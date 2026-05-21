Estados Unidos le quitó la visa a un exfuncionario argentino ligado a Diana Mondino

Este miércoles, el gobierno de Estados Unidos le revocó la visa a Pablo Ferrara Raisberg, excoordinador general en la Cancillería argentina en épocas de Diana Mondino. El anuncio fue realizado por el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, quien informó que la medida se extiende a otras 20 personas más.

Ferrara Raisberg estuvo designado como representante del Ministerio de Relaciones Exteriores ante el Consejo Federal Pesquero, puesto que mantuvo hasta su remoción en 2024, luego de recibir acusaciones relacionadas a la captura ilegal de merluza negra en Tierra del Fuego.

El tuit del subsecretario de Estado norteamericano

“Proteger la abundancia de los océanos del mundo de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es una prioridad global de Estados Unidos", escribió el funcionario norteamericano, en un posteo donde también arrobó a las cuentas del presidente Donald Trump y del secretario de Estado de ese país, Marco Rubio.

En el mismo tuit, Landau nombró al exfuncionario argentino. “Hoy el Departamento de Estado utilizó una nueva política para restringir la emisión de visas a 24 individuos y revocó las visas del exfuncionario argentino Pablo Ferrara y del nacional mexicano José Ali Amado por enriquecerse a través de tales actividades”, comunicó el funcionario estadounidense.

Javier Milei y Diana Mondino @DianaMondino

“Aquellos que ilegalmente agotan los recursos pesqueros disponibles para EE.UU. y el mundo no son bienvenidos en nuestro país”, remató Landau.

Ferrara Raisberg había desembarcado en la gestión Milei en diciembre de 2023, pocos días después de la asunción presidencial y bajo la venia de Mondino. A partir de este miércoles, el exfuncionario no podrá volver a ingresar al territorio estadounidense.

La excanciller Mondino y Ferrara Raisberg, en una imagen de archivo

Aunque siempre se mantuvo alineado al organigrama encabezado por Mondino, Ferrara Raisberg duró en su cargo pocos meses. En marzo de 2024 fue desplazado junto con Julián Suárez, el director nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, luego de ser acusados por supuestas presiones del palacio San Martín para favorecer a un empresario chino por la pesca ilegal de merluza negra en Tierra del Fuego.

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