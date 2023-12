escuchar

La Comisión de Presupuesto y Hacienda, la más importante de la Cámara de Diputados, ya tiene quien la presida: José Luis Espert. El propio presidente Javier Milei lo confirmó el sábado último luego de haber mantenido varias reuniones a solas con el dirigente de Avanza Libertad, hoy integrante del Frente Pro. Con su designación al frente de esta comisión estratégica, Espert tendrá como misión prioritaria el abordaje de las iniciativas económicas y fiscales con las que el presidente Milei procura alcanzar el déficit cero en las cuentas públicas este año.

En diálogo con LA NACION, Espert exaltó el gesto de Milei y del bloque de diputados de La Libertad Avanza de confiar en él, un dirigente que responde a otra fuerza política, como presidente de la Comisión de Presupuesto, y remarcó que sus coincidencias con el jefe de Estado en materia fiscal “son totales”.

“El Presidente tuvo un gesto magnánimo al proponerme como presidente de la comisión más importante de la Cámara ; privilegió la coherencia que he mantenido a lo largo de 40 años por sobre las pertenencias partidarias. Ambos compartimos el mismo concepto: el problema económico de corto plazo en la Argentina es fiscal”, enfatizó Espert, quien también agradeció “el gran gesto de generosidad” de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y de sus colegas de La Libertad Avanza de ceder la presidencia de la Comisión de Presupuesto en un dirigente que no revista en las filas del oficialismo.

No bien arranque el nuevo año, le imprimirá un ritmo “intenso” a la tarea de la comisión. En los próximos días se prevé el arribo al Congreso del paquete de iniciativas con las que el Gobierno pretende reducir a cero el déficit fiscal –calculado en 5,2% del PBI- y equilibrar las cuentas públicas. En pos de ese objetivo se avanzará en dos frentes: un fuerte recorte en el gasto público y, en paralelo, en medidas que alienten una mayor recaudación, como la reversión del impuesto a las Ganancias y la suba de retenciones en algunos productos agropecuarios.

“Debemos alcanzar el déficit cero cuanto antes, de manera urgente, por lo que deberíamos imprimirle un ritmo de mucha intensidad y rapidez a la tarea de la comisión. No hay tiempo que perder: la inflación lanzada en diciembre orillaría entre el 25 y el 30%, lo mismo en enero –advirtió Espert a LA NACION-. Es fundamental en esta instancia reducir críticamente las expectativas de inflación hacia adelante; mucho de esto dependerá del ritmo que le impongamos en la comisión”.

El legislador aclaró, no obstante, que la rapidez en el debate legislativo no será sinónimo de aprobación exprés de las iniciativas. “Vamos a abordar las leyes con seriedad pero no a los empellones. Ese no es mi estilo”, sostuvo Espert, quien confirmó que el ministro de Economía, Luis Caputo, será invitado a la comisión para informar a los legisladores sobre los detalles de las iniciativas de su competencia.

-¿El Poder Ejecutivo enviará un solo proyecto, tipo “ómnibus”, o desdoblará las iniciativas en distintos proyectos de ley?

-No lo sé, pero creo que se facilitaría el trámite legislativo si el Gobierno enviara al Congreso las iniciativas por temas para que sean estudiados seriamente. El Poder Ejecutivo ya puso en marcha un paquete de medidas tipo “ómnibus” con el decreto de necesidad y urgencia para desregular la economía, lo que ya generó un clima difícil en la Cámara.

-¿Qué opina de ese megadecreto? La mayoría de los bloques de la oposición cuestionaron que el Poder Ejecutivo haya impuesto tantas medidas económicas de fondo por medio de un DNU

-Está bien, es un muy buen punto de partida para empezar a discutir cosas que hace rato que no se discuten en la Argentina, entre ellas que haya una menor intervención del Estado en la economía. Faltan un montón de reformas estructurales, como la reforma laboral y la reforma previsional, pero este DNU es un muy buen primer paso.

-El presidente Milei confirmó que se avanzará en la reversión del impuesto a las Ganancias. ¿No se recarga demasiado el peso del ajuste fiscal sobre la clase asalariada?

-El 40% del ajuste del déficit de 5,2 puntos del PBI recae sobre el gasto de la política, cosa que nunca antes había ocurrido en democracia. Es un hecho a destacar. El 60% restante lamentablemente cae sobre los justos, no sobre los pecadores. Sobre el tema impositivo, el impuesto a las ganancias es un muy buen impuesto: yo voté en contra de la eliminación de la cuarta categoría por dos razones, primero porque es un buen impuesto y segundo porque, cuando Sergio Massa (exministro de Economía) lo instrumentó, lo hizo sin la correspondiente rebaja del gasto público.

Yo estoy de acuerdo con revertir la eliminación de la cuarta categoría, pero hay que discutir bien el ajuste en las escalas no solo para los asalariados en relación de dependencia, sino también para monotributistas y autónomos, dos sectores que han sido los olvidados de siempre cada vez que se discute una reducción de Ganancias. Por supuesto también hay que discutir el piso mínimo no imponible: debe ser lo suficientemente alto, con alícuotas graduales por escala para que no afecte en demasía.

En la Argentina lo que es una aberración es el tsunami de impuestos distorsivos que existen. Entre ellos ingresos brutos, que debería desaparecer; las provincias deberían poner un impuesto a las ventas finales. Los municipios deberían eliminar todas las tasas y empezar a recaudar impuestos al patrimonio, como es el impuesto residencial y rural. A más largo plazo se debería eliminar el impuesto al cheque, a los bienes personales, pero Ganancias tiene que estar.