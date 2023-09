escuchar

A casi un mes de la batalla electoral decisiva del 22 de octubre, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich interrumpió sus caravanas por los distritos más influyentes de la provincia de Buenos Aires y del interior del país, donde apuesta a reconquistar votos para alcanzar el ballottage, para reunirse con referentes del “círculo rojo” en el Hotel Sheraton, de Retiro.

De arranque Bullrich pareció hacer una referencia a Javie Milei, cuando dijo: “Es evidente y claro que la Argentina no sale con fórmulas mágicas, no podemos pensar que una crisis de la profundidad de la Argentina se puede salir sin hacer las cosas qué hay que hacer. Juntos por el Cambio ha logrado aprender y tiene experiencia, no todo se hace el primer día, pero sí se puede si se muestra el conjunto de cambios que la Argentina necesita”. Y después remató: ““Estamos para cambiar la argentina pero no somos aventureros”.

La exministra de Seguridad dedica su presentación en el salón San Telmo a esbozar los lineamientos generales de su eventual plan económico. Esta vez, Bullrich buscará seducir a la cúpula del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) con un mensaje destinado a dar certidumbre sobre la viabilidad de su proyecto político ante los resquemores que genera en actores principales del establishment la irrupción del fenómeno antisistema de Javier Milei (La Libertad Avanza), quien se impuso por estrecho margen en las PASO del 13 de agosto y puso patas para arriba el tablero político.

El CICyP, que aglutina a las autoridades de las principales cámaras de la industria, la construcción, el campo, la bolsa y el comercio, convocó a los candidatos a presidente para que presenten sus planes. Bullrich llegará a la cita con los empresarios escoltada por Carlos Melconian, su flamante vocero económico y presidente del Ieral, de la Fundación Mediterránea, y el exministro Dante Sica, uno de los referentes de la aspirante presidencial en materia laboral. La decisión de Bullrich de nominar a Melconian como su candidato para ocupar el Ministerio de Economía fue visto con buenos ojos por los empresarios más importantes del país, según indican fuentes cercanas a la dirigente de JxC.

Patricia Bullrich y Carlos Melconian en otra presentación anterior

Bullrich expone ante Daniel Funes de Rioja, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA); Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio); Eduardo Eurnekian (Cámara Argentina de Comercio y Servicios); Martín Cabrales (Cabrales); Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina); Gustavo Weiss (CAMARCO); Alejandro Pérez (ADEBA); y Mario Grinman (CAC), entre otros. Si bien conoce a la mayoría de los actores influyentes del establishment, los nexos de Bullrich con el empresariado son María Oneto, a cargo de la recaudación de fondos para la campaña, Nicolás Massot y Juan Pablo Arenaza, mano derecha de la exministra. Otro de los puentes con el mundo empresario es Enrique Cristofani, extitular del Banco Santander.

Durante su discurso, Bullrich desglosa los ejes medulares de su política económica, pero, sobre todo, busca reforzar la idea de que JxC cuenta con anclaje territorial, sustento legislativo y capacidad política para impulsar reformas. Dicho de otro modo: intenta subrayar que el proyecto que lidera es la única alternativa de gobierno al kirchnerismo. Así, procura acentuar las dudas en torno a la falta de gobernabilidad que tendría una eventual administración de Milei para poner en marcha las transformaciones que propone, como la dolarización o el cierre del Banco Central.

