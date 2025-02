Escándalo cripto: la confusa explicación del radical que se reincorporó ayer al Senado y cambió su voto

El proyecto de resolución para crear una comisión investigadora por el escándalo cripto, impulsado por el fueguino Pablo Blanco, y respaldado por el jefe del bloque de la UCR, Eduardo Vischi, dividió hoy las aguas dentro del radicalismo. Es que finalmente el partido centenario consiguió, con 53 votos a favor, la habilitación para el tratamiento del tema sobre tablas en el Senado, pero a la hora de ir por su aprobación, seis radicales modificaron su postura y rechazaron la iniciativa. Uno de ellos, fue el chaqueño Víctor Zimmerman, quien brindó una confusa explicación acerca de los motivos que lo llevaron a cambiar su decisión original. Se trata del mismo legislador que ayer se reincorporó al recinto luego de haberse tomado una licencia para ejercer como ministro de Producción de aquella provincia, puesto que abandonó en las últimas horas.

“No fue un cambio de voto. A mí me interesa, como a cualquier ciudadano argentino, que se sepa la verdad y que se investigue. Pero como ese tema no estaba incluido en la labor ni el orden del día, se necesitaba votar y dar dos tercios para debatirlo. Yo voté a favor de incorporarlo”, señaló Zimmerman.

“Luego de esto había planteos diferentes, de distintos bloques de llevar el asunto a comisión, y el discurso del kirchnerismo de conformar (la comisión) ya. Pongamos los nombres, no lo pongamos a Camau Espínola porque es un senador que no va a administrar con transparencia. Me parece que estos no son los mecanismos y de esta forma no se debe investigar”, planteó Zimmerman, en diálogo con el Senado TV, sobre su voto en contra.

La declaración de Zimmerman cobra especial relevancia tras el giro de los otros seis radicales, incluido Vischi, que llegó a firmar el proyecto junto a Pablo Blanco, Martín Lousteau, Flavio Fama y Daniel Kronemberger. Por medio de esa comisión los legisladores pretendían “investigar, analizar y esclarecer” la conducta del Presidente a través del pedido de informes y documentación a las personas involucradas, así como a organismos públicos. La iniciativa buscaba además poder avanzar con el pedido de allanamientos, citar testigos, realizar investigaciones y requerir información a los organismos de inteligencia nacional, en el caso de considerarse necesario.

En efecto, Zimmerman, al igual que Vischi y los otros cuatro senadores radicales, Eduardo Galaretto (Santa Fe), Mariana Juri (Mendoza), Stela Olalla (Entre Ríos), Mercedes Valenzuela (Corrientes), votaron a favor de la habilitación del proyecto de resolución que buscaba crear una comisión investigadora para determinar la responsabilidad de Javier Milei y de su entorno más cercano en el escándalo de $LIBRA. Sin embargo, nueve minutos después, los legisladores votaron en contra de aprobar la iniciativa, lo que suscitó todo tipo de suspicacias en relación a una eventual presión por parte del Ejecutivo a algunos gobernadores radicales que tienen diálogo directo con los legisladores.

Tal es el caso de Vischi, el jefe de bancada y coautor del proyecto que terminó cambiando su voto y rechazando la propia iniciativa que había impulsado 24 horas antes. Dentro de su propio bloque hay quienes señalan que su postura no es casual, ya que el correntino se referencia políticamente con el gobernador Gustavo Valdés, un aliado circunstancial de la Casa Rosada.

Como publicó LA NACION, el mismo criterio podría aplicarse al resto de los gobernadores radicales, cuyos leales también cambiaron su voto. Entre ello se encuentran Eduardo Galaretto, alfil del gobernador santafesino Maximiliano Pullaro; Mariana Juri, aliada del mendocino Alfredo Cornejo; y Víctor Zimmermann, quien responde al chaqueño Leandro Zdero. La senadora radical Stella Maris Olalla, aliada al gobernador Pro, Rogelio Frigerio, también giró.

