Durante los dos primeros y sufridos años de su Presidencia, Carlos Menem popularizó una frase que diagnosticaba la situación nacional: “Estamos mal, pero vamos bien”. Javier Milei, que suele mirarse en el espejo de Carlos Menem, podría describir el trance actual invirtiendo esa fórmula: “Estamos bien, pero vamos mal”. El Presidente disfruta de niveles de aceptación superiores a los de quienes lo precedieron. Se puede ufanar de logros valiosos, como la reducción de la inflación y la mejora en la administración de la política social, que incluye la recuperación del espacio público para los transeúntes, en especial en la ciudad de Buenos Aires. Estamos bien. Sin embargo, las encuestas registran un fenómeno delicado: no sólo ha caído la imagen positiva de su administración; también se han deteriorado las expectativas sobre la capacidad del oficialismo para alcanzar algunos objetivos importantes. Vamos mal.

Esta modificación en el clima colectivo está determinada por tres factores que se potencian entre sí. Uno es la parálisis de la actividad económica en sectores que están muy asociados al humor popular. Sobre todo, el consumo. Otro, asociado al anterior, es el cambio en las prioridades de la ciudadanía. Comienzan a prevalecer la preocupación por la conservación del empleo y por el poder adquisitivo del salario. El tercer factor es la aparición de escándalos de corrupción, que se recortan con más nitidez sobre el paisaje del malhumor.

Desde el punto de vista político, hay una incógnita que todavía es imposible despejar. Cuándo la combinación de estos vectores negativos terminará facilitando la aparición de un actor capaz de convertirse en una alternativa a La Libertad Avanza. Eso todavía no está a la vista. Y tal vez no lo esté en el futuro inmediato, si es que el Gobierno logra revertir su declinación. Este último es el más importante de los interrogantes.

El nivel de aceptación de la gestión de Milei es muy razonable. Según el consultor Hugo Haime está en 37%. Es superior al que tenían Cristina Kirchner y Alberto Fernández, para el mismo momento, en sus respectivas presidencias: 33%. También al de Mauricio Macri: 35%. Sin embargo, es el más bajo desde que llegó a la Casa Rosada. Regresó al mismo piso en que estaba antes de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre pasado.

La Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés (Udesa) pinta un cuadro similar, aunque un poco más sombrío. La marcha general de las cosas despierta una satisfacción del 33%, lo que supone una caída de 7 puntos desde diciembre. La de Macri para la misma época era del 36%. La desaprobación de la administración actual es del 59%, lo que representa un aumento también de 7 puntos desde fin de año.

La imagen actual es razonable. El problema aparece en una dimensión dinámica. Según Haime, las expectativas de que haya una mejoría a un año cayeron 5 puntos en el último mes: están en 35%. Diez puntos menos que en diciembre. La percepción de una mejora en los últimos tres meses es de 16%. Quiere decir que se derrumbó 11 puntos en el último mes. La idea de que las cosas van a empeorar se mantiene en 53%.

Udesa detectó una visión del futuro más pesimista: 46% cree que el país estará peor en un año. En cambio, 30% espera una mejora y 16% supone que seguirá igual.

Las expectativas sociales siempre son cruciales para que el que gobierna conserve el poder. En el caso de un elenco que carece de mayorías en el Congreso y también de control territorial, son más importantes todavía. Los dirigentes de la oposición están dispuestos a colaborar con el Gobierno cuando advierten que su propia base bendice las decisiones que se están tomando. Cuando se percibe un clima negativo, los políticos se apartan del oficialismo, aunque crean que su gestión es aceptable. Hay una relación más o menos directa entre expectativas y gobernabilidad.

Sobre este cuadro se recortan los escándalos que despiertan sospechas de corrupción. Ayer volvió a ganar el primer plano la peripecia del jefe de Gabinete Manuel Adorni. La situación de Adorni es complicada no sólo por los hechos que protagonizó. También, y acaso más todavía, por las lagunas y contradicciones que él produce a la hora de explicarlos.

