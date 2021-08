Esta vez, Alberto Fernández se comparó con Domingo Faustino Sarmiento

Tras el escándalo generado tras la difusión de fotos del festejo de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos, la campaña electoral oficialista volvió a toda máquina, pese al latigazo que significó la polémica. Así, el presidente Alberto Fernández encabezó hoy actos en la provincia de San Juan, donde focalizó su discurso con críticas a la oposición y múltiples chicanas.

En el marco de una visita a una fábrica textil junto al gobernador sanjuanino Sergio Uñac, el Presidente volvió a reconocer su gestión durante la pandemia y se comparó con Domingo Faustino Sarmiento. “Llegamos a San Juan para revisar en qué lugar estamos después de los dos años más difíciles que nos ha tocado vivir”, comenzó Alberto Fernández, y agregó: “El último presidente argentino que tuvo que enfrentar una pandemia fue, precisamente, Domingo Faustino Sarmiento, después me tocó a mí”.

Así, el Presidente destacó cómo tuvieron que “acomodar toda” la política. “Reaccionamos bien, reaccionó bien el gobierno nacional y los que gobernaban en las provincias en esta etapa que estoy seguro está terminando”, disparó Fernández, quien enfatizó: “No me tomé ni un día de vacunaciones, no me fui a la playa ni una semana”.

E ironizó: “Muchos me critican las ojeras, pero no tengo más opción si tengo que trabajar así”.

Noticia en desarrollo

LA NACION