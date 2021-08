Qué dijo la China Suárez de su supuesto romance con Wos, en medio de la separación de Benjamín Vicuña

Si bien se venía hablando de una crisis entre ellos, el viernes Benjamín Vicuña sorprendió con un posteo en su cuenta de Instagram en el que anunciaba su separación de María Eugenia “la China” Suárez. El actor esbozó un comunicado escueto pero que no dejaba margen para las dudas. “Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos”, escribió. “Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”, concluyó en el texto que subió a sus Stories.

De inmediato comenzaron a surgir versiones respecto a qué los condujo a separarse, entre ellas, incompatibilidad de agendas para verse, el estrés que les estaba causando la refacción de una nueva casa, problemas de convivencia y un supuesto tercero en discordia. Este último rumor se desprendió de una información que brindó la periodista Evelyn Von Brocke en el programa Intrusos, donde se desempeña como panelista y donde contó que la China habría tenido un romance con el rapero Valentín Oliva, más como conocido como Wos.

“Es mentira”, le dijo tajante a su amigo Marcelo Polino, quien lo replicó en su programa de Radio Mitre, Polino Auténtico. De esta manera, la China negó la información de Von Brocke.

“Ella se reunía con gente, se sentía sola. En esa cuestión empezó a atravesar distintos mundos. Uno de los mundos fue el de la música de los raperos. Otro estilo de vida al que ella no está acostumbrada, y le gustó. Empezó a tener onda con uno, un tal Wosito Bebito”, había asegurado la periodista, en relación a Wos. “No fue ahora, fue en una etapa de conflicto que trajo que se separen en un momento”, señaló.

Ante dicha versión, las redes estallaron de memes alusivos y muchos fans encontraron en posteos de la China menciones al freestyler, desde historias donde se la ve cantando sus canciones, hasta posteos musicalizados con sus temas, que incluso recibieron el visto bueno de Vicuña. Por otro lado, en Los ángeles de la mañana Yanina Latorre brindó otra información. “Él es muy celoso y ella es una mujer muy libre. El tema es que tienen diferentes edades y él es muy estructurado, entonces se estaban matando y discutían por todo”, contaba en el ciclo de eltrece.

En otro tramo del diálogo que tuvo con Polino -quien tuvo el aval de Suárez para contarlo al aire- , la actriz remarcó que “se están inventando un montón de cosas” y añadió: “No pasó nada, seguimos siendo familia. Estamos en paz, no hubo terceros en discordia”.

Por otro lado, Polino reveló que la China no estaba al tanto de que el actor chileno iba a publicar un comunicado en sus redes anunciando la separación. “Se enteró en el momento, cuando lo vio”, contó el periodista. “Todo el mundo me llama como si yo viviera con la China, y somos amigos, pero es una amistad casi poética, porque no nos frecuentamos. De hecho, yo no conozco al nene [Amancio], todavía. Hablamos para Navidad, para los cumpleaños, si tenemos algún problema familiar”, comenzó explicando el periodista. “Me enteré y la llamé, para preguntarle qué había pasado”, continuó. “Y me dijo que se había enterado por el posteo. Él nunca le dijo que iba a postear que estaban separados. Estaba sorprendida, obviamente”, compartió con su audiencia.

“Yo pensé que no me iba a contestar, en medio de este lío, pero, muy amorosamente, me dijo que estaba transitando este momento, que se había sorprendido con el posteo. Y me aclaró que fue ella quien tomó la decisión de separarse. Venían como raros, como en un tira y afloje, pero me dijo que no hubo nada puntual”, aseveró.

Vicuña y Suárez comenzaron su relación en 2016, después de trabajar juntos en la película El hilo rojo, la primera de varias producciones que compartieron. Las primeras versiones de que algo pasaba entre ellos estuvieron signadas por un escándalo, protagonizado por los actores y la exmujer de él, Pampita Ardohain, quien aseguró que los había encontrado en un motorhome, mientras ella todavía estaba casada con Vicuña.

Con el paso del tiempo, el escándalo fue quedando atrás. Los actores comenzaron un noviazgo en 2016, en 2018 le dieron la bienvenida a su primera hija en común, Magnolia, y dos años después llegó Amancio. Vicuña es también padre de Bautista, Benicio y Beltrán [fruto de su relación anterior con Pampita], mientras Suárez es madre de Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré. Unos meses antes del anuncio de su tercer embarazo, era la China quien confirmaba que estaba atravesando una crisis con su pareja.

“Estamos separados en este momento. No es algo definitivo. Nos tenemos mucho amor. Tenemos una familia muy linda que nos ha costado mucho, una familia ensamblada hermosa. Hay mucho amor y no sabemos qué pasará el día de mañana”, expresó la actriz en comunicación telefónica con Los ángeles de la mañana.