Las incoherencias son llamativas. Adorni alegó que su patrimonio se constituyó con los ingresos que tenía antes de ingresar al Gobierno. Pero cuando debió explicar por qué en su declaración jurada no aparecen determinados bienes, como una casa en un country de Exaltación de la Cruz, se justificó en que esa declaración jurada todavía no había vencido. Quiere decir que admitió que hay activos que no fueron declarados y que ya poseía antes de entrar al Estado. ¿Podrá mostrar las fechas de las escrituras? Adorni tiene una coartada: la casa del country está a nombre de su esposa, la monotributista Bettina Angeletti. ¿Figurará en la declaración jurada de Angeletti? Por ser su cónyuge está obligada a presentar una, que permanece como información reservada en los archivos de la administración, salvo que un juez la requiera.

Ayer se presentó otro inconveniente. Adorni tiene un departamento que tampoco declaró. Ya son varios inmuebles. Va en camino a ser Cristian Ritondo, quien acuñó, para risotadas de sus amigos de Mataderos, una frase memorable: “Los escándalos pasan, pero las propiedades quedan”. Los Adorni se han mudado a ese departamento de la calle Miró al 500. Figura a nombre del jefe de Gabinete. Quiere decir que hubo una omisión en la declaración. O hubo un incremento patrimonial a partir de diciembre de 2023. Porque el otro departamento, el de la calle Asamblea, en Parque Chacabuco, donde vivió hasta hace, todavía no se pudo vender. A propósito de esa vivienda: en la declaración jurada figura con 115 metros cuadrados, pero se ofrece en Zonaprop como si tuviera 191 metros cuadrados. Atención eventuales compradores con esa diferencia, aunque sea una minucia.

El malhadado viaje a Punta del Este también se transformó en un calvario para Adorni. Ayer dijo que pagó la parte proporcional a su familia. Se supone que la cobró su amigo Marcelo Grandio, contratista de la TV Pública, que está a cargo del jefe de Gabinete. Todavía no apareció ni una transferencia de Adorni a Grandio ni un recibo de Grandio a Adorni. Se habrán perdido en la mudanza de Asamblea a Miró. ¿Y el viaje de vuelta? Porque los Adorni regresaron solos. Es verdad, por ese tramo apareció una factura con fecha del 9 de marzo. Es decir, 20 días después de que se realizó la travesía. Con una curiosidad: 9 de marzo es la fecha en que se conoció la existencia de ese traslado. Como comentó un viejo dirigente peronista: “Se nota que a Adorni le falta mucho para ser casta. En la casta lo primero que te enseñan, si querés usar un avión privado, es que antes de despegar ya tenés que tener la factura”.

Cuando se supo que habría una conferencia de prensa de Adorni, se especuló con que ofrecería la documentación capaz de despejar todas las dudas. Por ejemplo, escrituras de propiedades y facturas y transferencias del pago de los vuelos. Adorni no pudo presentar nada. Al contrario, oscureció todo mucho más. Se quejó de que el periodismo informaba tergiversando la información sobre su nivel de vida. Y, al mismo tiempo, dijo que no daría esa información, que permitiría corregir esos supuestos errores. Arguyó que está en manos del Poder Judicial. Es un problema, porque si terminan por conocerse esos datos, aparecerá el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques diciendo que las causas deben ser anuladas porque hubo filtraciones.

Con su trabajosa manera de razonar, Adorni insistió en dos inconsistencias sorprendentes. Una es afirmar que hay decisiones, como la de viajar en un jet particular, que pertenecen a su vida privada. Adorni todavía ignora que como funcionario carece de vida privada, sobre todo a la hora de realizar gastos. La otra coartada es que el gobierno de Milei puso la vara moral muy alta. Por eso los escándalos. Es decir: no es que él haya hecho cosas incorrectas; el problema es que el patrón moral establecido es muy exigente. ¿Habrá que relajarlo para evitar nuevas tormentas? Hay una nota del show de ayer que le da un aspecto extravagante: Adorni exhibe su falta de sagacidad y sus infinitas torpezas con una arrogancia tan infundada que viró del patetismo a la comicidad. El pobre jefe de Gabinete parece guionado por el genial Pedro Saborido.

