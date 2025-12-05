Escala la pelea entre libertarios y macristas por el auxilio a Kicillof

La pelea entre los referentes de La Libertad Avanza (LLA) y de Pro en la provincia de Buenos Aires por el permiso que le concedió la Legislatura bonaerense al gobernador Axel Kicillof para tomar más deuda se profundizó en las últimas horas.

Mientras que los libertarios acusan a sus socios electorales de haber pactado con el PJ el reparto de cargos en el Banco Provincia y puestos en la administración pública para acompañar de manera parcial la ley de financiamiento impulsada por el oficialismo bonaerense, los jefes del macrismo en el distrito apuntaron contra el diputado libertario Ramón “Nene” Vera, un hombre de confianza de Sebastián Pareja, lugarteniente de Karina Milei en Buenos Aires, por su ausencia durante la votación del proyecto que le permitirá a Kicillof endeudarse por hasta US$3685 millones de dólares. “Es una operación mediática para tapar que todo el Pro bancó y apoyó el endeudamiento de Kicillof”, bramaron cerca de Vera, quien asegura que dejó asentado su voto en sentido negativo en la nota firmada por la totalidad del bloque de LLA.

Agustín Romo, presidente de bloque de LLA en la Cámara de Diputados de Buenos Aires Hernan Zenteno - La Nacion

Fuentes de la bancada que conduce Agustín Romo admiten que Vera no estuvo en el momento en que se votó uno de los artículos del endeudamiento. Pero argumentan que su presencia no era imprescindible para bloquear la iniciativa, ya que que Kicillof se había garantizado los dos tercios de los votos de la Cámara de Diputados de Buenos Aires para aprobar la ley.

“Ya estaban los votos para sancionar la ley. Su ausencia no favoreció ni fue funcional a Kicillof”, remarcan en la cúpula de LLA. El propio Romo, uno de los laderos fieles a Santiago Caputo que supo tener diferencias con Pareja o Vera durante la última campaña electoral, salió a poner paños fríos ante las críticas contra Pareja de militantes de Milei en las redes sociales, como Esteban Glavinich, alias “Traductor Te Ama”.

“Obvio que todos los diputados del bloque de LLA votamos en contra del endeudamiento de Kicillof”, escribió Romo en su cuenta de “X”, en un intento de disipar las dudas sobre el papel de Vera.

Desde las filas de Pro, en tanto, consideran que la ausencia de Vera fue sugestiva. Con ausencias, el debate se inició con 87 presentes, lo que bajó el umbral de apoyos necesarios para la aprobación. “Es fácil y lindo pararse en televisión y decir ‘nuestra fuerza bla bla...’. Hay un diputado [por el ‘Nene’ Vera] que se quedó dormido, que desapareció. Con ese diputado, Kicillof no hubiera tenido los dos tercios para el endeudamiento”, lanzó la exgobernadora y titular de la Fundación Pensar, María Eugenia Vidal, en diálogo con el canal Todo Noticias.

“Digamos las cosas de cara a la gente. No mientan”, completó la exdiputada de Pro.

Matías Ranzini, uno de los referentes de Pro que consiguió una silla en el Banco Provincia Legislatura bonaerense

Las diferencias entre macristas y libertarios habían quedado en evidencia en la previa de la escandalosa sesión de la madrugada del jueves. Romo, que consiguió su continuidad al frente del bloque gracias al respaldo de Milei, se había mostrado predispuesto a acompañar solo el rollover de deuda, pero exigía que esa condición figurara de manera taxativa en el artículo 2° de la ley de financiamiento. La postura fue consensuada con Pareja, quien controla a la mayoría del bloque de los libertarios. Es que Karina Milei le entregó la lapicera para el cierre de las listas de los comicios bonaerenses de septiembre pasado. Por lo tanto, Pareja nutrió las nóminas de sus leales, como Juan Osaba, nuevo vicepresidente de la Legislatura. .

Obvio que todos los Diputados del bloque de LLA votamos en contra del endeudamiento de Kicillof https://t.co/ddVmJvTSPu — Agustín Romo (@agustinromm) December 5, 2025

A su vez, los libertarios despotrican contra los altos mandos de la fuerza de Mauricio Macri porque consideran que se “cortaron solos” para negociar con Kicillof el reparto de cargos en el Banco Provincia o el Consejo General de Educación. Los principales apuntados son Cristian Ritondo, Néstor Grindetti y Diego Santilli, actual ministro del Interior de Milei, quienes controlan la estructura de Pro en Buenos Aires. De hecho, Ritondo y Grindetti colocaron alfiles suyos en el Banco Provincia. Se trata de Matías Ranzini y Adrián Urreli.

Pro debió emitir este jueves un comunicado ante los cuestionamientos de Guillermo Castello o Florencia Arietto, integrantes de LLA, a la votación de los representantes del macrismo.

El bloque amarillo argumentó que no respaldó la autorización de nueva deuda, al considerar que “no venía con el destino específico de inversión”. No obstante, acompañó el rollover para refinanciar deuda anterior. “Negar esta herramienta hubiera sido irresponsable con el futuro de los bonaerenses”, indicaron.

Los macristas también se diferenciaron de sus aliados electorales en Buenos Aires al votar a favor del Fondo de Fortalecimiento de Infraestructura Municipal. “Dimos el debate y las explicaciones en el recinto, porque ser oposición a un gobierno no significa que debamos obstaculizar todo, sino coherentes con lo que pregonamos: votar lo que está bien, no votar lo que creemos que no”, concluyó Pro en su pronunciamiento.

El mensaje fue una réplica a los dichos de Pareja, quien unas horas antes había dejado entrever sus críticas a Pro con un extenso posteo en la red social “X”. “La libertad de los bonaerenses y sus aspiraciones de una provincia libre y segura no valen un carguito. No somos quiosqueros de contratos”, señaló el jefe de LLA en Buenos Aires, quien no oculta su deseo de pelear por la sucesión de Kicillof en 2027. Está claro que Santilli, uno de los grandes ganadores de las legislativas de octubre por el triunfo del frente LLA y Pro en la provincia, parte con ventaja en esa carrera. ¿Pareja buscó esmerilar a sus socios para recuperar terreno perdido?

En concreto, los libertarios consideran que sus aliados de Pro no quisieron plantarse y ponerse firmes en la negociación con Kicillof porque prefirieron garantizarse la continuidad de sus representantes en el Banco Provincia o el Consejo General de Educación. Desde el macrismo argüyen que “no se agregó ningún cargo nuevo para el Pro ni se amplió la estructura” en el Bapro, sino que “se renovó la representación que legítimamente le corresponde a la oposición” en órganos colegiados que requieren acuerdos parlamentarios.

Los macristas, además, apuntaron contra el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. Es que el exintegrante de Pro -se pasó a las filas de LLA tras la llegada de Milei a la Casa Rosada- había cuestionado en duros términos la votación para auxiliar a Kicillof. “De madrugada, se vota un endeudamiento excesivo a cambio de cargos en el Banco Provincia. Una vergüenza. Esta provincia atrasa”, planteó Valenzuela. También calificó de “lamentable” la ayuda de la mayoría de la oposición.

Desde Pro recordaron que Esteban Cibrán, un dirigente cercano a Valenzuela, es síndico titular del Banco Provincia. “Es un gran exponente de la hipocresía y el oportunismo político que en el Pro hace rato no toleramos. Antes de señalar estupideces que se fije dónde tiene ubicados a sus equipos”, señalaron en la tropa de Ritondo.