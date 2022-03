Espert propone derogar la ley de abastecimiento para que no la aplique el Gobierno

El diputado y economista José Luis Espert, de Avanza Libertad, presentó hoy un proyecto para derogar la ley de abastecimiento, instrumento que el Gobierno tiene a disposición para aplicar en su intento por controlar los precios, en una “guerra contra la inflación” anunciada por el presidente Alberto Fernández.

“Es fundamental entender que toda regulación estatal al sistema afecta negativamente al proceso económico. Si quieren luchar contra la inflación, la realidad nos demuestra que este no es el camino. El dato de febrero de 4,7% nos marca una tendencia de que la inflación no se va a detener y puede acelerarse aún más si se mantiene este tipo de políticas económicas”, advirtió Espert.

El proyecto de Avanza Libertad fue presentado el mismo día en el que el INDEC dio a conocer el dato de inflación de febrero (4,7 %) que, sumado al 3,9% de enero, acumuló casi 9% en los primeros dos meses de 2022, una cifra mucho mayor -por ejemplo- a la que EE.UU tiene en todo un año, señala el legislador.

El proyecto de Espert exige que se deroguen las leyes 20.680 y sus modificatorias 25.519 y 27.541. En el artículo 2do precisa que “queda terminantemente prohibido al Poder Ejecutivo Nacional, por sí o por intermedio de organismo y/o funcionario alguno, fijar precios y regulaciones complementarias que intenten reglar cualquier actividad económica en el territorio nacional”.

“Hoy, 46 años después de que el Olimpo de las Ciencias, el Premio Nobel, lo distinguiera a Milton Friedman en 1976 por sus aportes (entre otros) a la teoría monetarista de la inflación, en Argentina seguimos creyendo que la solución a nuestros crónicos problemas inflacionarios pasa por más regulación y controles de precios”, ironizó. “Esto no es así. No entiendo porque siguen encaprichados en métodos que no funcionan, por eso presentamos este proyecto para ponerle un límite al control de los precios”, concluyó el diputado nacional.