La conferencia de prensa de ayer daña al oficialismo en una escala subliminal. Muestra a gente muy poco competente. Se supone que, antes de exponerse, Adorni se había entrenado con un equipo encabezado por Santiago Caputo, el “Mago del Kremlin”, y otros expertos en comunicación. ¿Esos especialistas permitieron que el funcionario aparezca ante las cámaras de TV tan desprovisto de pruebas y argumentos? ¿O los defectos en el entrenamiento son otra agresión a Karina Milei, madrina de Adorni? Si el mismo profesionalismo rige para otras decisiones de la administración se corroboraría el dictamen: estamos bien, pero vamos mal.

Al elenco que gobierna le faltará mucho para ser casta, pero ya reacciona como casta ante este tipo de problemas. Por ejemplo, selecciona a sus funcionarios para encontrar algún salvataje judicial. Así se entiende la llegada a Mahiques al Ministerio de Justicia. Sus primeras apariciones no estuvieron destinadas a explicar sus políticas en la materia. Las dedicó a ejercer la abogacía defensora de Milei y de su hermana, Karina, la secretaria general de la Presidencia, enredada también en problemas judiciales. Las declaraciones de Mahiques fueron llamativas porque parecían ser veladas instrucciones a los jueces sobre cómo manejar los expedientes para lograr un resultado absolutorio. Por ejemplo, declarar nulo un peritaje si se filtró a los medios. Aunque ya estuviera incorporado como prueba antes de la supuesta filtración.

Una versión muy fidedigna, surgida de las entrañas del Gobierno, afirma que Mahiques se incorporó al gabinete gracias a estas prestaciones. Con más detalle: como él es un engranaje más en el universo de la AFA, habría conseguido los audios de Diego Spagnuolo en los que se hablaba de coimas tributadas a la señorita Milei, a cambio de que ella lo promueva como ministro. No serían tanto los audios que se conocieron como otros que estarían en poder de Pablo Toviggino. Mahiques y Toviggino tienen una relación de intimidad. El actual ministro suministró al tesorero de la AFA todo un grupo de abogados. Sobre todo uno, Ignacio Jakim, que es un subordinado completo de Mahiques. Jakim tuvo un costoso percance con una empresa de importación de electrónicos que aprovechaba un acceso privilegiado a dólares oficiales de la que también habrían participado Mahiques y Toviggino. Tiempos de Sergio Massa, al que ahora le reprochan que “no avisó que ‘el rulo’ se terminaba”. Toviggino, Jakim, Mahiques, Karina Milei: ese sería el circuito que siguieron los audios para que Mahiques ingrese al poder.

Con el mismo propósito, controlar las causas judiciales que se han vuelto una pesadilla, desde el entorno de Karina Milei se han aproximado al tenebroso Antonio Stiuso y a su secretario privado, Lucas Nejamkis. Sería para fortalecer su influencia en la SIDE, adquirida por decisión del “Mago” Caputo. Stiuso y Nejamkis habrían cruzado de vereda y ya consiguieron una comida, dicen en el Gobierno, con Eduardo “Lule” Menem. Si esta versión, en la que insisten diversas fuentes muy bien informadas, fuera cierta, entrañaría una curiosidad. Hace dos semanas, Stiuso y Nejamkis comieron con Massa en el restaurante Roldán. ¿Massa será parte del manejo del espionaje de Milei? Para el excandidato peronista sería una noticia invalorable. Desde hace meses no duerme, angustiado por su proximidad con Toviggino y, sobre todo, con el matrimonio Faroni, que intermedió millonadas de dólares de contratos sospechosos de la AFA.

