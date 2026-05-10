Duro comunicado de Pro con críticas al Gobierno: “Piden sacrificios que no están dispuestos a cumplir”

El Pro difundió este domingo un duro comunicado con cuestionamientos al gobierno de Javier Milei, en el que advirtió que “acompañar el cambio no es aplaudir todo” y acusó a sectores del oficialismo de actuar “con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”.

El texto, titulado “Manifiesto Próximo Paso”, marca un tono más crítico por parte del partido fundado por Mauricio Macri hacia la administración libertaria, pese al respaldo que le brindó en distintos proyectos legislativos.

“Hubo un momento en que la Argentina tocó fondo. Y lo sentimos todos. En los precios. En la incertidumbre. En la sensación de que no había salida”, comienza el documento difundido por el espacio amarillo.

Allí, el espacio reivindica haber estado “del lado del cambio” y sostiene que acompañó al Gobierno “sin especular” -un aspecto que reiteraron en varias oportunidades-, aunque remarca que “empezar no es llegar” y que todavía existe una distancia entre la mejora de “los grandes números” y el impacto real en la vida cotidiana.

MANIFIESTO PRÓXIMO PASO



Hubo un momento en que la Argentina tocó fondo. Y lo sentimos todos. En los precios. En la incertidumbre. En la sensación de que no había salida.



Entonces algo pasó: los argentinos eligieron cambiar. Porque el dolor del cambio era preferible al dolor de… pic.twitter.com/XGYdvdfI4T — PRO (@proargentina) May 10, 2026

En uno de los pasajes más contundentes del manifiesto, PRO sostiene que “el cambio tiene dos enemigos”.

El primero, señala, es “el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo”, en alusión al kirchnerismo. El segundo son “los que frenan el cambio desde adentro”, una referencia dirigida a sectores del actual oficialismo. “A los dos los vamos a enfrentar”, remarca el texto.

A partir de allí, el comunicado endurece sus cuestionamientos hacia La Libertad Avanza. El partido advierte que “cuando no se da el ejemplo” o “no se respeta el sacrificio ajeno, duele”, y marca diferencias con algunas actitudes dentro de la administración Milei. También aclara que respaldar el rumbo económico no implica acompañar cada decisión de la administración libertaria. “Apoyar el cambio es decir lo que falta. Es decir la verdad, aunque duela. Es reclamar lo que se prometió y todavía no llegó”, afirma.

Sobre el final, el documento destaca la experiencia de gestión del partido amarillo y busca diferenciarse políticamente de LLA. “El próximo paso son más rutas, más hospitales, mejor educación. Y cuidar lo que ya se logró. Y hacer lo que falta”, sostiene el espacio liderado por Mauricio Macri. El manifiesto concluye con una consigna que funciona como síntesis del mensaje: “Que el cambio cambie tu vida. Ese es el próximo paso”.

El comunicado completo

Hubo un momento en que la Argentina tocó fondo. Y lo sentimos todos. En los precios. En la incertidumbre. En la sensación de que no había salida.

Entonces algo pasó: los argentinos eligieron cambiar. Porque el dolor del cambio era preferible al dolor de seguir como íbamos.

Y el PRO estuvo ahí. Del lado del cambio.

Sin especular. Sin mirar desde afuera.

Algunas cosas empezaron a cambiar. Pero empezar no es llegar. Y eso también se siente. Porque hay una diferencia entre que los grandes números mejoren y que tu vida mejore.

Y eso duele, desgasta.

Y cuando ese dolor no se escucha… duele. Cuando no se da el ejemplo… duele. Cuando no se respeta el sacrificio ajeno, duele. Y duele más.

Hay que decirlo, el cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo. Y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer.

A los dos los vamos a enfrentar. Porque acompañar el cambio no es aplaudir todo. Mucho menos, aplaudir lo que está mal. Apoyar el cambio es otra cosa: es decir lo que falta. Es decir la verdad, aunque duela. Es reclamar lo que se prometió y todavía no llegó. Eso es lealtad verdadera.

El próximo paso es claro: que el cambio llegue y cambie tu vida. El próximo paso son más rutas, más hospitales, mejor educación. Y cuidar lo que ya se logró. Y hacer lo que falta.

Eso es lo que sabemos hacer.

Que el cambio cambie tu vida. Ese es el próximo paso. Ahí vamos.