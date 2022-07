Así empezó la pelea en la que fue asesinado un hombre en una estación de servicio de José C. Paz

Este miércoles se conocieron nuevos videos que dan cuenta del comienzo de la pelea en la estación de servicio de José C. Paz donde fue asesinado a golpes y piedrazos Ramón Adrián Bustamante el último domingo. En las imágenes, difundidas por LN+, se observa la discusión inicial y el posterior enfrentamiento entre los agresores y quien sería uno de los amigos del hombre de 48 años. Las cámaras del lugar también registraron el momento en el que más de 10 personas cruzaron la avenida para linchar a la víctima y a sus acompañantes.

En diálogo con la prensa, Diego, uno de los amigos de Bustamante, había contado que todo comenzó con una discusión entre su hermano y dos motociclistas que “lo pasaron rasante” en las inmediaciones de la estación de servicio de Hipólito Yrigoyen y Julián Martel. Precisamente una de las grabaciones difundidas este mediodía mostraría los instantes posteriores al hecho, donde se observa a dos de los agresores a bordo de una moto circular entre los surtidores.

En otro de los videos, en tanto, se aprecia cómo la discusión devino rápidamente en violencia física. En las imágenes se ve a dos hombres acercarse y darse trompadas. Momentos antes, uno de ellos había tomado una piedra del suelo que luego uso para golpear a su contrincante.

Por último, un tercer material muestra a la patota de más de 10 personas cruzar la avenida Hipólito Yrigoyen para sumarse a la pelea. Fueron ellos quienes mataron a patadas, trompadas y piedrazos a Bustamante, quien de acuerdo con el relato de Diego se encontraba en el lugar para defender a su hermano.

Así empezó la pelea que terminó con el crimen del hombre en una estación de servicio de José C. Paz

“Da mucha impotencia”

En declaraciones a LN+, Ada Vera, la pareja de la víctima, ratificó este miércoles la versión de Diego sobre lo ocurrido. “Adrián, como siempre, estaba defendiendo a su amigo, quien empezó una discusión. No sabía lo que pasaba. Estábamos yendo al auto y él vio que el amigo estaba enojado y que los chicos de la moto le discutían y lo quiso a ir a defender. Les dijo: ‘¡Paren chicos!’. Eran dos chicos en moto y yo lo dejé porque era algo menor”.

De acuerdo con la testigo, todo inició con un “intercambio de palabras”. “Pensé que todo iba a quedar ahí, pero después que los chicos insistían y veo que lo empujan a mi marido”, recordó y agregó: “Uno le tira un vaso de un boliche en la camisa. Entocnes, se molestó mucho y empezó a querer defenderse mientras los otros amigos le decían que se fuera. Pero ellos insistían en buscar pelea, y eran 4 de la nada”.

De pronto, la mujer dijo que escuchó a uno de los amigos de Bustamante advertir: “¡Vámonos, son muchos!”. “De la nada veo palos y piedras y le pedí por favor [a Adrián] que me acompañara, pero él quiso defender [a sus amigos] y enfrentarlos. Por un momento me quedé con él, pero después sentí que me cayó una piedra en la espalda y corrí y me refugié”, afirmó.

Ya con toda la patota en el lugar, el relato de la mujer coincide con lo que se ve en las grabaciones de las cámaras de seguridad de la estación de servicio. “Veo cómo ese chico le pegó un piedrazo en la cabeza y le digo a mi hija que me deje ir porque lo estaban matando, y al final salgo corriendo”, contó y remató: “Da mucha impotencia. La justicia es para ellos y no para nosotros, porque no hay nadie detenido y no nos dicen nada”.

Habla la novia del hombre asesinado por una patota

Los restos de Bustamante fueron trasladados a la cochería Casa Rodríguez, ubicada en Zuviría al 4800, de José C. Paz, donde fueron velados esta mañana. Durante la tarde, serán inhumados en el cementerio de San Miguel.