Stiuso puede hipnotizar a Karina Milei con dos expedientes que la tienen en vilo. Uno es el de la criptomoneda $Libra, que está en manos de Marcelo Martínez de Giorgi. Ese juez, a quien en Comodoro Py denominan “el nuevo Oyarbide”, tiene una dependencia umbilical con Stiuso, que fue quien hace años, en una oficina de la Secretaría de Inteligencia, le ofreció el cargo. La otra causa es la de las supuestas coimas relatadas por Spagnuolo, que están en manos de Ariel Lijo. Este juez era otro de los comensales de Roldán aquella noche. ¿Será capaz Stiuso de presionar con estos casos para recuperar influencia en la SIDE? Por supuesto, es una pregunta retórica.

En este ajedrez hay una línea de conflicto. Mahiques y Lijo quieren lo mismo: la Procuraduría General de la Nación, es decir, la jefatura de todos los fiscales nacionales y federales del país. Mahiques contaría para esta carrera con el apoyo de Mauricio Macri. El ministro de Milei ha sido siempre un gestor judicial del Pro. Su amigo Jakim integró el gobierno de María Eugenia Vidal por iniciativa del entonces ministro de Justicia, Gustavo Ferrari. A propósito de Ferrari, estaría por incorporar a su estudio al juez federal Julián Ercolini, apenas se jubile. La esposa de Ercolini, Julia Kenny, fue vocera de Germán Garavano, ministro de Justicia de Macri, alter ego de Ferrari. Con Garavano el actual ministro Mahiques fue subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial.

Los Mahiques son esenciales para el Pro. Sobre todo para Macri. El padre del ministro, Carlos Mahiques, el boxindanga, firmó aquel escandaloso pronunciamiento de la Cámara de Casación, en el marco de la causa “Cuadernos”, que admitía que Ángelo Calcaterra, primo hermano de los Macri, no había pagado coimas al kirchnerismo, sino que sólo había hecho aportes de campaña. La tempestad que se provocó con ese fallo llevó a la Cámara a anularlo. Lo hicieron dos de los jueces que lo habían suscripto: Diego Barroetaveña y Daniel Petrone. Mahiques, en cambio, insistió con que no hubo coimas.

Alrededor de los audios de Spagnuolo hay otra causa: la que debe determinar si fueron obtenidos de manera delictiva, con grabaciones subrepticias que violan la Ley de Inteligencia. Esa investigación está en manos de Carlos Stornelli. Un manjar para el fiscal. Porque una presunción muy extendida es que esos audios de Spagnuolo pasaron por las manos de Franco Bindi, el esposo de Marcela Pagano, que es un abogado vinculado al ambiente del espionaje. Siempre se sospechó que Bindi, por una venganza contra el falso espía Marcelo D’Alessio, organizó la denuncia que pretendía demostrar que Stornelli intervenía en operaciones extorsivas. De todos modos, no está claro que Bindi haya efectuado las grabaciones. Quienes conocen los movimientos de Spagnuolo apuntan a Fernando Cerimedo, cuya esposa había sido jefa de gabinete del “arrepentido”, o a Guillermo Montenegro, expareja de Victoria Villarruel. De todos modos, esos audios habrían estado en los archivos de Bindi, que los habría puesto a disposición de Toviggino para divulgarlos a través de la plataforma Carnaval.

Estas tramas policiales se proyectan sobre la gestión Milei de una manera muy riesgosa: comienza un método de selección de funcionarios, en la SIDE o en Justicia, cuyo principal criterio es conseguir zafar en tribunales. Es un procedimiento peligroso, porque Milei termina incorporando a su equipo a personajes que tienen una historia ancestral de enfrentamientos y pases de facturas. Es decir, se inocula todo un pasado de conflictos de los que ni siquiera está enterado. Todo con una premisa de difícil cumplimiento: que lo van a proteger.

