Entre empanadas y la nueva película de Francella, Milei “motivó” a los diputados para defender sus vetos a las leyes impulsadas por la oposición

“Nos comparan con ellos, pero no somos ni el menemismo ni el macrismo”, dijo Javier Milei, empeñado en convencer a su selecto auditorio sobre las ventajas de su modelo económico por sobre anteriores experiencias de gobierno, cuando la noche se hacía más fría en la quinta presidencial de Olivos.

Mientras comían empanadas, sin celulares encima por orden de la organización, una quincena de diputados propios y aliados escucharon al Presidente, en una arenga “motivacional” sobre las razones a esgrimir para defender, dentro y fuera del recinto y en las próximas semanas los vetos a los aumentos a jubilados, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad, aprobados por el Senado y por tratarse, antes de que termine agosto, en la Cámara de Diputados.

“A él le gusta explicar, y por eso nos comentó una por una las objeciones que hace la oposición y cómo desarmarlas”, afirmó a LA NACION uno de los participantes del encuentro, que reunió bajo un mismo techo a libertarios puros como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el diputado “celestial” Santiago Santurio; bullrichistas como Silvana Giudici y Sabrina Ajmechet; macristas amigables como Luciano Laspina, Daiana Fernández Molero, Alejandro Bongiovanni y Alejandro Finocchiaro; además de los negociadores bonaerenses de Pro, Cristian Ritondo y Diego Santilli, quien estaría en la inminente lista de candidatos a diputados nacionales de ese distrito. También se acercó un representante de los “radicales peluca”, el neuquino Pablo Cervi, en nombre de los seis diputados que conformaron un interbloque con La Libertad Avanza.

Nadie, al menos en voz alta, objetó la duración del encuentro, que se extendió hasta por más de cuatro horas, hasta la una de la mañana, ni que la reunión incluyera la proyección de la película Homo Argentum, protagonizada por el actor Guillermo Francella y dirigida por la dupla Mariano Cohn y Gastón Duprat, estrenada para la prensa el lunes pasado.

El Presidente, que según supo este diario tiene un vínculo amistoso con el actor, recibió una copia antes de que la película llegue a los cines, y decidió compartir la proyección con los legisladores, en una pausa de su defensa de los principios de equilibrio fiscal y en contra de la embestida opositora.

“Evaluamos dónde nos van a pegar y cómo responder”, relató uno de los comensales, y calificó el mensaje como “innovador”. Llamativamente, el Presidente no compartió junto a los presentes los números con los que contaría para defender esos vetos, habida cuenta de las mayorías conseguidas por la oposición en la última sesión de la Cámara de Diputados, donde el Gobierno perdió 12 votaciones consecutivas.

“Fueron números magros, pero no es lo mismo votar leyes que bancar vetos”, afirmó otro de los comensales de la noche en Olivos, confiado en conseguir 86 manos levantadas para defender los vetos presidenciales en la Cámara baja de los “degenerados fiscales”, como llama el Presidente a buena parte de la oposición.

“Unión por la Patria no quiere ir a perder, no harán una sesión hasta no estar seguros de que tienen los dos tercios”, agregó el legislador oficialista, dejando en suspenso la posibilidad de que el kirchnerismo se arriesgue a una derrota legislativa.

Aunque varios de los presentes afirmaron que no se habló de las elecciones ni mucho menos de candidaturas, en el repaso de la coyuntura sí se subrayó al pasar el “peso estratégico de la provincia de Buenos Aires” bastión del kirchnerismo, y objetivo principal del armado de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para los comicios del 7 de septiembre.

Para reforzar sus ideas, Milei volvió a recomendar a los presentes la lectura del libro Parásitos mentales, del político chileno Axel Kaiser, cuyos conceptos tomó el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en una reunión de la Fundación Faro.

Así, entre cine, literatura y “herramientas para la batalla”, los legisladores salieron en la madrugada de Olivos. Varios de ellos empezarán a ejercitar hoy los argumentos que recibieron del Presidente en las reuniones de comisiones de Salud, donde se debatirán los aumentos en el hospital Garrahan, y Presupuesto y Hacienda y Energía y Combustibles, donde se tratarán los proyectos de los gobernadores que pretenden recibir más fondos en concepto de ATN y del Impuesto a los Combustibles.