetto usó como moneda de intercambio. Esto no es política, esto es traición a la Argentina”, fue uno de ellos. “Esto fue una declaración de guerra. Si no acompañan por las buenas, ajustarán por las malas. El radicalismo vuelve otra vez a confirmar que solamente sirven para ser las putitas del peronismo”, fue otro de los mensajes avalados por el Presidente.

Algunos de los mensajes más resonantes que transmitió por el mecanismo indirecto de los “me gusta” fueron #PlebiscitoYa, la interpretación de que el Gobierno había boicoteado la ley a propósito, para dejar en evidencia a “la casta” e infinitos tuits que “escrachaban” a diputados y gobernadores en particular por haber votado en contra. Los mandatarios provinciales han estado especialmente en el blanco de los mensajes avalados por Milei, como los que decían que “los gobernadores necesitan más del Presidente que el Presidente necesitaba la Ley Bases, más cuando muchas reformas ya están vigente por el DNU. Se van a desangrar por hacerse los cancheros” .

COMO LO DIJE DESDE EL MINUTO 1 PIPARO TRAIDORA!! Y SUS SECUACES!! NI OLVIDO, NI PERDON#LaCastaContraDelPueblo pic.twitter.com/d4PMAQMEjX — BichitoDeLuz (@Enanamaldi) February 7, 2024

Milei suele repostear los tuits de las mismas personas, como si fueran voceros extraoficiales. Muchos de ellos ni siquiera se identifican, sino que realizan sus descargos por cuentas anónimas. Algunos ejemplos son “Juan Doe” y “Traductor Te Ama”. Lo mismo ocurre con cuentas de memes como Indignado y Agarra La Pala.

Ayer por la noche, en la madrugada de Israel, Milei publicó en otra red social, Instagram, un texto en hebreo que hace referencia a los versículos 19 a 21 del capítulo 32 del Éxodo, del Antiguo Testamento. En ellos se relata: “Y aconteció que cuando él llegó al campamento, y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿Qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado?”. Las tablas que Moisés rompe en su rapto de ira “eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas”, lo que equivaldría, en este contexto, a la ley ómnibus.

Este screenshot de madrugada del Presidente Milei desde Israel no es un inocente posteo que no tiene que ver con nada. Por el contexto, debe ser tratado como una amenaza de su parte contra la democracia argentina en camino de una insurrección constitucional inexcusable. Milei… pic.twitter.com/pbxIQNPsCP — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) February 8, 2024

Otra de las imágenes replicada por Milei, firmada por Nik, lo mostraba a él (evidentemente más joven y flaco), como si fuera Terminator. El mensaje de la foto decía “Casta a la vista, baby”. Al montaje original del dibujante un usuario le agregó la inscripción “Belliboni [Eduardo] detectado, sindicalista detectado, gobernador detectado, diputado detectado”.