La remodelación de la administración que se realiza de este modo tiene otro motor determinante: la guerra a muerte entre Karina Milei y el “Mago” Caputo. Uno de los frentes de batalla todavía no se abrió: es ARCA, territorio de Caputo y de su mano derecha, Manuel Vidal. Los que saben aseguran que ARCA, la antigua AFIP, puesta bajo el mando del muy experimentado Andrés Vázquez, es la verdadera central del espionaje de todos los gobiernos. Además, allí está la Aduana, que es el paraíso perdido de Stiuso. ¿Habrá cambios? En los últimos días muchos conocedores juran que regresará el equipo de Guillermo Michel, que dominó la Aduana durante la gestión de Massa. Pero no debería asombrar que quede Vázquez. ¿Michel ya se reunió con Karina Milei para garantizar la avanzada? Habladurías.

De nuevo surgen perplejidades. ¿Milei entregará un resorte tan decisivo a gente muy vinculada a Massa? Es cierto que Michel, que formó parte de un sistema escandaloso de manejo de recursos, comenzó a desplegar su propia historia. Sería un error, sin embargo, ver este eventual acuerdo, todavía imaginario, como una novedad completa. El hombre más cercano a Michel, socio suyo en un estudio jurídico de la avenida Callao y Vicente López, Sergio “Nono” Vargas, se convirtió en senador bonaerense desde las listas de Milei gestionadas por Karina. Era la época en que desde el massismo se financiaba la campaña de La Libertad Avanza para quebrar al Pro, sobre todo en el conurbano bonaerense. Al menos eso dicen. Después Vargas se apartó del oficialismo e integra lo que se conoce como La Libertad Avanza Blue.

La Aduana es un territorio colonizado por el “Mago” bajo la cobertura del poderoso Leonardo Scatturice, a quien muchos respetan como si fuera casi un socio, si no un jefe, de Caputo. Esto para que no se crea que Karina Milei, o el desopilante Adorni, tienen el monopolio de la opacidad dentro del Gobierno. Sería de esperar que, antes de que lleguen las brigadas de Michel, si es que llegan, el juez Pablo Yadarola consiga desentrañar con quien habló por teléfono aquella agente de Aduana que, cuando terminó la llamada, desistió de revisar las valijas que traía Laura Belén Arrieta, la solitaria viajera del Bombardier negro del audaz Scatturice. Un aspecto relevante de la guerra de Karina Milei con el “Mago” Caputo es la intriga que genera en la hermana del Presidente que ella tenga que responder a todas las preguntas, pero Caputo pase debajo del radar en operaciones tan sospechosas como la de esa mañana en Aeroparque. O los multimillonarios contratos de Scatturice en Educ.ar. A propósito: cuando todo era armonía, Adorni negó que aquel día hubieran llegado valijas que no se revisaron. Tuvieron que desmentirlo los fiscales. ¿Sus actuales desmentidas tendrán la misma calidad?

El fresco tan poco edificante que se va configurando con estos episodios se vuelve más inconveniente en un clima económico recesivo. La encuesta de Haime coincide con la de Udesa en que los bajos salarios y la falta de trabajo son, de lejos, los principales problemas de la ciudadanía. A la par está la corrupción. Suele suceder que de un modo no del todo consciente la gente relacione la plata que, supone, se llevan los políticos, con la que le falta a ella misma para hacer las compras en el supermercado o pagar la cuota de un crédito al banco o a la financiera. Porque también la morosidad se disparó.

En septiembre del año pasado, cuando estaba en el mismo piso que ahora en materia de consideración popular, Milei logró revertir la caída. Así ganó las elecciones, cheque de Donald Trump mediante. Hoy sigue disfrutando de un activo inigualable: no existe una fuerza alternativa. Los que intentan formarla, como Michel, asociado a una liga federal de dirigentes peronistas, tal vez sean capaces de tentarse con una caja que les ofrecen desde el Gobierno. Sin embargo, hay un vector capaz de crear las condiciones para cubrir ese lugar que hoy está vacante. Ese vector es el malestar socioeconómico, que deteriora el optimismo. Si se repasa la cuenta de X de Milei se corrobora que su única obsesión es la inflación. El problema productivo para él es el invento de una conspiración opositora. Allí se juega la batalla por las expectativas. La presunción creciente de que estamos bien, pero vamos mal.