Según The Telegraph, Estados Unidos amenazó con rechazar la posición británica sobre Malvinas

Estados Unidos, según informó el diario británico The Telegraph, amenazó a Inglaterra con cambiar su posicionamiento sobre las Islas Malvinas y expresarse en contra de la postura británica. Esto si el primer ministro Andy Burnham no sube el gasto en Defensa, de acuerdo a lo que informó el medio.

El artículo, publicado este viernes, refiere que funcionarios del Pentágono advirtieron al Reino Unido que debe aumentar el gasto en defensa ya que, si no lo hace, corre el riesgo de perder apoyo de Washington en el conflicto de soberanía sobre las Malvinas.

En caso de producirse ese cambio en la postura de Estados Unidos, el reclamo argentino sobre las islas conseguiría un aliado de peso.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos Jacquelyn Martin - AP

En materia diplomática, Washington mantiene neutralidad, pero reconoce la administración ilegal británica.

De acuerdo a The Telegraph, la propuesta de modificar el punto de vista norteamericano sobre Malvinas figura entre una serie de medidas que analizan altos funcionarios del Pentágono para así incentivar a que los miembros de la OTAN lleven al 5% de su PBI la inversión en materia de defensa, como quiere el presidente Donald Trump.

El primer ministro británico, Andy Burnham HENRY NICHOLLS - POOL

Para la nota, el diario británico consultó a los funcionarios de Estados Unidos que hablaron en off the record respecto a las chances de que su país modifique la postura respecto de Malvinas y ellos contestaron: “Las conversaciones son sinceras y ninguna opción se descarta para alentar el tipo de reparto de gasto que buscamos”.

En abril ya hubo una novedad en la misma línea que la que se conoce hoy. En ese momento, la agencia de noticias Reuters afirmó que dentro del menú de medidas que barajaba Estados Unidos para sancionar a sus aliados de la OTAN estaba la posibilidad de suspender el apoyo al Reino Unido en la disputa con la Argentina por las islas.

La información de Reuters se basaba en un correo electrónico interno del Pentágono y se refería a represalias de Estados Unidos no por el gasto en Defensa, sino por la falta de respaldo de sus aliados en la guerra con Irán.

No obstante, una semana después de conocerse ese dato, el secretario de Estado, Marco Rubio, le restó importancia al asunto. “Fue tan solo un correo electrónico. La gente se está exaltando demasiado por un correo electrónico. Era simplemente un mail con algunas ideas”, recalcó el jefe de la diplomacia norteamericana aquella vez.

De momento, ni Javier Milei ni Pablo Quirno hicieron mención a lo publicado por The Telegraph este viernes. El canciller sí emitió un descargo respecto al amarre de un buque petrolero de bandera británica en el puerto de Ushuaia, el lunes pasado, una situación que volvió a poner en el centro de la escena la disputa por la soberanía sobre las Islas Malvinas.

Quirno denunció una “operación de la oposición y los medios” -a los que el Gobierno denostó toda la semana, con descalificaciones encabezadas por el Presidente-.

Según el canciller, el buque “es un petrolero contratado para transportar crudo producido en la Cuenca Marina Austral, en territorio argentino”, que venía de Río Cullen, “donde se carga el petróleo producido en los yacimientos fueguinos operados por TotalEnergies y sus socios”.

“La escala logística en el puerto de Ushuaia genera ingresos derivados de los servicios portuarios y un impacto económico local”, refirió.

El canciller Quirno Rodrigo Néspolo - LA NACION

En ese marco, Quirno se quejó por el tratamiento del tema. “Entonces, ¿qué fue lo inadmisible? ¿Que un buque que participa de una operación petrolera fueguina, sin ningún vínculo con las ilegítimas autoridades de las Islas Malvinas, haya pasado por Ushuaia?“, se preguntó y ahondó: ”La cuestión Malvinas merece ser defendida con seriedad. No con operaciones políticas que confunden una actividad comercial legítima en territorio continental argentino con una operación vinculada al Reino Unido y la ocupación ilegal de nuestro territorio. La defensa de nuestra soberanía también exige distinguir los hechos del relato. Que tengan buen fin de semana sin operaciones".

El mensaje se llevó un retuit del Presidente y una acotación: “Desarmando operetas. Mentirosos compulsivos”.