Débora Nishimoto reveló cómo nació su romance con Esteban Lamothe: “Buscábamos excusas para vernos”

Envidiosa definitivamente se convirtió en una de las series favoritas de los usuarios de Netflix en Argentina y muchos otros países de Latinoamérica. Desde que se estrenó la segunda temporada el pasado 5 de febrero, se reavivó el furor por la ficción creada por Adrián Suar y protagonizada por su exmujer, Griselda Siciliani. Si bien la historia presenta romances intensos entre varios de los personajes principales, la química y el enamoramiento traspasaron la pantalla y llegaron a las vidas de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto. En medio del rodaje, los actores sintieron una conexión única que los llevó a hoy estar en pareja.

Horas antes del anuncio oficial de la tercera temporada de la serie, Débora habló en Intrusos (América TV) y dio detalles desconocidos sobre su romance con el protagonista de la tira. “Yo ya lo había visto hace mucho. Después no me lo volví a cruzar y sabía que estaba de novio. Lo había visto hace diez años, me pareció un potro”, reveló al inicio de la charla. Al reencontrarse para el rodaje de la serie compartieron decenas de horas juntos en el set, que los llevaron a descubrir que su conexión iba más allá de una simple amistad.

Esteban y Débora se conocen hace diez años

Según comentó la actriz de ascendencia japonesa, fue en las últimas semanas de grabación de la segunda temporada cuando su vínculo empezó a intensificarse. “En las últimas jornadas nos dimos cuenta de que se iba a terminar el rodaje y empezamos a chatear. Yo no uso mucho el celular y con él estaba a full. Nos divertíamos mucho”, detalló. “Inventábamos planes para vernos”, añadió.

Asimismo, aseguró que tienen muy buena química actoral, por lo que trabajar juntos fue una experiencia muy positiva. “Me divertía mucho en todas las escenas. Todo lo tenía que filmar con él, así que la verdad que lo agradecí”, dijo. Si bien están muy enamorados, Débora confirmó que, por el momento, no está en sus planes convivir. “Pasamos muchos días juntos, la verdad, pero cada uno vive en su casa”, sentenció.

Por otro lado, en la entrevista, Nishimoto se refirió al furor de Envidiosa. “Ahora me acostumbré. Al principio fue chocante, pero me encanta porque es el amor de toda la gente. Son todos muy amorosos en la calle y la serie fue muy transversal. Me frenaron nenas el otro día en un café porque se querían sacar una foto y también me lo pidió el encargado de mi edificio que tiene 70 años. Siento que se vio mucho en familia”, expresó.

La relación de Nishimoto y Lamothe se intensificó durante las últimas semanas de romance

A continuación, aseguró que, si bien se imaginó que la producción llegaría lejos, nunca creyó que tendría la relevancia internacional que tiene hoy en día. “La verdad no me imaginé que iba a ser tan masivo. Creo que nadie se imaginaba que iba a ser tanto. Pero sí le veía potencial y sabía que era algo con lo que mucha gente se podía identificar y que había personajes muy coloridos”.

Para despejar la duda de muchos, en un momento de la charla, Rodrigo Lussich le consultó: “¿Te jode que te digan ‘La China’ de Envidiosa?”. “Mi personaje es china, está bien”, respondió la actriz entre risas. Después, aclaró: “En realidad soy argentina. Nací acá, mis padres nacieron acá, pero mis abuelos son japoneses”.